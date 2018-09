Vom Breitensportler bis zum ambitionierten Läufer: Beim Erbhof-Lauf in Thedinghausen sind alle vereint. (Björn Hake)

Die Gemeinde Thedinghausen braucht sich als Veranstaltungsort wahrlich nicht verstecken. Da gibt es allen voran den Thänhuser Markt, die Gartentage oder die Kunsttage – um nur einige Highlights zu nennen. Seit nunmehr drei Jahren hat sich aber noch ein weiteres Event in diese illustre Liste eingereiht: der Erbhof-Lauf. In diesem Jahr begeben sich wieder Hunderte Läufer am Sonntag, 14. Oktober, auf die Strecke.

In den beiden Jahren zuvor nahmen jeweils rund 450 Läuferinnen und Läufer an der Laufsportveranstaltung teil. Der TSV Thedinghausen als Veranstalter erwartet vom Breitensportler bis zum ambitionierten Läufer von jung bis zur älteren Generation auch in diesem Jahr wieder ein breites Teilnehmerfeld. „Wie in den Vorjahren werden eine fünf Kilometer- und eine Zehn-Kilometer-Strecke angeboten. Sie führen überwiegend durch den Ort Thedinghausen. Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren findet außerdem wieder der Löwenlauf mit einer etwa 900 Meter langen Strecke im Baumpark hinter dem Schloss Erbhof statt“, verrät Michael Trense vom Organisationsteam. Auch wer nicht läuft, sondern Walking Nordic Walking betreibt, kann sich an der Fünf-Kilometer-Strecke versuchen.

Auch Mannschaften am Start

Neben Einzelwertungen wird es auch Mannschaftswertungen über die fünf Kilometer und die zehn Kilometer geben. Jeweils drei Läuferinnen oder Läufer einer Mannschaft kommen in die Wertung. Damit Mannschaften gewertet werden können, müssen die Mannschaftsnamen einer Mannschaft bei der Anmeldung identisch geschrieben werden. Los geht es um 11 Uhr mit dem Löwenlauf für die Kinder. Um 12.15 Uhr wird der Fünf-Kilometer-Lauf angeschossen. Eine Stunde später, also um 13.15 Uhr, fällt der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Lauf. Start und Ziel für die fünf und zehn Kilometer vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) offiziell vermessenen Strecken und damit Bestenlisten fähig befindet sich gegenüber dem Schloss Erbhof auf der Kirchwiehe.

Der Fünf-Kilometer-Rundkurs hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert. „Er führt anfänglich an der renaturierten Eyter vorbei. Anschließend verläuft der Kurs direkt durch Thedinghausen, am Rathaus vorbei, über die Eyter Brücke hinweg bis zur Kirchwiehe, wo sich der Start- und Zielbereich befindet. Für den Zehn-Kilometer-Lauf ist die Strecke zweimal zu durchlaufen“, verrät Michael Trense. Die jeweiligen Gesamtsieger über die fünf und zehn Kilometer erhalten eine Überraschung. Für die jeweiligen Zweiten und Dritten der Gesamteinläufe gibt es ebenfalls Preise. Unabhängig einer Platzierung erhalten alle, die die Ziellinie überqueren, wieder eine original Thänhuser Schloss-Erbhof-Lauf Medaille. Die Streckenrekorde liegen über fünf Kilometer bei den Frauen bei 21:36 Minuten und bei den Männern bei 16:55 Minuten. Über zehn Kilometer: Frauen 40:34 Minuten, Männer 33:14 Minuten.

Für das leibliche Wohl der Läuferinnen und Läufer, aber auch der Zuschauer am Schloss Erbhof ist gesorgt. Unter anderem wartet ein Kuchenbuffet auf alle Teilnehmer und Besucher. Kurzentschlossene können sich noch bis eine Stunde vor den Start über fünf und zehn Kilometer nachmelden. Die Teilnehmer am Löwenlauf dürfen sich noch bis eine halbe Stunde vorher anmelden.



Weitere Informationen zu der Laufveranstaltung gibt es unter www.tsv-thedinghausen.de. Anmeldungen sind per E-Mail an info.erbhoflauf@gmx.de unter Nennung der Strecke, des Vor- und Nachnamens, Geburtsjahrgangs, Vereins oder Teams möglich. Die Ergebnisse werden nach der Veranstaltung über www.lgkv.de veröffentlicht.