Ob an der Gudewill-Schule künftig mit regenerativer Energien geheizt wird, darüber hat nun der Samtgemeinderat beraten. (Björn Hake)

Thedinghausen. Es gibt Themen im Samtgemeinderat Thedinghausen, die sorgen regelmäßig für Reibung. Ein Dauerbrenner ist die Beratung über die mögliche Wärmeversorgung der Gudewill-Schule, der Nils Holgersson Grundschule und der Gustav-England-Halle durch die Nutzung von Holzhackschnitzeln. Erneut stand dieses Thema am Dienstagabend während der Sitzung in der Waldschänke Emtinghausen auf der Tagesordnung und erneut wurde deutlich, dass die Fraktionen hier nicht gänzlich auf einen Nenner kommen.

Den Ratsmitgliedern lag ein umfassender Beschluss vor, der letztlich auch mit einer knappen Mehrheit von 16 Ja- und elf Nein-Stimmen verabschiedet wurde. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, die Planungen für die Wärmeversorgung auf Basis der Nutzung von Holzhackschnitzeln aus Landschaftspflegeholz fortzusetzen. Grundlage dafür ist das im September 2017 vorgelegte und überarbeitete Konzept der BEKS Energieeffizienz GmbH. Außerdem ist die Verwaltung damit beauftragt worden, entsprechende Planungsaufträge vorzubereiten und dem Samtgemeindeausschuss vorzulegen. In den Nachtragshaushalt 2018 werden dafür 50 000 Euro als Planungskosten aufgenommen. Geprüft werden muss nun noch, ob für das überarbeitete Konzept ebenfalls eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes erforderlich ist.

Bevor es zu diesen Entscheidungen kam, äußerten die Kritiker ihre Bedenken. Die SPD-Fraktion versuchte mit einem Antrag, die umfassende Beschlussvorlage auf einen Punkt zu reduzieren oder umzustellen. So solle die Verwaltung doch erst einmal nur prüfen, ob eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig sei. "Das müssen wir doch wissen, bevor wir weitermachen", sagte Diethelm Ehlers von der SPD und bekam dafür unter anderem von Dieter Tank (FDP) Unterstützung. Das sorgte bei der CDU und der Grünen Liste wiederum für Kopfschütteln. Deutlich wurde Andreas Meyer (CDU): "Das kann man mittlerweile als Verhinderungspolitik bezeichnen."

Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse mahnte an, dass Klarheit geschaffen werden müsse. "Ich muss wissen, wie es weitergehen soll", sagte er und verwies darauf, dass dieses Thema bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 diskutiert wird. "Und das war keine Idee der Verwaltung, sondern kam aus den politischen Reihen." In diesem Zusammenhang erwähnte er auch noch einmal, dass der Rat sich während seiner Sitzung im Dezember des vergangenen Jahres darauf geeinigt hatte, dass die Samtgemeinde ein unabhängiges Institut beauftragen solle, unterschiedliche Varianten des Einsatzes regenerativer Energien hinsichtlich der Machbarkeit, Kosten und ökologischer Vorteile zu bewerten (wir berichteten).

Das Fraunhofer-Institut IFAM hat in seiner Kurzstudie vom Frühjahr 2018 zwei Konzepte zur Wärmeversorgung der genannten Gebäude als geeignet dargestellt. Das Holzhackschnitzel-Konzept ist demnach "gut bis sehr gut". Die andere Variante beruht auf dem Einsatz von Erdgas und widerspricht somit einstimmig dem Beschluss des Samtgemeinderates vom Dezember 2017, in dem es heißt, dass die Wärmeversorgung vorrangig durch die Nutzung regenerativer Energien erfolgen soll. Dieter Tank sagte in Richtung CDU und Grünen Liste: "Sie haben sich auf Holzhackschnitzel festgelegt und da kommen sie nun nicht mehr raus. Deswegen halten sie daran fest."

Ralph Landwehr (CDU) bezeichnete es als "Armutszeugnis, wenn wir dem Beschluss jetzt nicht zustimmen". Solch ein Zeugnis musste letztlich aber nicht ausgestellt werden, denn die Stimmen von CDU und der Grüne Liste reichten für die Mehrheit.