„Ich male hobbymäßig, weil es sehr viel Freude macht“, sagt die Malerin Christel Naumann-Lenkitsch aus Langwedel. (Björn Hake)

Sommer, Sonne, Urlaub – das wird oftmals mit Italien, Griechenland und anderen südlich gelegenen Regionen verbunden. Nach Italien im Vorjahr bildete nunmehr das Land mit der Hauptstadt Athen das Thema des Sommerfestes des Langwedeler Kulturvereins. Im und beim Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11, stand an diesem Wochenende die Ausstellung der Malerin Christel Naumann-Lenkitsch aus Langwedel, die sich auf hellenische Motive spezialisiert hat, im Mittelpunkt.

Gut besucht war die Vernissage der Ausstellung unter dem Titel „Griechische Impressionen in Acryl und Aquarell“, bei der mit der Bremerin Carmen Worthmann eine Freundin der Malerin aus dem Kreis Verden unter anderem einen kurzen Einblick in die Aquarell-Technik und speziell die Möglichkeiten des Malens in Griechenland gab. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen einst bei einem Kursus auf der Insel Patmos. Sigrid Ernst vom Langwedeler Kulturverein war auf die griechischen Motive bei einer Ausstellung in Kirchlinteln aufmerksam geworden und fühlte sich dort an ihren „Super-Urlaub“ im südost-europäischen Land Mitte der 1980er-Jahre erinnert. „Wir kennen uns seit über 30 Jahren“, unterstrich Sigrid Ernst ihre Verbundenheit mit der Künstlerin.

Frühe Liebe zur Kunst

Christel Naumann-Lenkitsch hat mit der Malerei 1996 durch einen Kursus in Griechenland angefangen. „Ich male hobbymäßig, weil es sehr viel Freude macht“, gestand die Dame, bei der schon von Anfang an die Liebe zur Kunst vorhanden war. Ihre Lieblingsfarben sind alle Farben des Meeres – also alle Farbtöne zwischen Blau und Grün.

Bei der Frage nach ihrem Lieblingsbild musste die Langwedelerin nicht lange überlegen und ging schnurstracks zu einem Werk mit einer alten Tür. Das habe sie in einem verlassenen Bergdorf auf Kreta gemalt, berichtete Christel Naumann-Lenkitsch, die damals fasziniert war von der gleißenden Sonne. „Da steckt sehr viel Arbeit und Schweiß drin“, urteilte sie über die fünfstündige Arbeit aus dem Jahr 2002. „Es war schwierig, die Patina genau hinzubekommen. Die Sonne ist mit Wärme gleichzusetzen und dann der Wind vor Ort – die Wasserfarbe trocknete sehr schnell“, erinnerte sich die gebürtige Berlinerin.

Die ehemalige Rektorin der Grundschule Langwedel malt oft bei Kursen vor Ort in Griechenland, aber auch nach Schwarzweiß-Vorlagen bei Michael Wöltjen in Verden. Dort ebenfalls mit Aquarell- und Acryl-Farben, doch sie zeichnet auch. Kurse besuchte die Hobby-Künstlerin unter anderem auf den griechischen Inseln Naxos, Santorini und Kreta, aber auch in Andalusien bei Rainer Grunwald und bei ihm auf Schloss Raesfeld. „Durch die Kurse habe ich es etwas professioneller gemacht“, weiß Christel Naumann-Lenkitsch nur zu genau.

Beim Rundgang sind die Besucher im Häuslingshaus auf unterschiedliche, mit einem weißen Passepartout versehene Motive aus der Landschafts- und Pflanzenwelt gestoßen. Da waren aber auch alte Schuhe und Stühle nebeneinander und gestapelt zu sehen.

„Jeder Pinselstrich muss richtig gesetzt werden. Jeder Fehler wird als Fehler entdeckt“, erklärte Carmen Worthmann, die die transparente Darstellung der Spaziergänger am Strand als ein Beispiel nannte und das abstrakte und konkrete Arbeiten beim Aquarellieren als Unterschiede vorstellte. Bei Acryl hob sie den satten, intensiven Farbauftrag besonders hervor. Wer sich von den interessanten Werken einen Eindruck verschaffen will, hat dazu noch am 27. und 28. Juli sowie am 3. und 4. August jeweils von zwölf bis 17 Uhr Gelegenheit.

Die Ausstellung bildete aber nur einen Teil des Sommerfestes. So fand mit Corinna Möller am Sonntag ein Töpferkurs statt, bei dem mit rotem Ton gearbeitet und schwarze Engobe aufgetragen wurde. Die jeweiligen Motive wurden eingeritzt. Griechische Musiker um Dimitrios Sideridis gaben unter anderem mit Bouzouki und Mandoline ein Konzert. Spezielle Speisen aus dem südost-europäischen Land gehörten zum Picknick. Den Abschluss bildete der Schwarz-Weiß-Klassiker „Alexis Sorbas“, ein Film aus dem Jahr 1964.