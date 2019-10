Ein Lottogewinn wirbelt das Leben der Familie Möhlmann ordentlich auseinander. (Björn Hake)

Es geht an die Substanz für Richard Elling, Silke Thies, Ulrich Blohme und Marie Intemann. Das Quartett bildet in diesem Jahr die Schauspielriege der MTV Goldbachbühne. „Von unseren zehn Leuten können sechs dieses Mal nicht“, erzählt Thies. Blieben also nur noch vier Akteure übrig. So wenig waren es bei der Laientheatergruppe noch nie, doch mit der Tradition, seit mehreren Jahrzehnten jährlich ein Stück auf die Beine zu stellen, wollte das Ensemble dennoch nicht brechen. „Wobei das schon fast kriminell ist zu viert“, betont Thies angesichts fehlender Erholungspausen und vieler Textpassagen, die es sich zu merken gilt. Mit den Proben wurde zwar wie immer erst Ende Juni begonnen, „aber von Anfang an drei- statt zweimal die Woche“, lässt Thies wissen. Momentan wird sogar fünfmal die Woche geprobt, damit bis zur öffentlichen Premiere am Sonntag, 27. Oktober, alles sitzt.

Angesichts der dünnen Personaldecke hatte die Goldbachbühne bei der Stückauswahl alles andere als freie Hand. „Es gab zwar mehrere Stücke für vier Leute, aber es muss ja auch von der Altersstruktur her stimmen“, sagt Thies. So fiel die Wahl letztlich auf „Lottoglück“, eine Komödie in drei Akten von Sabine Thiesler. In Langwedel kommt die plattdeutsche Version von Gerd Meier zur Aufführung. Regisseur ist Arno Stomberg, den Job als Souffleuse übernimmt Marion Gerken.

Der Inhalt des Stückes kreist sich laut Ankündigung des Ensembles um die alles bewegende Frage, was geschieht, wenn man plötzlich einen Hauptgewinn zieht. Polier Rudi Möhlmann trifft dieses unverhoffte, wenn auch sehnsüchtig erwartete Lottoglück. Zuerst ist die Freude groß und Ehefrau, Tochter und Schwiegersohn verplanen den großen Gewinn. Doch Rudi hat ganz andere Vorstellungen, wie er sich sein künftiges Leben so angenehm wie möglich machen möchte. Er kündigt seinen Job, kauft sich ein Motorrad und will den Luxus genießen. Doch die selbst gewählte Arbeitslosigkeit bekommt ihm und seiner Frau gar nicht und es klärt sich, ob soviel Geld wirklich glücklicher macht. Die Handlung spielt im Wohnzimmer der Familie.

Obwohl nur zu viert auf der Bühne, können sich Freunde des plattdeutschen Theaters sogar auf eine noch etwas längere Aufführung als zuletzt freuen. „Wir haben schon wirklich viel gestrichen“, erzählt Thies. Dennoch sei es weiterhin ein langes Stück, was natürlich die Textmenge für das Quartett nur noch weiter erhöht hat. Für Intemann ist es im Übrigen der erste Auftritt für die Goldbachbühne, Bühnenerfahrung konnte sie jedoch schon bei anderen Gruppen sammeln. Dennoch wird es für sie somit in der kommenden Woche eine doppelte Premiere sein.

Die erste öffentliche Vorstellung am 27. Oktober findet ab 9.30 Uhr mit Frühstück statt. Abendvorstellungen ab 19.30 Uhr sind für den 31. Oktober sowie den 3., 9. und 13. November geplant. Außerdem gibt es Auftritte im Rahmen eines Kaffeenachmittages am 1. November (ab 15 Uhr) und mit einem anschließenden Kohl- und Pinkelessen am 10. November (ab 10.30 Uhr). Kartenreservierung unter 01 52 / 03 87 01 76 oder an goldbachbuehne@web.de. Vor allen Abendvorstellungen ab 17.30 Uhr wird für 15 Euro ein kalt-/warmes Büfett angeboten (Reservierung unter 0 42 32 / 2 65). Alle Vorführungen finden wie immer im Gasthaus Klenke statt.