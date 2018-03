Polizist Frank Harms und Holger Vasmer von der Stadt erklären Walter Rau und Antje Wilkens (v.l.) die Vorfahrtsregelung am Steinweg. (Güngör)

Achim. Die Anwohner des Steinwegs in Bierden kennen das Bild schon zur Genüge: hupende Autos, wütende Fahrer und ganz viel Unverständnis. Grund dafür ist die für viele offenbar unklare Verkehrssituation an der Einmündung zur Bierdener Kämpe. Nachdem das Thema im vergangenen Bierdener Ortsausschuss schon einmal thematisiert worden war, hatte die Verwaltung nun, mit Unterstützung der Polizei, zu einem Termin vor Ort eingeladen, um die Verkehrssituation zu klären.

Soviel vorweg: An dieser Stelle gilt nicht die Rechts-vor Links-Regelung. "Diese kommt nur bei gleichberechtigten Straßen zum Tragen", erklärte Verkehrsplaner Stefan Schuster. Bei der Bierdener Kämpe handelt es sich jedoch um eine Spielstraße. Daher seien die Autos, die aus dieser Straße kämen, nicht vorfahrtsberechtigt. "Es ist wichtig, dass das jetzt ein für alle Mal geklärt wird", sagte eine Anwohnerin bei dem Termin. "Hier spielen sich ja teilweise wilde Situationen ab, weil kaum ein Autofahrer weiß, wie er sich verhalten muss."

Für Irritation hatte bei den meisten Verkehrsteilnehmern offenbar die Tatsache gesorgt, dass das Schild, welches die Straße als Spielstraße kennzeichnet, einige Meter nach hinten gerückt ist. Das sei aber nach Angaben von Schuster kein Grund dafür, das diese Verkehrsregel nicht gelte. Um jedoch auch zukünftig mehr Klarheit zu schaffen, soll die entsprechende Beschilderung nun weiter vorne an der Einfahrt zur Biederner Kämpe angebracht werden, damit sie unverkennbar auch vom Steinweg aus sichtbar ist. "Dann müsste die Situation eigentlich für alle klar sein", sagte Schuster.

Piktogramm auf der Straße

Mit dem Versetzen des Hinweisschildes für die Spielstraße würde dann allerdings auch das gegenüberstehende Schild für das Ende beziehungsweise den Anfang der 30er-Zone verschwinden. Doch das könnte nach Meinung einiger Anwesenden zu neuen Problemen führen. "Schließlich weiß dann niemand, der von der Bierdener Kämpe auf den Steinweg abbiegt, dass es sich hierbei um eine 30er-Zone handelt", sagte Bernd Junker, Ratsmitglied der SPD-Fraktion. Schuster schlug daraufhin vor, an dieser Stelle ein entsprechendes Piktogramm auf der Straße anbringen zu lassen. Dies sei dann für alle sichtbar. Die anwesenden Anwohner stimmten diesem Vorschlag zu. Schuster kündigte an, die Arbeiten zeitnah umzusetzen. "Ich werde den Bauhof morgen über die Änderungen informieren und dann sollte das Ganze zügig umgesetzt werden", sagte er. "Diese Arbeiten haben nun in jedem Fall Priorität."

Bei einem anderen Knotenpunkt am Steinweg konnte der Verkehrsplaner den Anwohnern jedoch keine schnelle Verbesserung versprechen. Hierbei ging es um die Verkehrsinsel am Ortfeld, die nach Meinung einiger zu groß sei und das Abbiegen von zwei entgegenkommenden Autos dort sehr erschweren würde. "In diesem Fall kann ich nur an die Fahrer appellieren, gegenseitig Rücksicht zu nehmen", machte Stefan Schuster klar. Die Straße sei erst vor Kurzem umfangreich saniert worden. "Jetzt an dieser Stelle wieder 5000 Euro in die Hand zu nehmen um alles umzubauen, ist sicherlich nicht sinnvoll."