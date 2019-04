Ein Ort der Entspannung: In dem großen Garten hinter dem Haus an der Hauptstraße verbringt Björn Meyer gerne seine Zeit. (Björn Hake)

Ohne Musik geht es bei Björn Meyer nicht. Im heimischen Arbeitszimmer des 48-Jährigen läuft sie eigentlich die ganze Zeit. Nachdem er mit vier Jahren erstmals an einer Orgel saß, war die Begeisterung für das Musizieren geweckt – hauptsächlich für „alle Instrumente, die Tasten haben“, wie er es nennt. Seit mehr als 30 Jahren ist Meyer in verschiedenen Bands als Keyboarder tätig. Aber auch den Umgang mit Gitarre und Schlagzeug beherrscht er ein bisschen. Da trifft es sich gut, dass der freiberufliche Fachjournalist, Übersetzer und Multimedialist auch für Auftraggeber aus der Musikwelt arbeitet. „Ich kann so Hobby und Beruf miteinander verbinden“, sagt Meyer. Aber vielleicht ändert sich das in dieser Form ja in einigen Monaten. Denn der 48-Jährige tritt für die Grünen als Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Oyten an.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – mit dieser Gegenfrage antwortet Meyer als erstes, um seine Beweggründe für diese Ambitionen zu erklären. Prägend sei die Erfahrung bei der vorletzten Bürgermeisterwahl in Oyten gewesen, als es für Manfred Cordes keinen Gegenkandidaten gab. „Das hat mich einfach gestört“, sagt Meyer und nahm sich schon damals vor, eines Tages selbst anzutreten. So kommt es nun also – und er muss sich nicht einmal gegen einen Amtsinhaber beweisen. „Die Karten werden komplett neu gemischt“, beschreibt Meyer die Ausgangslage und ist sich sicher, „dass ein grüner Bürgermeister dem Ort guttun würde“.

Prägende Momente

Dass es letztlich die Grünen geworden sind, bei denen er sich politisch engagiert, das sei für Meyer schon zu Teenagerzeiten klar gewesen. Besonders prägend seien die Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl gewesen. Als Schüler und Student sei er selbst auf die Straße gegangen, um für grüne Ansichten zu demonstrieren. Seit 2016 sitzt er für die Grünen im Oytener Gemeinderat und führt die Fraktion auch an. In der Legislaturperiode zuvor war er schon als Beratender Bürger für die Grünen tätig gewesen. „Wir streiten uns gerne – aber auf freundschaftlicher Basis“, berichtet Meyer von der Arbeit in der Politik. Als kleine Fraktion können die Grünen alleine nicht so viel bewegen, was ihn schon oft ärgere. „Aber vieles von dem, was wir anstoßen, hinterlässt Spuren“, ist sich Meyer sicher, dass sich die Arbeit von ihm und seinen Mitstreitern lohnt.

In Oyten lebt Meyer seit 2002, mit dem Ort ist er aber schon länger verbunden. Denn seine Frau, die vor zwei Jahren gestorben ist, kommt aus Oyten. 2002 zogen sie gemeinsam ins Haus der Schwiegereltern an der Hauptstraße, wo sie ihre zwei heute 15- und 17-jährigen Töchter groß zogen. Seinen Lieblingsort in Oyten hat Meyer dabei quasi direkt vor der Nase. Denn besonders gerne hält er sich im großen Garten hinter dem Haus auf. Groß geworden ist Meyer in Uphusen, wohin es seine Familie nur wenige Zeit nach seiner Geburt in Bremen verschlug. Obwohl zu Jugendzeiten der Umzug zurück nach Bremen in den Ortsteil Arbergen folgte, ging er dank Ausnahmegenehmigung aufs Cato in Achim, wo er 1990 sein Abitur machte.

