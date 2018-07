Thea Mühe ist die Expertin für Rechtsfragen im Achimer Rathaus. Das umfangreiche Arbeitsfeld war der ausschlaggebende Grund für die Bewerbung auf die Stabsstelle. (Björn Hake)

Seit Juli 2016 ist Thea Mühe Rechtsrätin der Stadt Achim. Es habe etwa ein halbes Jahr gedauert, bis sie in Achim „angekommen“ ist, berichtet die in Laatzen bei Hannover aufgewachsene Volljuristin. So lange habe ihre Einarbeitungszeit gedauert, in der sie sich um die Altbestände kümmern musste. Auch größere Themen habe sie unbearbeitet vorgefunden, darunter den Stadtwald. Die Forderung des Rats der Stadt nach einem juristischen Gutachten stellte sie dann als Juristin vor das Problem, dass es für eine derartige Stellungnahme zur Verkehrssicherungspflicht eigentlich mehr fachbiologischer Kenntnisse als juristischer Einschätzungen bedurfte. Aber auch diese Angelegenheit konnte sie zur allseitigen Zufriedenheit lösen.

Mit ihrem Vorgänger Heinz Föllenbach, der im Frühjahr 2015 in den Ruhestand gegangen war, tauscht sich Thea Mühe noch fallbezogen gelegentlich aus. Das umfangreiche Arbeitsfeld sei ausschlaggebender Grund gewesen, warum sie sich auf die Stabsstelle beim Achimer Verwaltungsvorstand beworben hatte: „Mein Aufgabengebiet umfasst alle rechtlichen Themen der Stadtverwaltung, was sehr spannend ist.“ Grundsätzlich gehe es dabei um die rechtliche Beratung der Stadt Achim und seiner Verwaltungsmitarbeiter und um die rechtliche Vertretung der Stadt im Streitfall gegen Dritte. Damit verbunden sei für Thea Mühe ein großes Arbeitspensum, viele Dinge würden parallel laufen, und man bräuchte auch Geduld, bis ein Thema endgültig abgeschlossen werden kann.

Rituale am Arbeitsplatz

Nachdem sie mit dem Fahrrad von ihrem Wohnort Baden im Büro angekommen ist, beginnt ihr Tagesablauf mit dem Check ihres E-Mail-Postfachs, anschließend nimmt sie sich die Zeit, wenigstens einen kurzen Blick in die Zeitungen zu werfen. Danach verlaufe aber jeder Tag anders: Besprechungen würden sich abwechseln mit Aufgaben der Sachbearbeitung, Klageerwiderungen wollten bearbeitet und Termine vorbereitet werden. Dies sei abwechslungsreich, herausfordernd und manchmal auch stressig. Trotzdem versucht die 33-Jährige, gewisse Rituale einzuhalten, zum Beispiel um 13 Uhr mit Kollegen zum Mittagessen zu gehen.

Stünden abends Ratssitzungen an, die ihre Anwesenheit erforderten, sei sie schon mal bis um 22 Uhr im Rathaus. Ursprünglich sollte Thea Mühe ebenfalls die Pressearbeit mit übernehmen – daraus ist bislang allerdings noch nichts geworden. Ein Arbeitskreis wird nun entscheiden, welche Presseaufgaben in welchem Umfang auf ihrem Schreibtisch landen sollen.

An großen Themen mangelt es der früheren Rechtsanwältin derzeit nicht: Beim geplanten Amazon-Logistikzentrum hat Thea Mühe die Aufgabe, bei den komplizierten Vertragskonstrukten zwischen Kommune und Konzern den Überblick zu behalten – und auch beim Großprojekt Achim-West und dem Sanierungsgebiet Lieken-Areal hat die Stadtjuristin alle Hände voll zu tun. Auf die Frage nach Verbesserungspotenzial in der Verwaltung muss sie nicht lange überlegen: Die Stadt habe sehr fähige und kompetente Mitarbeiter, die allerdings an ihrer Kapazitätsobergrenze arbeiten würden. Daher wünscht Thea Mühe sich an bestimmten Stellen mehr Personal für effizientere Abläufe.

Die Stadt und ihre Bewohner hat sie in den zwei Jahren schätzen gelernt: „An Achim mag ich das Persönliche, Überschaubare“, erzählt sie. Ausgleich vom Arbeitsalltag findet die verbeamtete Städtische Rätin beim Sport: Die passionierte Handballerin ist gerade erst vom TV Oyten zum TB Uphusen gewechselt. Bei allen beruflichen Verpflichtungen versucht die Außenspielerin, regelmäßig zum Training zu erscheinen. Dass sie „nur“ in der Regionsliga spielt, stört sie nicht: „Eine Karriere als Profisportlerin strebe ich nicht an“, sagt sie und lacht.