Bauleiter Heiko Szczesny hat an der Arbeit von Baggerführer Jan von der Decken (von links) nichts auszusetzen. Der Turnhallenabriss in Ottersberg verläuft nach Plan. (Björn Hake)

Auf der Baustelle liegen haufenweise Steine, Holzlatten und Stahlrohre herum. Für einen Laien sieht das nach einem großen Chaos aus. Aber das ist mitnichten so, sagt Heiko Szczesny. „Das hat eine gute Ordnung“, meint er mit Blick auf den zurzeit stattfindenden Abriss der ehemaligen Wümme-Schulturnhalle in Ottersberg. Und er muss es wissen. Schließlich beschäftigt er sich, wie er sagt, seit über 40 Jahren mit Baustellen und ist als Projektleiter Bau beim Flecken Ottersberg ein echter Fachmann auf diesem Gebiet. Zudem verschafft sich Szczesny beinahe täglich vor Ort einen Überblick.

Nach den bisherigen Eindrücken könnte das ausgegebene Ziel, die Bauarbeiten bis zum Ende der Ferien abgeschlossen zu haben, erreicht werden. „Wenn man einen Bauleiter fragt, dann geht es ihm nie schnell genug. Zurzeit liegen wir aber im erwarteten Rahmen“, bilanziert Szczesny. Zuversicht bei dieser Annahme verleiht ihm die Beobachtung der schon abgeschlossenen Vorgänge. „Beim kleinteiligen, aufwändigen Teil, der unter anderem Umkleidekabine und Tribüne beinhaltet, ist die Firma relativ weit. Jetzt kommen nur noch viele Außenwände, das ist einfach“, beschreibt der Bauleiter. Nichtsdestotrotz vermutet er, dass es eng werden könnte. „Alles werden sie vielleicht nicht schaffen, die Sohle und der Keller werden eventuell noch nach den Sommerferien zu machen sein.“

Das wiederum wäre nicht optimal, da während des Schulbetriebes nur eingeschränkt gearbeitet werden könnte. „Große, geräuschintensive Arbeiten können sie da nicht machen. Es kann schon laut sein, wenn der Bagger am Greifen oder Brechen ist.“ Dem zuständigen Abbruchunternehmen Freimuth sei das aber auch bekannt, grundsätzlich vertraut Szczesny dieser Firma. „Hier kann man eine lange Leine haben und muss sich nicht ständig einmischen. Das hat alles Hand und Fuß, was sie hier machen.“

Die Firma hat den Zuschlag nach einer öffentlichen Ausschreibung bekommen. „Wir sind daran gehalten, den Auftrag dem günstigsten zu geben. Es muss aber auch eine Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Das geschieht über Referenzen und andere Dinge“, beschreibt Szczesny, der über den Start der Bauarbeiten froh ist. Denn eigentlich hätte der Abriss der ehemaligen und über 50 Jahre alten Wümme-Schulturnhalle längst vonstatten gegangen sein sollen. Den Beschluss dazu fasste der Gemeinderat schon 2015, so machte eine Sanierung für die Politiker keinen Sinn. Weil aber der Haushalt knapp war und die schon eingeplanten Mittel an anderer Stelle benötigt wurden, musste der Abriss bis auf Weiteres verschoben werden.

Für die Bauarbeiten zahlt der Flecken Ottersberg circa 100 000 Euro, ein Viertel davon fällt auf den großen Baggerabbruch. Enthalten ist in dieser Summe auch eine prognostizierte Gutschrift für den Stahl von knapp 10 000 Euro. Das Geld investiert der Flecken, um die Zusatzfläche für die Wümme zu schaffen. Dazu verpflichtete sich der Flecken, weil die neu gebaute und im Jahr 2017 eingeweihte Turnhalle am Otterbad ins Überschwemmungsgebiet hineinragt. „Das gleichen wir hier nun aus“, sagt Szczesny.

An sportliche Aktivitäten war in der ehemaligen Wümme-Schulturnhalle kaum mehr zu denken. „Da fehlte ein bisschen was, da gab es statische Mängel“, meint der Projektleiter Bau. Und durch den Ersatzbau am Otterbad verlor die alte Halle letztlich auch ihren Nutzen. Wobei: Bis Herbst 2018 beherbergte dort die Kleiderkammer Ottersberg Flüchtlinge und Bedürftige.

Jetzt erlebt sie ihre letzten Tage. Bereits in den Osterferien wurden alle Versorgungsanschlüsse zurückgebaut. In teils mühsamer Handarbeit wurde Ende Juni dann damit begonnen, die einzelnen Baustoffe zu trennen – vor dem großen Baggerabbruch, der aktuell im Gange ist. Und wenn es nach den Wünschen von Heiko Szczesny läuft, sind alle Bauarbeiten hoffentlich bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen.