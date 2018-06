Viel zu erleben gab es für die Kleinen beim Fest der Kita Bierden: Hier suchen Mara (rechts) und Jaro nach kleinen Schätzen. (Björn Hake)

Achim. Erst ein Krankenhaus, danach eine Polizeistation und letztlich eine Kindertagesstätte: Das Gebäude an der Bremer Straße 118 in Bierden hat durchaus eine abwechslungsreiche Vergangenheit hinter sich. Seit 25 Jahren gibt es hier nun jedoch das gewohnte Bild. Denn so lange ist dort mittlerweile die Kita der Lebenshilfe Verden beheimatet. Und das wurde bei einem großen Jubiläumsfest am Sonnabend gemeinsam mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen gefeiert.

Dabei mussten alle Beteiligten damals noch alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Kita an dieser Stelle überhaupt gebaut wurde. "Insbesondere die Eltern haben Anfang der 90er-Jahre mobil gemacht und Druck auf die Politik ausgeübt", erinnerte sich Gisela Hinrichs, eine der Erzieherinnen in der Kindertagesstätte. In Bierden gab es zu dieser Zeit nämlich noch gar keine Einrichtung für die Kinder. "Und im benachbarten Uphusen waren damals schon die Plätze knapp."

Doch diese Situation wollten die Eltern nicht länger hinnehmen und ihre Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Am 13. August 1993 wurde die Kita dann offiziell eröffnet. Mittlerweile sind hier 70 Kinder untergebracht. Hinzu kommen noch einmal 40 Kita- und ebenso viele Hortplätze in der Außenstelle am Steinweg. Fünf große Stellwände mit Zeitungsartikeln und alten Fotos erinnern bei der großen Geburtstagesfeier an die vergangenen 25 Jahre. "Es kamen schon immer wieder schöne Erinnerungen hoch, als wir das Material für die Stellwände zusammengestellt haben", sagte die Leiterin Edith Rehling. Sie selbst ist auch schon seit über 23 Jahren in der Kita tätig, zweienhalb davon mittlerweile als Leiterin. In Erinnerung geblieben sei ihr beispielsweise der Bau eines "Gartens der Sinne", verschiedene Theateraufführungen und natürlich der Neubau der Kita-Außenstelle am Steinweg. "Die letzten Wochen waren in jedem Fall eine spannende Forschung in der Vergangenheit", sagte Rehling.

Und nicht nur die Erzieherinnen, auch die Kinder selbst hatten sich viele Wochen auf die große Geburtstagsfeier am Sonnabend vorbereitet. "Wir haben uns mit allen Gruppen auf unterschiedlichste Art und Weise mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt", erklärte Hinrichs. So hatten einige Kinder beispielsweise einen Zeitstrahl gemalt oder eine Sanduhr gebastelt. "Wir beschäftigen uns in den Gruppen schon etwa ein Jahr mit dem Thema", sagte die Leiterin. "Für Kinder ist die Dimension eines 25-jährigen Bestehens ja sonst schwer nachzuvollziehen." Die Ergebnisse der Projekte wurden auch den Besuchern der Jubiläumsfeier vorgestellt.

Großer Zusammenhalt

Neben den Kindern und Erzieherinnen haben auch die Eltern tatkräftig beim Fest mitgeholfen. "Was die Kita in den vergangenen 25 Jahren ausgezeichnet hat und hoffentlich auch noch zukünftig auszeichnen wird, ist das große Zusammengehörigkeitsgefühl", sagte Rehling. "Alle haben eine besondere Verbundenheit zu der Einrichtung. Die Kita ist ein Mittelpunkt im Ortsteil." Die Entscheidung für eine Einrichtung, in der Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam aufwachsen, würden die meisten Eltern ganz bewusst treffen. "Die Kinder können in dem Miteinander viel voneinander lernen", sagte auch Hinrichs.

Die enge Verbundenheit zu der Kita zeige sich darüber hinaus auch daran, dass es viele Ehemalige wieder nach Bierden ziehe. "Wir hatten schon einige, die später als Praktikanten oder auch Bufdis noch einmal zu uns gekommen sind", erinnerte sich die Erzieherin. Und so zählten auch bei der Feier am Sonnabend eine Reihe von Ehemaligen zu den Besuchern. Für die Zukunft wünscht sich die Edith Rehling vor allem eines: "Dass die Arbeit, die hier tagtäglich von den Erzieherinnen geleistet wird, auch gesellschaftlich etwas mehr Anerkennung findet."