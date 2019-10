Die ganze Vielfalt des Kunsthandwerks

Untern den 23 Ausstellern werden einige Neulinge sein, aber auch altbekannte Gesichter wie Lotte Hoffmann. (Björn Hake)

So gewiss wie es ist, dass sich im Herbst die Blätter an den Bäumen färben, so sicher ist es auch seit inzwischen mehr als 20 Jahren, dass in dieser Jahreszeit Freunde von Kunsthandwerk in Ottersberg auf ihre Kosten kommen. Denn dann laden die Ottersberger Landfrauen stets zum Kreativmarkt in die Aula der Wümmeschule ein. Am 26. und 27. Oktober wird es wieder soweit sein.

Auf die Besucher warten dann wieder 23 Aussteller mit ihren handgefertigten Produkten. An diese Zahl dürften sich Stammgäste der Veranstaltung bereits gewöhnt haben, denn so viele waren es schon bei den vergangenen Auflagen. „Das ist das höchste Maß der Gefühle“, betont Susanne Ehlers vom Organisationsteam. Denn für mehr Stände fehle einfach der Platz. Zusätzliche Kapazitäten für Aussteller könnten in der Aula nur geschaffen werden, wenn die Landfrauen keinen Kaffee und Kuchen mehr anbieten würden. Aber dieses Angebot werde laut Ehlers so sehr geschätzt, dass ein Verzicht nicht in Frage komme. Auch ein Wechsel des etablierten Veranstaltungsortes sei nicht gewollt – und so kommen die Organisatorinnen gar nicht umher, auch immer wieder Absagen aussprechen zu müssen.

Damit den Besuchern dennoch auch immer wieder neue Artikel präsentiert werden können, hat sich das Team vor einiger Zeit eine Regelung einfallen lassen: Wer dreimal in Folge dabei gewesen ist, der muss erst einmal pausieren. Und so wird es bei diesem Kreativmarkt einige Neulinge in Ottersberg geben. Zu ihnen zählt Jürgen Rickens aus Riede, der eine Auswahl seiner Insektenhotels und Vogelhäuser im Gepäck hat. Seit 2015 widmet sich der Rentner in seiner Werkstatt dem künstlerischen Schaffen mit Holz.

Laut den Organisatorinnen ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Hiltrud Klein aus Bremen. Sie bietet am 26. und 27. Oktober selbst gestaltete Grußkarten in unterschiedlichsten Variationen an. Birgit Frentrup aus Worpswede verkauft an ihrem Stand gefilzte Hüte und Stulpen. Ebenfalls passend zur nahenden kalten Jahreszeit sind die Produkte von Petra Hastedt aus Lilienthal. Besucher können sich bei ihr mit gestrickten Wollsachen wie Mützen und Schals eindecken. Das Steckenpferd von Kunsthandwerkerin Marena Bosselmann aus Sottrum ist derweil das Töpfern. Unter anderem Gartenkeramik kann bei ihr erworben werden. Wieder mit dabei ist die Familie Seifert aus Achim, deren Schmuckkreationen in Ottersberg bisher immer sehr gut angekommen sind.

„Ich gehe viel auf andere Märkte und suche dort auch nach neuen Ausstellern“, erklärt Ehlers, wie der Kontakt in der Regel zustande komme. Doch immer wieder melden sich auch interessierte Kunsthandwerker aus der Region bei der Organisatorin. Auf zahlreiche bekannte Gesichter hinter den Ständen müssen die Besucher aber auch nicht verzichten, die Frauen vom Organisationsteam sind mit ihren Produkten wieder mit von der Partie.

Die Türen der Aula der Wümmeschule öffnen sich für den Kreativmarkt am Sonnabend, 26. Oktober, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntagmittag wird wieder Suppe angeboten.