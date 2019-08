Helga Lüth verbringt viel Zeit in ihrem Atelier in Quelkhorn. Hier findet sie Raum für ihre kreative Leidenschaft. (Sebi Berens)

An ihr Erstlingswerk als angehende Künstlerin erinnert sich Helga Lüth noch sehr genau. Es war das Bild „Mondnacht“ von Otto Modersohn, dass sie damals inspiriert hatte. „Es gefiel mir und ich habe es kopiert“, erinnert sich die 1949 in Quelkhorn geborene Künstlerin, die in diesem Dorf aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Mittlerweile sind mehr als vier Jahrzehnte vergangen und mehrere Hundert Bilder in ihrem Atelier und an anderen Orten entstanden. Eine Auswahl präsentiert Helga Lüth ab Donnerstag, 29. August, im Rahmen der Reihe „Künstler unter uns“ im Ottersberger Rathaus. Bis zum 15. November können die Exponate zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.

Die Malerei hat die gelernte Versicherungskauffrau seit ihrem ersten Versuch mit Pinsel und Staffelei vollends in ihren Bann gezogen. Seit 1977 geht Helga Lüth ihrer Passion nach und findet Inspiration für neue Werke vor allem auf ihren Reisen nach Frankreich, Italien und Norwegen. Zwei bis drei Tage in der Woche arbeitet die Künstlerin in ihrem Atelier. „Im Sommer verbringe ich dort nicht so viel Zeit, aber im Herbst bin ich meist den ganzen Tag beschäftigt“, beschreibt sie ihr Arbeitspensum und fügt hinzu: „Die Gedanken an die Kunst und an meine Malerei begleiten mich in meinem Alltag.“ Waren es am Anfang noch Ölbilder, die Helga Lüth kreierte, so ist sie längst auf Acryl umgestiegen. Aus rein praktischen Gründen: „Die Farbe trocknet einfach schneller und es riecht nicht im ganzen Haus nach Öl“,weiß sie aus Erfahrung zu berichten.

Wenn Lüth ein neues Werk kreiert, sieht es am Anfang noch sehr realistisch aus. Doch dann entwickelt die Künstlerin ihren individuellen Stil. Mit zunehmender Dauer verfremdet sie das Bild. „Es findet eine gewisse Art von Zerstörung statt. Die Realität tritt mehr in den Hintergrund“, erklärt die Künstlerin, die sich im Laufe der Jahre bei verschiedenen Künstlern aus der Szene unterrichten ließ und ihren künstlerischen Horizont somit erweiterte. Zu den Mentoren zählten unter anderem Helga Hentschel-Holterdorf, der Fischerhuder Verleger und Kunstexperte Wolf-Dietmar Stock und Michael Wöltjen, aber auch Künstlergruppen wie dem Worpsweder Malkreis und dem Malkreis Philipshof konnte und kann sich Helga Lüth verwirklichen.

Die Künstlerin aus Quelkhorn hat im Laufe der Jahre eine eigene Handschrift entwickelt und diese verfeinert. „Wichtig sind mir Farben, Formen und vordergründig ist die Stimmung, die das Bild ausstrahlt“, verrät Lüth. Manchmal seien auch versteckte Botschaften auf der Leinwand platziert, ergänzt sie geheimnisvoll. Mit ihren Werken beabsichtigt Helga Lüth, den realistischen Blick auf das Motiv in einer experimentellen Gestaltung neu zu interpretieren. „Der Maler soll nicht nur malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht“, lautet ihre Devise, frei nach dem Motto des deutschen Malers Caspar David Friedrich.

Zwar ist Helga Lüth gerne allein im Atelier in ihre Arbeit vertieft, dennoch ist ihr der Dialog zu Gleichgesinnten weiterhin wichtig. „Ich lasse mich immer noch künstlerisch beraten und tausche mich gerne mit anderen Künstlern aus“, betont sie und fügt hinzu: „Ein Leben ohne die Malerei kann ich mir nicht mehr vorstellen.“ Die Biografie von Helga Lüth weist zudem eine rege Ausstellungstätigkeit auf, die im Jahr 1987 begann. Ihre Werke präsentierte sie in der Gruppe und auch einzeln unter anderem bei der Verdener Kunstbörse und im Rathaus Verden, bei der Sparkasse Bremen und im Wasserturm Visselhövede. „Das malerische Spektrum und der überzeugende Ausdruck ihrer Malerei, die sich von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion hinein bewegt, ist sehr sehenswert“, urteilt Susanne Stuwe-Thiel, die als künstlerische Leiterin der Ottersberger Ausstellungsreihe „Künstler unter uns“ die Fähigkeiten der Künstlerin gut einschätzen kann.

Die Vernissage am Donnerstag im Ottersberger Rathaus beginnt um 19.30 Uhr und wird von Bürgermeister Horst Hofmann gestaltet. Helga Lüth und Susanne Stuwe-Thiel stehen in diesem Rahmen für ein Künstlergespräch zur Verfügung. Wie es bei der Ausstellungsreihe zur Tradition geworden ist, geht ein Werk der Künstlerin nach der Ausstellung für ein Jahr in den Bestand der Artothek in der Gemeindebücherei, wo es ausgeliehen werden kann. Die Wahl ist diesmal auf das im vergangenen Jahr in Acryl auf Leinwand entstandene Bild „Moustiers Sainte Marie“ im Format 60x80 gefallen.