Geschichtsträchtige Orte und Gebäude in Berlin und Bremen dienten dem 1982 Geborenen dabei als Objekte. Aber auch im vergleichsweise bescheidenen Achim gelangen dem bekannten Fotografen Bilder, die, verschmolzen mit Ansichten aus der Vergangenheit, die Entwicklung dreier Identitätsorte über einen großen Zeitraum in Szene setzen. Nach der viel beachteten Vernissage am Sonntagvormittag können die teilweise schwarzweißen, vielfach aber auch schwarzbunten Werke nun bis zum 30. Juli an jedem Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr an der Schwedenschanze angeschaut werden. Darüber hinaus werden in der Ausstellung Teile seiner Serie „present perfect“ gezeigt.

„Meiner freischaffenden Tätigkeit liegt eine in Karlsruhe genossene Ausbildung zum Mediengestalter zugrunde“, erzählte Caspar Sessler bei der Vernissage. Seinen späteren Umzug in die Hansestadt begründete er mit den günstigen Mietbedingungen in dem von ihm als inspirierend und urban empfundenen Bremer Ostertor-Viertel. Im Auftrag des Kunstvereins hatte sich der Fotograf im vergangenen Jahr mit der Achimer Geschichtswerkstatt in Verbindung gesetzt und gemeinsam mit Mitglied Marlies Migowski stadtbildprägende Ansichten ausgewählt, die er auf seine Weise ergänzt und verändert hat.

So erscheinen dem Betrachter in der Hünenburg nun sowohl der Achimer Bahnhof als auch die St.-Laurentius-Kirche und der Marktplatz wie ein Blick in das Archiv, verwoben mit der gegenwärtigen Situation. Historisches und Neues ergeben nun ein eindrucksvolles Ganzes und bilden eine zeitliche Kontinuität. Spuren der Veränderung, die sonst nur zu erahnen wären, werden dadurch sichtbar.

Ingrid Klöpper, Vorstandsmitglied des Kunstvereins, freute sich, nach Michael Rippl in Caspar Sessler wiederum einen Künstler gefunden zu haben, der im Themenjahr „Fotografie“ Beiträge auf höchstem Niveau zu präsentieren vermag. Bevor sie Ingo Claus, Kurator des Museums Weserburg in Bremen, das Wort zur Laudatio überließ, vermittelte sie dem zahlreich erschienenen Publikum einen kurzen Einblick in das Werk des 35-Jährigen, der seit 2009 auf zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen zurückblicken kann.

„Ich kenne Caspar Sessler und seine Arbeit seit vielen Jahren, musste mich in das Werk nicht extra hineinarbeiten“, begann Claus seine Ausführungen. Er bescheinigte der Fotografie im Gegensatz zur Malerei Wirklichkeitstreue, nannte sie „the pencil of nature“, das „mechanische Gedächtnis und den Spiegel des Menschen“. Gleichzeitig warf er die Frage auf, ob bildbearbeitende Möglichkeiten uns zu Skeptikern am Dargestellten werden lassen könnten. „Es geht immer um Verwandlungsprozesse“, jedes Bild entwickele – oft in Serien – seine eigene Wirkkraft. Zu beobachten sei das zum Beispiel beim Thema Stromerzeugung, führte der Kurator aus und verwies auf den Weg von dessen konservativer Erzeugung über die Windkraft bis hin zu gestauten Flüssen.

Ausführlich beleuchtete Ingo Claus die Technik, die den Werken von Caspar Sessler zugrunde liegt. „Die historische Aufnahme eines markanten Gebäudes bildet die Basis; die im exakt gleichen Blickwinkel entstandene aktuelle Abbildung wird ausgeschnitten und darüber gelegt“. Der zeitgenössische Blick auf die Spuren der Vergangenheit sorge so für einen „Felsen in der zeitlichen Brandung“.

„Fotografie ist eine Zeitmaschine. Natürlich ins Gestern, aber auch ins Morgen. Visionen in Bilder zu übersetzen, ist meine Leidenschaft“, beschrieb Caspar Sessler indes die Triebfeder für sein künstlerisches Schaffen.

