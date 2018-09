Schon jetzt weisen zwei große Strohfiguren an beiden Eingängen der Fußgängerzone auf das Festival hin. (Björn Hake)

Achim. Countdown für die Rezeptsuche: Noch drei Monate – also bis zum Ende des Jahres – ist die Stadt auf ihrer kulinarischen Mission unterwegs und sucht die besten Rezepte der Achimer. Dieser Endspurt soll nun gebührend gefeiert werden. Im Rahmen der Aktion „Achim kocht“ veranstaltet die Stadt daher am Sonntag, 7. Oktober, ein Food Festival in der Innenstadt. Bereits einen Tag vorher, also am 6. Oktober, wird es im Rahmen eines verlängerten Wochenmarktes verschiedene Angebote rund ums Thema Kochen geben. „Es ist definitiv einer der Höhepunkte der Aktion“, kündigt die Organisatorin Anneke Luig an. Bisher seien einige Hundert Rezepte von Achimern eingereicht worden. „Aber wir wollen natürlich, dass es noch viel mehr werden.“

Einen Eindruck von den Rezepten, die die Jury bereits testen durfte, sollen die Achimer auch ganz direkt bekommen. So wird es beim Wochenmarkt, der ausnahmsweise von 7 bis 15 Uhr dauern wird, fertig abgepackte Rezepttüten zu kaufen geben. „Wir haben drei Rezepteinsendungen ausgewählt und für diese fertigen Tüten gepackt, in denen alle Zutaten für die Zubereitung enthalten sind“, erklärt Luig das Konzept. Darüber hinaus wird der Langwedeler Fernsehkoch Dennis Heeren bereits an diesem Tag einige Rezepte live in der Innenstadt kochen. Für die Kinder sollen ein Karussell und eine Hüpfburg bereitstehen.

Am Sonntag setzt sich das kulinarische Programm nahtlos fort. Dann lädt die Stadt nämlich zum eigentlichen Food Festival. An verschiedenen Ständen wird es die unterschiedlichsten kulinarischen Spezialitäten geben. „Das Angebot hebt sich deutlich von dem ab, was wir sonst bei den Veranstaltungen haben“, sagt Luig. Verschiedene Foodtrucks bieten beispielsweise Burger, Pulled Pork oder Spanferkel an. An anderen Ständen gibt es Fisch, Pizza und süße Speisen. „Als besonderer Höhepunkt wird ein umgebauter Linienbus vor Ort sein, in dem man sitzen und essen kann“, kündigt Anneke Luig an.

Konzentrieren wird sich das Food Festival vor allem auf den Bibliotheksplatz, aber auch Teile der Obernstraße sollen mit genutzt werden. Neben den Essensständen wird es nämlich auch am Sonntag eine Kochstation geben, an der direkt vor Ort einige Speisen zubereitet werden. So verspricht Luig unter anderem die „weltbesten Spaghetti Carbonara“. An Infoständen zeigt der Nabu darüber hinaus, wie man auf kleinem Raum mit Paletten-Kästen selbst Gemüse und Kräuter anbauen kann und gibt interessierten Kindern die Möglichkeit, ihren eigenen Apfelsaft zu pressen. Außerdem gibt es Verkaufsstände für Tee, Gewürze, Feinkost und Küchenausrüstung.

Der Achim Fernsehkoch Sebastian Lege, der auch Schirmherr der Aktion „Achim kocht“ ist, steht an diesem Tag auf der Bühne und klärt die Besucher unter anderem über die Tricks der Lebensmittelindustrie auf. „Wer am Tag des Food Festivals noch ein Rezept für ,Achim kocht' abgeben möchte, kann dies an unserem Stand tun und bekommt dafür auch ein kleines Geschenk“, sagt Luig.

Eröffnet wird das Festival am Sonntag um 11.30 Uhr von Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Verbunden ist die kulinarische Feier auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Darüber hinaus veranstaltet Juana Wetzel von 11 bis 17 Uhr wieder einen Trödelmarkt – dieses Mal allerdings nicht auf der Herbergstraße, sondern mitten in der Fußgängerzone. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich unter der Telefonnummer 01 74 / 7 74 53 96 an Juana Wetzel wenden. Pro Meter Standfläche sind drei Euro zu zahlen.