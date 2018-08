Küchenchef Axel Böhmermann (links) und Geselle Pascal Pellen haben ein Rezept aus Großmutters Zeiten gewählt. (Karsten Klama)

Achim. Regionale Zutaten – neu interpretiert. Diesem Trend folgt die Küche im Hotel Haberkamp in Uphusen schon eine ganze Weile und mischt dabei heimische Zutaten mit klassischen Elementen. „So lassen sich bodenständige Gerichte mit frischen Gartenkräutern richtig aufpeppen, und Beeren, die sich auf dem Spazierweg auch am Feldrand finden, zu leckeren Desserts verarbeiten“, erklärte Hotelier Axel Böhmermann. Als Beitrag zur Aktion „Achim kocht“ habe er sich Rezepte aus Großmutters Zeiten ins Gedächtnis gerufen und seinen Jungkoch mit der Zubereitung des Menüs betreut, das der Jury an diesem Dienstagabend serviert wird.

Pascal Pellen hat seine Ausbildung vor Kurzem beendet und freut sich nun, übernommen worden zu sein. „Die drei Jahre waren ganz schön anstrengend“, berichtete er. Immer habe jedoch in der Küchencrew ein netter Ton geherrscht; Missgeschicke seien nicht überbewertet und besonderer Einsatz honoriert worden. „Die nicht unbedingt arbeitnehmerfreundlichen Einsatzzeiten in der Gastronomie gleichen wir gerne – soweit machbar – nach persönlichem Bedarf aus“, zeigt sich Böhmermann darum bemüht, die Stimmung unter seinen Leuten positiv zu halten. Pellen jedenfalls fühlt sich wohl und kommt gerne mit dem Fahrrad zum Dienst. „Die fünf Kilometer pro Strecke sind immer schnell abgehakt“, sagte der 21-Jährige, der es nach eigenen Worten mit dem Führerschein nicht so eilig hat.

Ein unvergessenes Missgeschick

Nach einem besonderen Ereignis während der Lehrzeit befragt, schmunzelte der frischgebackene Geselle und verwies auf ein Missgeschick, das er nie vergisst und das ihn gleichzeitig wieder auf den Kern unseres Gespräches brachte. Als Vorspeise werde nämlich am Abend die „Uphuser Hühnersuppe“ serviert, die sich einst beim Transport vom Herd an eine andere Stelle selbstständig gemacht hatte. „Ein Topfgriff hatte sich gelöst, und 130 Liter ergossen sich in Windeseile über den Boden“. Mit vereinten Kräften habe man den Schaden schnell behoben, relativierte Böhmermann das Malheur, „das war alles nur halb so schlimm“.

Im Anschluss an die kräftige Suppe kommen nach dem Motto „Leckeres von früher“ Schweinerippchen mit Pfifferlingen auf den Tisch. Als Sättigungsbeilage empfehle sich Löwenzahn-Püree, eine Speise, die wiederum an Kindertage erinnere. „Sowohl für die Suppe als auch für das Hauptgericht gilt kein Rezept mit festen Mengen“, informierte der Küchenchef. Man gehe da seinem Gefühl nach, achte aber stets darauf, dass alle Zutaten im rechten Verhältnis zueinanderstünden.

Ins Schwärmen gerieten die beiden Köche, als es um die Zubereitung des Desserts ging, nämlich Buttermilch-Panna Cotta mit Brombeeren, Minze und karamellisiertem Zwieback. Das Menü, das wohl auch bei anderen Menschen Kindheitserinnerungen wecken würde, gelange für eine Zeit auch auf die Speisekarte, erklärte Böhmermann abschließend.

Zur Sache

Buttermilch-Panna Cotta mit Brombeeren, Minze und karamellisiertem Zwieback

Für vier Personen werden benötigt:



· 5 Blatt Gelatine

· eine halbe Vanilleschote

· 150 ml Schlagsahne

· 8 Esslöffel Zucker

· ein Hauch Zitronenabrieb

· 300 ml Asendorfer Buttermilch.

„Jede andere geht natürlich auch“, relativierte Pascal Pellen, aber die schmecke oft nicht so gut und komme auch nicht von hier.

· 1 Körbchen Brommelbeeren (Brombeeren op Platt)

· ein paar Blättchen Minze

· 3 Zwiebäcke, grob zerkrümelt und

· 50 g Butter



Die Zubereitung gestaltet sich folgendermaßen:

Zunächst wird die Sahne mit ausgekratzter Vanille, Zitronenabrieb und 4 Esslöffeln Zucker aufgekocht. In die etwas abgekühlte Flüssigkeit wird die zuvor in kaltem Wasser eingeweichte und ausgedrückte Gelatine eingerührt, dazu kommt dann die Buttermilch. Als Gefäße für die Speise bieten sich Mini-Gugelhupf-Förmchen oder kleine Weckgläser an. Nach kurzer Kühlzeit geht es dann ans Anrichten. Dazu wäscht man die (vielleicht selbstgepflückten) Brommelbeeren und mischt sie mit feingeschnittener Minze. Zum Schluss werden die restlichen 4 Esslöffel Zucker karamellisiert, mit der Butter und den Zwiebackbröseln vermengt. Damit sich die Creme leichter löst, empfiehlt es sich, die Förmchen kurz in heißes Wasser zu tauchen und deren Inhalt auf Dessertteller zu stürzen. Drumherum werden die Beeren verteilt, die Zwieback-Mischung toppt zum Schluss das leckere Ganze.