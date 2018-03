Zeigt her Eure Schätze: Die Kreativ-Landfrauen bereiten sich für den nächsten Basar in der Aula der Ottersberger Wümmeschule vor. Die Besucher dürfen sich auf eine bunte Vielfalt freuen. (Björn Hake)

Ottersberg. Was verbirgt sich hinter Upcyling, worum geht es beim sogenannten Quilling und wie lassen sich kleine Schätze aus Beton kreieren? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist beim Kreativmarkt der Ottersberger Landfrauen an der richtigen Adresse. Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. März, findet die nächste Auflage des über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Basars in der Wümmeschule statt. Während am Eröffnungstag von 13 bis 17 Uhr nach kreativen Mitbringseln gestöbert werden kann, sind die Landfrauen und die externen Aussteller am Sonntag sogar von 11 bis 17 Uhr zugegen.

Seit 1998 gibt es den Kreativmarkt, der immer wieder feine Überraschungen und neue Aussteller parat hat. Und die kreativen Handwerkerinnen zeigen sich auch bei der Herbst-Auflage ihres Hobby-Kunstmarktes einmal mehr von der künstlerischen Seite. Sechs Neulinge sind es in diesem Jahr unter den 22 Ausstellern in dem von Damen dominierten Teilnehmerfeld. Unter den 20 Frauen mischen sich aber auch wieder die Dauerbrenner Werner Köster, der seine Drechselarbeiten präsentiert, und Adrian Nötzel mit seinen Honigprodukten. Was die Kreativfrauen in filigraner Handarbeit hergestellt haben, zeigen sie in der Aula der Ottersberger Wümmeschule.

Da wäre zum Beispiel das Upcycling, dem sich Susanne Ehlers verschrieben hat. Dabei werden Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Im Gegensatz zum Downcycling kommt es bei dieser Form des Recyclings zu einer stofflichen Aufwertung. Am Start ist Ehlers aber auch mit ihrem Schmuck-Design. Quilling ist derweil eine uralte Technik, die in der Renaissance von Mönchen und Nonnen erfunden worden ist. Die gerollten, geformten und geklebten Papier-Streifenreste, die aus dem Zuschneiden von Büchern entstanden sind, werden für filigrane Dekorationen auf Büchern und Bildern verwendet. Präsentiert wird diese Kunst von Marita Klee aus Ottersberg, die zum Sextett der Neulinge gehört.

Große Vorfreude herrscht unter den etablierten Landfrauen auch über die anderen Neuen. So bringt Brigitte Bischoff aus Langwedel ihre aus alten Leinen gefertigten Textilien, darunter Puppenkleider, mit nach Ottersberg. "Schwere Kost" wird derweil von Marina Querfeld geboten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Deko-Tiere oder Kerzenständer aus Beton zu kreieren. "So manches Objekt wiegt bis zu 15 Kilogramm", weiß Chef-Organisatorin Susanne Ehlers zu berichten. Ursula Ralle ist eine Verfechterin des Vintage-Stils "Shabby Chic" und bereichert mit ihren Kreationen den Ottersberger Basar. Schönes zum Verpacken hat indes Anke Gerdes aus Westerstede zu bieten.

Wie in den Vorjahren geht es auch diesmal nicht ohne den harten Kern, dem neben Susanne Ehlers auch Gerlinde Kneer (Gesticktes aus alten Leinen), Bettina Pohlmann (Töpferwaren), Gerda Rosenbrock (Floristik), Lotte Hoffmann (Marmelade) und Conni Griesbach (feines Gesticktes) angehören. Zum Gelingen des Kreativmarktes tragen aber auch seit jeher die externen Aussteller bei. Zehn Kreative haben ihr Kommen zugesagt. Die Palette in dieser Gruppe reicht von Lichterketten und Landhaus-Deko über Keramik und Kuscheltieren bis hin zu Filzfantasien und Objekten aus Holz und Draht. Die Besucher werden zudem mit selbst gemachten Torten und am Sonntag zur Mittagszeit mit Hochzeitssuppe verwöhnt.