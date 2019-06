Der Einsatz von Schulassistenten beinhaltet eine Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe. Mit einer Poolbildung hofft der Landkreis Verden auf Weiterentwicklung in diesem Bereich, angelehnt an das "Lübecker Modell". (Holger Hollemann/dpa)

Schulassistenten sind aus den Grundschulen nicht mehr wegzudenken. Das ist auch im Landkreis Verden zu beobachten. Landrat Peter Bohlmann (SPD) stellt fest: „Seit 2014 gibt es fast eine Verdreifachung von Schulbegleitung.“ Vor allem an der Grundschule in Oyten sowie der Jahnschule in Verden, das besagt eine Statistik, hat die Betreuung der Schüler mit über 1600 geleisteten Fachleistungsstunden einen großen Platz eingenommen.

Die Politiker des Landkreises arbeiten indes an einer stetigen Weiterentwicklung. Dafür wurde zur Schaffung eines Konzeptes im Jahr 2013 eine Steuerungsgruppe gegründet: bestehend aus vier Grundschulleitungen, freien Trägern der Jugendhilfe, Vertretern der Kommunen, der Landesschulbehörde und der Fachdienste Soziales sowie Jugend und Familie. Dabei kann die bisherige Zusammenarbeit als gelungen bezeichnet werden.

Zwei Systeme

Das geht aus einer Mitteilungsvorlage hervor, diese wurde für die jüngste Sitzung des Jugendhilfeausschusses ausgearbeitet. Darin schreibt die Kreisverwaltung: „Der Fachdienst Jugend und Familie stellt seine Wahrnehmung dar, dass durch die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe im täglichen Miteinander nicht nur die Weiterentwicklung zur inklusiven Beschulung in vielen Bereichen positiv befördert worden ist, sondern beide Systeme durch diese Zusammenarbeit ein Fundament für gelingende Kooperation gelegt haben.“ Hervorzuheben sei deshalb auch, dass ein anderes Verständnis zu den Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Systeme hergestellt werden konnte.

Beim Thema „inklusive Beschulung an Grundschulen“, das die Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe beinhaltet, schwebt dem Landkreis nun eine Anpassung vor. „Seit gut einem Jahr hat sich die Steuerungsgruppe im Zuge der Weiterentwicklung besonders mit der Thematik der Poolbildung befasst. Dazu ist das Modellprojekt im Landkreis Osterholz an der Grundschule Ritterhude näher beleuchtet worden und zuletzt das „Lübecker Modell““, schreibt die Kreisverwaltung. Konkret heißt das, dass die Schulassistenten zukünftig eine größere Gruppe im Blick haben sollen.

Hiermit wird die Einzelfallbetrachtung abgeschwächt. Ziel ist es, die Stigmatisierung der begleiteten Schüler – also die (negativ bewertete) Einordnung in eine Kategorie – zu bekämpfen. „Es muss für eine Schulassistenz möglich sein, sich um mehrere Kinder einer Klasse zu kümmern“, begrüßt Landrat Bohlmann den Ansatz. Dem Ganzen steht auch Gerard-Otto Dyck (SPD) positiv gegenüber. „Ich finde es ganz hervorragend, was sie uns vorstellen“, sagte er in Richtung der Verwaltung im Rahmen der öffentlichen Sitzung.

Ausweitung vorgesehen

Unter anderem das „Lübecker Modell“ dient als erfolgreiches Beispiel. „Insgesamt läuft das da sehr gut. Die Eltern bekommen den individuellen Bedarf gedeckt“, heißt es aus der Verwaltung. Vorgesehen ist zudem eine Ausweitung beim Einsatz von Schulassistenten. Beim Konzept der Poolbildung soll neben dem Primarbereich (Klasse 1 bis 4) auch die Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) vertreten sein. Gewinnbringend eingesetzt werden soll die Ressource „Sozialarbeit an Grundschulen“.