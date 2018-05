Noch proben die Akteure fleißig für "Die kleine Flussprinzessin", bevor es dann am 19. Mai ernst wird. (Björn Hake)

Langwedel-Daverden. So viele unterschiedliche Gesichter haben Theaterbesucher auf der Freilichtbühne Daverden schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen, wie es am Sonnabend, 19. Mai, der Fall sein wird. Denn dann feiert dort ab 16 Uhr das diesjährige Märchenstück "Die kleine Flussprinzessin" Premiere, bei dem ganze 23 kleinere und etwa größere Schauspieler ihr Talent unter Beweis stellen wollen. "Das letzte Stück mit so vielen Akteuren ist schon sehr lange her", erzählt Regisseurin Stephanie Förster. Natürlich sei es sehr schön, dass dieses Mal viele Neue mit dabei sind, aber es sei natürlich auch viel Arbeit. "Spaß hat bisher aber alles in jedem Fall gemacht", betont Förster. Die Proben begannen Ende Februar mit einem Workshop-Wochenende im Schullandheim.

Zum Märchenstück-Team der Freilichtbühne Daverden gehören aber natürlich nicht nur die Schauspieler und die Regisseurin. Fast zwei Dutzend weiterer Akteure kümmern sich um alles Drumherum, wie etwa den Bühnenbau, Technik, Kostüme oder Maske. Auch unter ihnen sind einige Neuzugänge. "Der Grundstock ist natürlich ein eingespieltes Team", erklärt Förster, dass selbstverständlich auch viele altbekannte Gesichter in diesem Jahr wieder mit von der Partie sind.

Gespielt wird das Märchen "Die kleine Flussprinzessin", ein Stück, das einmal mehr aus der Feder eines Daverdener Freilichtbühnenmitgliedes stammt. Verfasst wurde es von Xenia Ertel, die als Wasserschnecke auch selbst auf der Bühne stehen wird. Den Inhalt beschreibt die Schauspielgruppe wie folgt: Die magische Perle, die für die Verständigung und Harmonie der Flussbewohner zuständig ist, ist aus dem Palast des Flusskönigs verschwunden. Prinzessin Neva, die sich dafür verantwortlich fühlt, macht sich mit ihrem besten Freund, dem kleinen Fisch, auf den Weg sie zu suchen. Aber ohne die Macht der Perle können sie sich nicht mehr verstehen.

Auch die Flusshexe Morch hat ihre Probleme. Seit sie die Perle gestohlen hat, hat diese ihre Magie verloren. Um sie wieder zu erlangen, braucht sie ein Wesen aus der Welt der Luft. Daher lässt sie den Menschenjungen Egon entführen. Jetzt hat Morch die Möglichkeit, die Macht im Fluss an sich zu reißen. Aber auch die anderen Schlossbewohner sind inzwischen auf der Suche nach der Perle.

Bei wem die magische Perle am Ende landet, können Besucher der Bühne im Daverdener Holz an vier Terminen erfahren. Neben der Premiere am 19. Mai gibt es weitere Auftritte am Montag, 21. Mai, Sonnabend, 26. Mai, und Sonntag, 27. Mai. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Eintrittskarten können telefonisch unter der Nummer 01 76 / 78 68 22 59 bei Sigrid Meyer-Klein oder per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de vorbestellt werden. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder drei Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern) gibt es für 22 Euro. Außerdem gibt es am 23. und 24. Mai noch zwei Sondervorstellungen für Schulen und Kindergärten nach vorheriger Anmeldung. Diese beginnen beide um 10 Uhr.