Es folgte ein Studium der Politikwissenschaften und Soziologie in Bremen. Während dieser Zeit sammelte Meyer erste Erfahrungen im Journalismus. Eigentlich habe er „ganz normaler Zeitungsjournalist“ werden wollen, erzählt der 48-Jährige. Doch 1996 ging es für zwei Jahre nach München, wo er für ein Fachmagazin für elektronische Musikproduktion arbeitete und dadurch in der Branche einen „Fuß in die Tür“ bekam. Seit dieser Zeit ist Meyer freiberuflich tätig und kann sich nach eigener Aussage über mangelnde Nachfrage für seine Dienste nicht beklagen: „Zu wenig Arbeit habe ich nicht, eher zu wenig Zeit.“

Aus Überzeugung

Den sich aufgebauten Kundenstamm bei einer erfolgreichen Kandidatur aufzugeben, würde ihm nicht leicht fallen. „Das hat mich schon ein paar Nächte gekostet“, räumt Meyer ein, aber letztlich habe er die Entscheidung aus Überzeugung getroffen, sich für das Amt des Gemeindeoberhauptes zu bewerben. Verantwortung übernehmen zu wollen, das sei für den 48-Jährigen nichts Neues. Das zeige nicht nur der Fraktionsvorsitz. Fünf Jahre war er etwa auch Vorsitzender des Schulvereins der Grundschule Sagehorn und im Schulelternrat des Cato ist er derzeit immer noch aktiv.

Seine Zielvorgaben für die Gemeinde Oyten würden als Bürgermeister grundsätzlich auf dem Wahlprogramm basieren, das die Grünen zur Kommunalwahl 2016 aufgestellt haben. Dazu zählen etwa eine gerechte Umlegung der Straßenausbaubeiträge auf alle Einwohner, die Bekämpfung der Verkehrsbelastung, das Verhindern von Gasbohrungen auf Gemeindegebiet, der Trinkwasserschutz oder das okölogische Bauen und Sanieren. Großen Wert legt Meyer zudem darauf, dass Bürgerbeteiligungen auf Augenhöhe stattfinden sollen und die unmittelbar Betroffenen in der Debatte mitentscheiden dürfen. Diese wirkliche Mitbestimmung fehle ihm in Oyten nämlich.

Alte Muster überdenken

Wünschen würde er sich als Kulturschaffender für die Gemeinde außerdem ein breiteres Angebot in diesem Bereich. Neben seiner Mitgliedschaft in Bands, aktuell ist er mit der Pink-Floyd-Tribute-Band „Floyd unlimited“ unterwegs, ist Meyer auch Mitglied der Laienschauspieltheatergruppe „Theaterfroynde“. Besonders am Leben in Oyten schätzt der Bürgermeisterkandidat der Grünen, dass er von seinem Zuhause im Zentrum quasi alle für ihn wichtigen Orte erreichen kann. „Ich brauche hier kein Auto, in wenigen Minuten bin ich auch so in der Natur und habe Geschäfte in nächster Nähe“, erzählt Meyer.

Das gilt im Übrigen auch für das Rathaus, in das er ab Oktober gerne nicht nur regelmäßig für politische Sitzungen oder Veranstaltungen gehen würde, sondern zur täglichen Arbeit. Als Bürgermeister wäre es sein Ziel, „frischen Wind ins Rathaus zu bringen“. „Ich würde gerne die Muster, die sich über die Jahrzehnte in der Arbeit dort eingebrannt haben, einmal überdenken“, betont der 48-Jährige. Und noch eine Sache würde sich im Rathaus mit Meyer ändern. Aus dem Bürgermeisterbüro würde zukünftig ganz bestimmt immer Musik zu hören sein.

Zur Sache

WESER-KURIER-Talk am 21. Mai

Fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl in Oyten können sich alle Interessierten noch einmal ein genaues Bild von den Kandidaten machen. Denn für Dienstag, 21. Mai, lädt der WESER-KURIER zu einem Talkabend ein, bei dem auch Besucher Fragen an die Bewerber stellen können. Los geht es um 18 Uhr im großen Saal vom Gasthaus Zum Alten Krug. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.