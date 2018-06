Immer noch unklar ist, was aus dem jetzigen Sparkassen-Gebäude nach dem Umzug wird. (Björn Hake)

Achim. Den Achimer Grünen geht es nicht schnell genug. Und außerdem möchten sie wissen, wie es um die unterschiedlichen Projekte in der Innenstadt bestellt ist. "Wir hoffen, den Nebel lichten zu können", sagt Fraktionschefin Silke Thomas über den Antrag ihrer Fraktion, mit dem sich der Planungsausschuss des Rates am 28. August auseinandersetzen wird. "Uns ist klar, dass alles zusammenhängt, aber wie sieht eine zeitliche Planung aus? Wann geht es spürbar weiter?", hat sie daher die Stadtverwaltung gefragt und möchte Antworten zum Baumplatz, zum Sparkassengebäude, zur Marktpassage und zum Bibliotheksplatz. Außerdem beantragen die Grünen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich um die Themen "Aufenthaltsqualität und Marktanordnung" kümmern möge.

Laut Thomas sehen die Grünen ein, dass die Verwaltungsfachleute derzeit mit Achim-West, der nördlichen Innenstadt und der geplanten Amazon-Ansiedlung drei richtig große Themen vor der Brust haben, aber: "Das darf nicht dazu führen, dass die Innenstadt vernachlässigt wird." Diese Gefahr sieht Silke Thomas etwa für den "Baumplatz" zwischen Amtsgericht und Rathaus, den man nach Meinung der Grünen so auch nicht mehr nennen könne, seitdem die kranken Bäume entfernt wurden. "Wir wollen wissen, was da passieren soll und vor allem wann. Der Platz muss Aufenthaltsqualität bekommen", fordern sie.

Kahler "Baumplatz"

Werde er auch, sagt Stadtplanerin Monika Nadrowska. "Der Platz ist schon sehr kahl im Moment", weiß auch sie. Daher solle eine Begrünung erfolgen und es sollen dort Sitzgelegenheiten entstehen – aber nicht unbedingt Bänke. Monika Nadrowska: "Wir denken da auch an die Jugendlichen aus dem GamMa, die möchten zwar sitzen, aber nicht nur auf der klassischen Sitzbank." Das wisse die Verwaltung, weil immer auch wieder Jugendliche im neuen Holz-Feuerwehrauto am Glockenspiel sitzen, das eigentlich für Kleinkinder gedacht ist. Ob der Baumplatz am Ende, wie schon einmal vor ein paar Jahren politisch diskutiert und dann abgelehnt, doch mit einem Gebäude bebaut wird, dieser Impuls müsse ebenfalls aus der Politik kommen.

Die Gestaltung des Bibliotheksplatzes hatte die Stadtverwaltung im November 2016 auf der Bürgerbeteiligungsplattform "achim-dialog" mit zwei Varianten zur Abstimmung gestellt, seitdem ist aber nichts weiter passiert. "Die Beteiligung war so schlecht, dass es kein richtiges Ergebnis gab", sagt Monika Nadrowska. Drei Menschen hatten abgestimmt: einer war dafür, einer dagegen, einer enthielt sich. Daher habe die Verwaltung das Thema Wasserspiele nicht weiter verfolgt und seitdem auch keinen Hinweis aus der Politik bekommen. "Ein Wasserlauf auf einer Platzfläche ist sehr schön, aber auch teuer", sagt die Stadtplanerin. Vorgestellt wurde damals ein Wasserlauf mit Abdeckung, der vor dem Pforthaus verläuft sowie als Alternative Wasserfontänen, einige zwischen Apotheke und Pforthaus sowie direkt vor dem Atrium.

Während die Verwaltung in dieser Angelegenheit also auch auf ein Zeichen von den Fraktionen wartet, hat sie für die Fläche zwischen Rathaus und Alter Feuerwache bereits eins bekommen. "Wir schauen, wie man dort eine Fläche für Fahrräder und gegebenenfalls eine Ladestation integrieren kann", sagt Monika Nadrowska. In der Augustsitzung des Planungsausschusses wolle sie daher Gestaltungsvorschläge machen und eine Empfehlung dazu aussprechen. Weniger Einfluss hat die Stadt auf private Gebäude wie die Marktpassage und die Kreissparkasse – dazu liegen, wie berichtet, noch keine Ergebnisse vor, weil die Gespräche im Hintergrund noch laufen.

Um die "Marktanordnung" soll sich die neue Arbeitsgruppe nach Vorstellung der Grünen kümmern, weil sich etwa während des Wochenmarktes die gastronomischen Betriebe "nicht gut präsentieren" könnten und deren Besucher auf die Rückseiten der Marktwagen schauen müssen.