Achim. Angefangen hat alles mit einer Frauengruppe. Ein gutes Dutzend Teilnehmerinnen traf sich damals regelmäßig im Gemeindehaus in Bierden. Heute, gut 20 Jahre später, gibt es diese Treffen immer noch. Allerdings ist die Zahl der Teilnehmer deutlich gestiegen und aus der früheren Frauengruppe ist mittlerweile ein gemischter Chor geworden, der Chor „Zwischentöne“ der St.-Laurentius-Gemeinde. Noch heute sind viele der Mitglieder dabei, die vom ersten Tag an Teil des Chores waren. Eine von ihnen ist auch Christiane Plate-Hoffmann. „Wir haben damals schon in der Frauengruppe immer gerne und viel gesungen, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern“, erinnert sie sich. „Irgendwann ist schließlich die Idee entstanden, einen Chor zu gründen.“

Auf den Aufruf im Gemeindebrief haben sich dann auch schnell einige Leute gemeldet. Schon zu Beginn habe die Gruppe von Sängerinnen und Sängern über zwanzig Mitglieder gehabt. Geleitet wird der Chor seit der ersten Probe von Gabriela Stefes. „Wir haben mit den Zwischentönen wohl auch den richtigen Nerv getroffen“, sagt Plate-Hoffmann. Denn anders als bei vielen anderen Gesanggruppen legen die 37 Sängerinnen und Sänger sich nicht auf eine Musikrichtung fest. „Wir haben kein enges Korsett, in das wir uns stecken lassen.“ Die musikalische Bandbreite reicht vielmehr von Pop und Gospelstücken über geistliche Musik bis hin zu plattdeutschen Stücken. „Wir singen Musikstücke von Bach bis zu den Beatles“, fasst die Chorleiterin Gabriela Stefes das breite Repertoire zusammen.

Alle zwei Wochen kommen die Chormitglieder zusammen, um gemeinsam zu proben. Die Zwischentöne haben sich bewusst für diesen Turnus entschieden, damit der zeitliche Aufwand nicht zu groß ist. „Wir haben viele Mitglieder, die berufstätig sind und daher auch wenig Zeit haben“, erklärt Plate-Hoffmann. In den vergangenen Wochen mussten die Mitglieder jedoch jede Woche zum Gesangbuch greifen, denn der Chor bereitet sich aktuell auf sein großes Jubiläumskonzert im März vor. Vor zehn Jahren, zum ersten runden Geburtstag, gab es schon einmal ein solches Konzert. „In der Zwischenzeit haben wir uns aber natürlich auch weiterentwickelt“, sagt Plate-Hoffmann. „Wir wagen uns jetzt auch an Stücke, von denen wir früher wahrscheinlich eher die Finger gelassen hätten.“

Jubiläumskonzert im März

Musikalischen Mut haben die Zwischentöne auf jeden Fall. Denn Angst vor dem ein oder anderen schiefen Ton hat hier niemand – das zeigt nicht zuletzt auch der Chorname. „Bei uns geht es nicht darum, mit den tollsten Sängern ein perfektes Konzert zu geben“, sagt Stefes. „Wir sind für alle Interessierten offen und bringen trotzdem eine gute Leistung.“ Und wenn dann doch einmal ein Ton daneben geht? „Dann weiß das Publikum eben, warum wir unseren Namen haben“, sagt Gabriela Stefes.

Am Sonntag, 4. März, gibt der Chor sein Jubiläumskonzert in der St.-Laurentius-Kirche. Beginn ist um 18 Uhr. Die Sängerinnen und Sänger zeigen eine breite musikalische Palette – neben Popmusik wird es geistliche und afrikanische Stücke zu hören geben. Der Eintritt ist frei. Es wird allerdings um Spenden gebeten, die je zur Hälfte der Chorarbeit und einem sozialen Zweck zugute kommen sollen.