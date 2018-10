In sechster Generation führt Maria Mahnke die gleichnamige und alteingesessene Buchhandlung samt Theaterverlag in der Verdener Innenstadt. (Michael Braunschädel)

Gedämmt fallen die herbstlichen Sonnenstrahlen durch die zwei alten Jugendstilfenster. In schweren und aus dunklem Holz gefertigten Regalen stehen, fein säuberlich sortiert, abertausende Schmöcker. Der Duft von alten und neuen Büchern liegt in der Luft. Ganz hinten, beinahe schon versteckt, laden zwei braune Ledersessel zum gemütlichen Lesevergnügen ein. Und dennoch herrscht in der Buchhandlung Mahnke in der Großen Straße 108 geschäftiges Treiben. Dabei dreht sich nicht alles nur um Bücher.

Mit der Übernahme durch Karl Mahnke im Jahr 1907 wurden auch ein Instrumentenverleih und schließlich, zwei Jahre später, der bis heute bestehende Theaterverlag Teil des Geschäftes. „Die Nachfrage nach Theaterstücken auf Plattdeutsch war bei den damaligen Dorfschullehrern sehr groß“, weiß die 37-jährige Urenkelin und junge Geschäftsführerin Maria Mahnke. Durch ein Preisausschreiben für niederdeutsche Bühnenstücke gelangte das Unternehmen an zahlreiche Bühnenstücke. Seitdem hat sich viel getan – doch manches blieb bestehen. Wie etwa die Räume, die 1928 bezogen wurden und heute noch immer die Firma beherbergen. Derzeit gehören zum Unternehmen etwa ein Dutzend Mitarbeiter, vier davon sind im Theaterverlag beschäftigt.

„Unsere längsten Mitarbeiter sind schon seit knapp 30 Jahren bei uns“, freut sich die Inhaberin. Mindestens genauso beeindruckend ist die Menge an Büchern, die sich hier in den Regalen wiederfinden. Maria Mahnke schätzt den Bestand auf etwa 12.000 bis 13.000 Bücher. „Eine genaue Zahl zu nennen, ist aber schwierig.“ Trotz zunehmender Beliebtheit von E-Books und Co. könne sich die Sortimentsbuchhandlung über fehlende Kundschaft nicht beklagen.

Von der Mitarbeiterin zur Chefin

Gerade kommt ein Kunde zur Tür herein und fragt nach einem Geschenkkorb, der hier hinterlegt sein soll. Im hinteren Teil des Ladens lässt sich hingegen eine andere Kundin im selben Moment über die neueste Abendlektüre informieren. Und mittendrin befindet sich Maria Mahnke.

Vier Jahre ist es bereits her, dass die junge Geschäftsführerin den Familienbetrieb nach dem Tod ihres Vaters übernommen hat. Es sei eine ziemliche Umstellung gewesen, erinnert sich Mahnke: „Vorher war ich ja eine ganz normale Mitarbeitern. Der Wechsel vom Team zur Chefin war schon mit besonderen Herausforderungen verbunden.“ Doch auf die Unterstützung der Kollegen war ihr von Anfang an sicher – und sei es heute noch.

Der Name Mahnke ist schon seit vielen Jahrzehnten fest mit dem Verdener Geschäftsbild verbunden. Immerhin führt Maria Mahnke den Familienbetrieb nun schon in sechster Generation weiter. Es fing an im Jahr 1841, als der Buchbindermeister Dieter Mahnke den Grundstein für die bisher 177-jährige Unternehmensgeschichte legte. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde aus der Buchbinderwerkstatt, die auch Schreibmaterialien führte, eine pädagogische Buchhandlung.

Im Sommer drehte sich vieles um den Verkauf von Schulbüchern. Jetzt, mit Beginn des Herbstes, läuft so langsam das Weihnachtsgeschäft an. „Die Kunden schätzen es, dass sie bei uns eine Vorauswahl an Literatur bekommen“, sagt die Geschäftsführerin. Daher auch die Bezeichnung „Sortimentsbuchhandlung“. Besonders gefragte Genres seien immer noch Kriminalgeschichten oder Familienromane. „Vor allem Männer lesen aber auch gerne aktuelle Sachbücher aus den Bereichen Politik oder Zeitgeschehen“, kennt Mahnke die Vorlieben ihrer Kundschaft. „Die Verdener sind sehr an aktuellen Themen interessiert und bilden sich gerne ihre eigene Meinung.“

Mehr als nur Bücher

Während sich die Kundschaft der Buchhandlung überwiegend aus den Bücherwürmern vor Ort zusammensetzt, hat der Theaterverlag eine deutlich größere Reichweite. Ein Großteil der Anfragen nach Bühnenstücken stammt aus dem norddeutschen Raum. Jedoch kommen auch deutschlandweite Anfragen und welche aus dem deutschsprachigen Ausland. „Einmal erzählte mir ein Kunde, dass er in New York ein Theaterheft mit unserem Verlagsnamen gesehen hätte. Das war schon kurios“, erzählt Maria Mahnke.

Ist ein Theaterensemble auf der Suche nach einem geeigneten Stück, tritt es an den Verlag heran. Anhand von Schauspielern, Themenwünschen und anderen Aspekten stellen die Verlagsmitarbeiter eine Auswahl an Stücken zusammen. Hieraus kann die Bühne dann ein passendes Stück wählen. Noch immer liege der Schwerpunkt auf niederdeutschen Theaterstücken. Doch auch das wandelt sich. Immer mehr Stücke auf Hochdeutsch finden ihren Weg in das Portfolio des Verlages. Mit Krimis, Lustspielen, Monologen und vielen anderen Genres ist der Verlag inhaltlich mindestens genauso breit gefächert wie die Buchhandlung.

Der Zukunft sieht die junge Inhaberin zuversichtlich entgegen. „Es wird weiter Theater gespielt, und Bücher werden auch immer noch gelesen“, sagt sie. Zudem biete ihre Buchhandlung etwas, das der Online-Handel nicht hat. Eine langfristige und ehrliche Beziehung zu den Kunden aufzubauen, stehe an erster Stelle. „Die Beratung ist natürlich wichtig. Für die nehmen wir uns Zeit und sind stets den Kunden zugewandt.“