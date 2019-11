Auf dem Hof Beckröge in Etelsen gibt es wie in den Jahren zuvor wieder viel zu entdecken. (Björn Hake)

Festlich beleuchtete Straßen, Menschen am Glühweinstand und der Duft von gebrannte Mandeln und Tannenbäumen, der in der Luft liegt. Das sind deutliche Zeichen dafür, dass Weihnachten nicht mehr fern ist. Und was wäre die Zeit vor dem Fest ohne einen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt. Davon gibt es auch im Landkreis Verden nicht wenige. Am Wochenende, 30. November und 1. Dezember, sind die Märkte in Etelsen und Thedinghausen an der Reihe – pünktlich zum ersten Advent.

Der 25. Etelser Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge startet am 30. November und am 1. Dezember jeweils um 11 Uhr, Ende ist gegen 18 Uhr. An beiden Tagen ist der Eintritt frei. „Er hat sich zu einem überregionalen Markt entwickelt, denn es sind auch viele Gäste aus Verden, Achim und Bremen da. Die Vorbereitungen für dieses stimmungsvolle Event sind natürlich schon längst angelaufen. Es haben sich ganz tolle Aussteller angemeldet, da findet jeder schöne Geschenke zu Weihnachten“, verrät Veranstalter Harm Beckröge.

Glühwein, heißer Zimtapfelsaft, Waffeln, Schmalzkuchen, Bratwürste, Knipp mit Gurke und ganz viele andere Leckereien werden auch in diesem Jahr wieder geboten. Am Sonnabend treten erneut die „Bremer Stadtmusikanten“ auf – mit einem neuen Programm. Extra für die Gäste wird außerdem ein Wald voller duftender Weihnachtsbäume aufgestellt. Das Marktgelände erreichen Besucher über die Parkplätze auf dem Hof von der Dorfstraße aus. Zusätzlich gibt es weitere 100 Parkplätze in der Nähe des Sportplatzes – nur wenige Gehminuten entfernt. Es wird aber darum gebeten, nicht an der Hauptstraße zu parken.

Nikolaus verteilt Geschenke

Nicht weniger festlich wird es am Rathaus in Thedinghausen. Dort findet am 30. November und 1. Dezember nämlich der Nikolausmarkt statt, der von der Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) in der Samtgemeinde Thedinghausen organisiert wird. Am Sonnabend geht es um 13 Uhr los. Zahlreiche Aktionen stehen an diesem Tag auf dem Programm. Um 15.15 Uhr geht es gemeinsam mit dem Nikolaus vom Rathaus zur Kirche. Pastorin Cathrin Schley hält den Gottesdienst. Im Anschluss (16 Uhr) verteilt der Nikolaus am Rathausplatz kleine Geschenke an die Kinder. Ende ist an diesem Tag gegen 19 Uhr.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter. Gegen 14 Uhr gibt es Musik eines Saxofon-Ensembles zu hören. Fünf Musikschüler des Domgymnasiums Verden spielen Weihnachtslieder. Gegen 16 Uhr folgt ein Adventssingen mit Bläsern unter der Leitung von Andreas Schley. Auch an diesem Tag verteilt der Nikolaus wieder Geschenke.

Beim Verkauf der Lose wird die GDS von Kindern und Jugendlichen der Feuerwehr unterstützt. Der Förderverein der Grundschule Thedinghausen bietet wie in den Jahren zuvor wieder in der Rathausscheune Kaffee und Kuchen an. Auf dem Außenplatz rund um den Taubenturm gibt es Crêpes, Mandeln, Zuckerwatte, heiße Waffeln mit Kirschen, XXL Burger, Bratwurst, Knipp, Kartoffelpuffer, Champignons, Sesamkartoffeln, Kakao, Glühwein und Kaffee.

Für die Weihnachtszeit bieten Hobbykünstler ihre Arbeiten wie Aquarellmalerei, Adventsgestecke, Drechslerarbeiten und vieles mehr an. Parkplätze stehen für die Besucher des Marktes in der Nähe des Rathauses zur Verfügung. Außerdem findet am Sonntag von 11 bis 19 Uhr am Busbahnhof der letzte Flohmarkt des Jahres in Thedinghausen statt.