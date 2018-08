Bleibt sich immer selbst treu: Künstlerin Daniela Willer. (Björn Hake)

Sie hat die Wörter auf Holzschilder und Fliesen gebannt, damit beleuchtete Bilderrahmen und Glasbausteine versehen. An diesem Sonntag, 18. Juni, feiert die kreative Familienmanagerin mit ihrer Kunst Premiere auf dem Kunsthandwerkermarkt rund um den Ehmken Hoff, In der Worth 11-15, in Dörverden.

Lange Zeit galt der als Geheimtipp, doch mittlerweile hat er sich zu einem richtigen Publikumsmagneten entwickelt. Zum insgesamt dritten Mal verwandelt sich das Dörverdener Kulturgut zu einem Mekka für Kunsthandwerker. Zwischen 11 und 18 Uhr dreht sich im nostalgischen Gebäude-Ensemble alles um die schönen Dinge des Lebens. Schließlich weiß Organisatorin Uta Barthold aus Dörverden, welche Schätzchen das Herz der Deko-Freunde höher schlagen lassen. Die Künstlerin und Wahl-Dörverdenerin Uta Barthold hätte damals nicht gedacht, dass der Markt einmal wie eine Bombe einschlagen würde. Bis dahin war das Aller-Weser-Dreieck nämlich noch eher eine Diaspora, was Kunsthandwerker betrifft. Weil der erste Markt so überaus erfolgreich gewesen ist, hat sich Uta Barthold, Mitglied in der Aktionsgruppe Kunst und Kultur innerhalb des Ehmken-Hoff-Vereins, dazu entschlossen, ihn zu einer Institution werden zu lassen. Und so vertreten am dritten Juni-Sonntag rund 40 Aussteller fast 30 verschiedene Bereiche oder Gewerke. „Genuss für die Sinne“ und „einen Ort der Begegnung und des Austausches für Kunstschaffende und Interessierte“ verspricht Kulturgut-Sprecherin Eva Meinke den Besuchern. Schönes für Haus und Garten, das körperliche Wohlbefinden und den kulinarischen Genuss lautet das Rezept des Marktes. Und das – ganz wichtig – wie immer bei freiem Eintritt.

Und abends mit Beleuchtung: Durch die LED-Lichterketten wird die Folienkunst ins richtige Licht gesetzt. (Björn Hake)

Mittendrin die zweifache Mutter Daniela Willer aus Hoya. Zu den größten Fans der Kunsthandwerkerin zählen ihre beiden Töchter. Mit Wand-Tattoos hat damals der künstlerische Werdegang der gelernten Schauwerbegestalterin begonnen. Klar, dass sie auch die Kinder- und Jugendzimmer der beiden stolzen Töchter zieren. Im Herbst vergangenen Jahres kam der 39-jährigen Mutter dann der Geistesblitz, Schilder aus Pappelholz mit – den Anlässen entsprechenden – Sinnsprüchen zu verzieren. Ob für Mütter, Väter, Kinder oder für Familien – jeder findet sich persönlich irgendwie in den Sprüchen wieder. Mal klingen sie heiter und lustig, dann wiederum aber auch ernst und nachdenklich. Die Inspirationen dafür holt sie sich entweder von Postkarten, aus dem Internet oder ganz einfach aus ihrem täglichen Familienleben. Klassiker in ihrem Portfolio sei aber nach wie vor der bekannte Bling-Bling-Spruch: „Wenn Dich das Leben nervt, streu Glitzer drauf“, erzählt die Grafenstädterin mit leuchtenden Augen.

Bereits als Schauwerbegestalterin habe sie am liebsten mit dem Schneideplotter gearbeitet. Für die von ihr kreierten Holzschilder verwendet sie vornehmlich leichtes Espenholz („Lässt sich super aufhängen“) und hochwertige Klebefolien. Ist das Design auf dem Computer-Bildschirm stimmig, werden die Daten flink in das Schneide-Programm importiert. Gitterhaken und Rakel gehören ebenso zu ihren Arbeitswerkzeugen wie im Vorfeld schnell trocknende Acyrl-Farbe für den hölzernen Untergrund. Logisch, dass die Modefarbe Weiß momentan auch bei Holzschildern mehr als gefragt ist. Hat die 39-Jährige das fertige Motiv von der Trägerfolie gelöst und auf das Pappelholz geklebt, ist wieder einmal ein echter Hingucker entstanden. Diese Technik wendet die zweifache Mutter ebenso bei ihren mit Klebefolien versehen Fliesen oder beleuchteten Bilderrahmen und Glasbausteinen an. Batterie betriebene LED-Lichterketten sorgen dabei für die passende Illumination. „Zuhause nehme ich auch schon mal die Bohrmaschine in die Hand“, gesteht die patente 39-Jährige, die ihre Werke unter anderem über ihren eigenen Internet-Shop www.klebeeecke.de vertreibt.

Das weibliche Geschlecht hat Daniela Willer bereits auf den beiden Messen Frauensache im Luftkurort Bruchhausen-Vilsen und bei der Frauensache in der Grafenstadt Hoya mit ihrer Kunst verzaubert, bewiesen, dass ihre im Shabby-Chic gestalteten Schilder keineswegs schäbig aussehen, sondern angesagte Accessoires im Vintage-Stil sind. Nun will sie eben auch das Publikum auf dem Ehmken Hoff für sich gewinnen. Neben Daniela Willer stellt beim Dörverdener Kunsthandwerkermarkt zum ersten Mal auch Anne Richard (Cluvenhagen) ihre Wandmalereien aus. Organisatorin Uta Barthold ist glücklich darüber, dass sich inzwischen viele Kreative von selbst bei ihr melden und einen der begehrten Standplätze auf dem Areal des Kulturguts ergattern wollen. Das Gros der Kunsthandwerker kommt wie immer aus der Region Niedersachsen/Bremen. „Das Ambiente auf dem Ehmken Hoff ist einfach toll“, schwärmt auch Daniela Willer vom ansprechenden und gepflegten Gebäude-Ensemble im Herzen von Dörverden.