Neben der Wakeboard-Anlage sorgte auf dem Oyter See in diesem Jahr auch erstmals die große Spiellandschaft des Wasserparks für Freizeitspaß. Ob solche Angebote zukünftig weiter ausgebaut werden sollen, dazu wird nun auch die Meinung der Bürger eingeholt. (Björn Hake)

Zusätzliche Freizeitangebote oder doch lieber ein ruhiges, grünes Kleinod? Völlig ergebnisoffen soll sie sein, die von der Gemeinde Oyten anberaumte Zukunftswerkstatt Oyter See im Rathaus an diesem Sonnabend, 16. November. Ab 15 Uhr können dann alle interessierten Bürger ihre Ansichten einbringen und darüber diskutieren, wie sich das Naherholungsgebiet entwickeln soll. „Es gibt keine Vorgaben, alle sind gefragt, ein Konzept mitzuentwickeln“, betont Hubert Dapper, der für die Grünen-Fraktion im Gemeinderat sitzt und dem Arbeitskreis Naherholung angehört, der sich von politischer Seite mit der Zukunft des Oyter Sees beschäftigt.

Im vergangenen Jahr hatte dieser bereits einige kleinere Maßnahmen umsetzen lassen, die die Attraktivität des Gebietes erhöhen sollten. So waren unter anderem der Rundweg gepflegt, neue Bänke aufgestellt und der Sandstrand vergrößert worden. Dennoch ist man sich in der Politik und im Rathaus einig, dass das „große Potenzial“ des Oyter Sees, wie es Axel Junge von Verwaltung nennt, in den vergangenen Jahren eher brach gelegen habe. Denn nachdem sich 2012 bei einer Bürgerbefragung eine knappe Mehrheit gegen den Bau einer Wasserskianlage ausgesprochen hatte, war eine weitere Entwicklung des Areals vorerst nicht weiter vorangetrieben worden. Das soll sich nun ändern.

Professionelle Begleitung

Eigentlich war angedacht gewesen, die Zukunftswerkstatt vor Ort in Kombination mit einem Grillfest zu veranstalten, doch aus Kostengründen wurde sich letztlich für die nun stattfindende Veranstaltung im Rathaus entschieden. Es ist auch ein „deutlich konstruktiveres Format“, findet Bürgermeisterin Sandra Röse. Für dieses kann die Gemeinde nicht nur auf die Unterstützung durch die Mitglieder des Arbeitskreises Naherholung zählen, sondern auch auf professionelle Hilfe des Büros proloco aus Bremen, das mit vergleichbaren Veranstaltungen schon viel Erfahrung gesammelt habe. Eingeladen sind auch die Betreiber des Campingplatzes am See sowie der mobilen Wakeboard-Anlage, die dieses Jahr erstmals am Oyter See aufgebaut worden war.

Bei der Zukunftswerkstatt sollen drei Gruppen gebildet werden: Für die beiden Entwicklungsmöglichkeiten „Ein Ort für naturverträgliches Spiel, Sport und Freizeit“ und „Ein Ort für naturverbundene, ruhige Freizeitnutzungen“ sollen jeweils Ideen sowie Vor- und Nachteile gesammelt werden. Außerdem setzt sich eine Gruppe unter der Fragestellung „Wie lässt sich die Anfahrt zum See umwelt- und sozialverträglich gestalten?“ mit der Erreichbarkeit und Mobilität auseinander. Im Anschluss sollen die Ergebnisse allen präsentiert und darauf basierend ein erstes grobes Bild konstruiert werden, wohin die Reise gehen soll. „Die Ergebnisse werden im Frühjahr dann aber auch noch einmal öffentlich vorgestellt“, kündigt Junge an.

Danach folgt dann die politische Willensbildung. Wie Junge berichtet, habe der Rat bereits signalisiert, bei entsprechenden mehrheitsfähigen Ideen für die Gestaltung des Gebietes auch zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Aktuell stehen für Ausgaben rund um die Naherholung – neben dem Oyter See ist dies vor allem der Wiesenpark – jährlich 50 000 Euro im Gemeindehaushalt zur Verfügung.

„Die Leute ans Entwickeln bringen und nicht ans Verhindern“, nennt Röse ein großes Ziel der Zukunftswerkstatt. Dass sich Befürchtungen, die mit einer Weiterentwicklung des Gebietes einhergehen, nicht unbedingt bewahrheiten müssen, hätte sich in diesem Jahr gezeigt. Denn nachdem der Betrieb der Wakeboard-Anlage auf dem See zunächst die Gemüter erregt hatte, überwogen nach Ansicht der Gemeinde letztlich die positiven Stimmen. „Das erwartete Verkehrschaos blieb aus und viele Oytener nutzten die Gelegenheit, um einmal selbst aufs Wakeboard zu steigen“, heißt es aus dem Rathaus.



Für die Zukunftswerkstatt Oyten am 17. November, die von 15 bis etwa 17.30 Uhr im Rathaussaal stattfindet, kann sich noch unter 0 42 07 / 91 40 66 oder isa.zipperling@oyten.de angemeldet werden. Auch spontane Besucher sind aber willkommen.