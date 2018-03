Wolfram Recklies, Sabrina Puvogel, Edelgard Abersbach, Beate Steinau, Frauke Vakilzadeh, Kerstin Blank und Birgit Würtz (von links) kandidieren für den neuen Ottersberger Kirchenvorstand, der am 11. März gewählt wird. (Björn Hake)

Ottersberg. Seit 2016 führt Frauke Vakilzadeh den Vorstand der Kirchengemeinde Ottersberg als Vorsitzende an. Und geht es nach der 58-Jährigen, dürften ruhig noch ein paar Jahre in diesem Gremium hinzukommen. Das letzte Wort haben jedoch die rund 2400 Wahlberechtigten im Flecken Ottersberg, die am Sonntag, 11. März, den neuen Kirchenvorstand wählen. Vakilzadeh ist eine von sieben Kandidaten, deren Namen auf dem Stimmzettel von allen Gemeindemitgliedern ab 14 Jahren angekreuzt werden können.

Fünf der sieben Kandidaten werden derweil von den Gemeindemitgliedern gewählt. Der neue Kirchenvorstand darf dann wiederum zwei Menschen in den Vorstand als stimmberechtigte Mitglieder berufen. "Ich habe mich schon immer sehr der Kirche verbunden gefühlt. Mich reizen die verschiedenen und spannenden Aufgabenfelder. Man kann hier seinen freien Geist nutzen", erklärt Frauke Vakilzadeh ihre Motivation. Schon seit 25 Jahren lebt die Hausfrau in Ottersberg, seit zwölf Jahren vertritt sie die Christophorus-Kirchengemeinde im Kirchenkreistag nach außen.

Die Lücken, die durch den Ausstieg von Margret Mehlhop, Friedrich Bartels und Monika Wagener-Rieger entstehen, sollen nunmehr mit adäquatem Ersatz geschlossen werden. Einziger Mann auf der Kandidatenliste ist Wolfram Recklies. Der gebürtige Karlsruher ist 68 Jahre alt und möchte nunmehr seine Erfahrungen in der Sozialarbeit in das kirchliche Ehrenamt einbringen. Der Diplom-Sozialarbeiter hat von 1984 bis 2017 beim Landkreis Verden im Jugendamt gearbeitet. "Ich möchte Kirche und Gemeinde als Haus im sozialen und spirituellen Sinn erfahren und mitgestalten", sagt der im Ortsteil Bahnhof lebende Familienvater.

Vier Neulinge auf der Liste

Auch Kerstin Blank will sich neu um einen Platz im Kirchenvorstand bewerben. Die 56-Jährige aus Campe ist über die ehrenamtliche Tätigkeit im Flüchtlingscafé in die Kirchenarbeit geraten. Neues entdecken und in der Gemeinschaft dazulernen ist für sie der Antrieb, sich bei den Wahlen aufstellen zu lassen. Gleiches gilt für Edelgard Abersbach, die 45 Jahre lang als Verwaltungsangestellte für eine Bremer Berufsgenossenschaft tätig war. Der Kontakt zum aktuellen Kirchenvorstand kam derweil über den Besuchsdienst der Kirchengemeinde zustande, dem sie seit 2014 angehört. Ein Gespräch mit Pastorin Wiebke Ridderskamp habe dann den Anstoß für die Kandidatur gegeben.

Einen langjährigen Bezug zur evangelischen Kirchengemeinde hat indes Beate Steinau, die seit 1992 im Christophorus-Chor singt und nunmehr das Ziel verfolgt, noch mehr Bürger durch die Kirchenarbeit in Ottersberg zu erreichen. Unermüdlich zeigt sich die 68-Jährige bei der Verteilung des Gemeindeblattes "Kirchenfenster", für die seit 1997 verantwortlich ist. Am Ball bleiben wollen derweil Birgit Würtz und Sabrina Puvogel, die wie Frauke Vakilzadeh bereits dem aktuellen Kirchenvorstand angehören und eine Wiederwahl anstreben. Würtz, die als Berufsschullehrerin in Rotenburg arbeitet, übt das kirchliche Ehrenamt seit sechs Jahren aus. Die Arbeit für die Kirche empfinde sie als "sehr bereichernd".

Jüngste im Bunde der Kandidaten ist Sabrina Puvogel. Die Kauffrau im Groß- und Außenhandel ist ebenfalls seit sechs Jahren dabei. Auch im Vorstand des TSV Ottersberg engagiert sich die 38-Jährige, die Handball und Lesen neben der aktiven Kirchenarbeit zu ihren Steckenpferden zählt. Die Kandidaten stellen sich am 11. März ab 10 Uhr im Rahmen des Gottesdienstes vor. Von 11 bis 17 Uhr sind dann die Wahllokale im Gemeindehaus und im Kindergarten am Bahnhof geöffnet. Gegen 18 Uhr soll das Wahlergebnis im Gemeindehaus verkündet werden. Wer am 11. März nicht zur Wahl erscheinen kann, hat bis zum 6. März die Möglichkeit der Briefwahl.