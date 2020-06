Die Ehrenpreisträger bekommen eine Urkunde und ihr Name wird im Rathausfoyer verewigt. (Björn Hake)

Mit der Ausrichtung des Wirtschaftsforums und der damit verbundenen Auszeichnung des Unternehmers des Jahres hatte die Stadt Achim im Frühjahr Pech – aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Kreissparkasse Verden und sie die gemeinsame Veranstaltung absagen. Nun hofft die Stadtverwaltung aber darauf, wenigstens den zweiten wichtigen Preis, der alljährlich an verdiente Achimer vergeben wird, in die Hände der Ausgezeichneten übergeben zu können. Wenn es die Corona-Entwicklung also zulässt, wird im Rathaus am 5. Dezember dieses Jahres der Achimer Ehrenpreis verliehen – wie immer am Internationalen Tag des Ehrenamtes.

Der fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend und nicht nur deswegen könne ihm aus Sicht der Freiwilligenagentur der Stadt mehr Aufmerksamkeit als sonst zukommen, denn: „Bürgerschaftliches Engagement, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage halten die Gesellschaft besonders in Krisen zusammen und stellen sich sozialen Herausforderungen.“ So engagieren sich in Achim die Ehrenamtlichen nicht nur in unzähligen Vereinen und Organisationen, sondern gerade auch in der Corona-Krise gab es Hilfsbereitschaft zwischen Nachbarn und Freunden, wie es sie vorher in vielen Fällen nicht gegeben hat.

Die Auswahl der Preisträger – dies können Einzelpersonen oder Gruppen sein – trifft eine Jury, welche sich aus Vertretern der folgenden Bereiche zusammensetzt: Verwaltung, Stadtrat, Gleichstellungsbeauftragte, Kirche, Sport, Feuerwehr, Presse, Schützenvereine, Schule, Polizei, Unternehmergemeinschaft, Schülervertretung und Senioren- und Behindertenbeirat. Die Termine für die beiden Jury-Treffen stehen bereits fest.

Nun sind die Bürger gefragt

Damit das Gremium aber überhaupt über die Menschen und ihre Verdienste sprechen kann, benötigt es Vorschläge aus der Bevölkerung. Die ist nun aufgerufen, ihre Vorschläge zu engagierten Bürgern, die ihre Stadt lebenswerter machen, einzureichen. Die Freiwilligenagentur nennt Fragen, die man sich dafür stellen kann: „Wer engagiert sich in Achim im besonders hohen Maß? Wer setzt sich besonders stark für andere ein?“ Da, falls es Vorschläge und geeignete Preisträger gibt, auch ein Preis für Zivilcourage verliehen wird, können Bürger auch angeben, wer in diesem Jahr besonders couragiert aufgetreten ist.

„Wenn Sie jemanden kennen, auf den einer diese Punkte zutrifft, bitten wir Sie um Ihren Vorschlag“, heißt es aus dem Rathaus. Bis Sonntag, 27. September, sollen die Namensvorschläge im Rathaus eingetroffen sein. Sie werden unter der E-Mail-Adresse freiwilligenagentur@stadt.achim.de oder per Brief (Freiwilligenagentur, Stadt Achim, Obernstraße 38, 28832 Achim) entgegengenommen. Dem jeweiligen Vorschlag soll eine Beschreibung der freiwilligen Aktivitäten beiliegen, das können Zeitungsartikel oder Adressen von Internetseiten sein, die über das Engagement berichten. Außerdem sollten die Kontaktdaten der vorgeschlagenen Personen/Gruppen beigefügt werden.



Fragen zur Wahl, Nominierung und Preisverleihung beantwortet die Freiwilligenagentur unter 0 42 02 / 9 16 05 50.