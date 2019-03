Landrat Peter Bohlmann musste auf der Bühne alles geben. (Björn Hake)

Ausnahmezustand in Riede und in Achim: Bunt kostümierte Narren und Närrinnen verwandelten die ausverkaufte Heinz-Schreiber-Halle sowie das Kasch beim Karneval in ein wahres Tollhaus. In Riede erlebten sie dabei ab 20.11 Uhr – so wie es sich gehört – ein abwechslungsreiches Programm mit rund 120 Aktiven. Es ist das 61. Jahr, in dem in der Gemeinde als Höhepunkt der närrischen Zeit die traditionelle Prunksitzung mit Prinzenpaar, Garde und Funkenmariechen abgehalten wird.

Einfallsreich hatten sich die feierwilligen Jecken verkleidet. Da war unter anderem eine Schneefrau mit rotweißem Schal und schwarzem Hut, aber auch ein weiblicher Teufel und als Gegenpol ein Rauschgold-Engel mit breiten Flügeln zu sehen. Bei einem Mann aus Felde bestand das Bekleidungsunterteil aus einer Ente. Im Nasa-Anzug oder mit Taucherglocke fielen wiederum andere Party-Teilnehmer auf. Der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt.

Schon zum Auftakt, als nach der Band „Up!“ die „Fantastischen Vier“ einheizten, herrschte eine tolle Stimmung in der Sporthalle. Das Publikum klatschte kräftig zu den Hits. Später genossen einige Gäste sogar stehend auf den Klappstühlen das närrische Treiben. Wortgewandt führte Karnevalspräsident Jan-Cord Ortmann durchs Programm und verteilte dabei ein ums andere Mal verbale Spitzen. So bei der Begrüßung der Ehrengäste, als er das Fehlen der Bürgermeister aus Blender, Thedinghausen und Emtinghausen auf seine Art kommentierte. Mit einem teuflischen Auftritt glänzten die „Schildflöten“, die im Disconebel und mit gespenstisch leuchtenden Hörnern den „Tanz der Dämonen“ aufführten.

Karnevalspräsident Jan Cord Ortmann führte in Riede durchs Programm und band natürlich das verkleidete Publikum ins Geschehen ein. (Björn Hake)

Zu den Höhepunkten zählte der Einmarsch des Prinzenpaares Cörri I (Corinna Schierle) und Turbo I (Tobias Grahl). Fennja Aberle schlüpfte in die Rolle des Funkenmariechens, Clemens Irps führte als Offizier die zehnköpfige Garde an. „Nun stehen wir hier, es ist passiert, wir haben den Schlüssel einkassiert“, las der Prinz von der Rolle ab. Anschließend nahm er zusammen mit Cörri I Themen aus Politik und Sport unter die Lupe. Ein dreifaches „Riede helau“ bildete den Schluss der Rede. Der Gardetanz zu Ehren des Prinzenpaares schloss sich an. Dabei musste Landrat Peter Bohlmann unter anderem mit Eileen Schöne vom Sponsor – Hintern an Hintern – mittanzen.

Nicht ganz jugendfrei wirkte die Darbietung der von Lorenz Irps und Heike Kahle trainierten „Muschelschubser“. Die mit Netz-Hemd und einem knappen Höschen ausgestatteten Akteure – mit Jessika Rektorik war auch eine Frau dabei - tanzten mit nackten Gummipuppen und stemmten diese beim Ausmarsch im Gänseschritt in die Höhe. Die Gruppe „Obsession“ unter Leitung von Michelle Rotter hatte sich dem Knast-Thema angenommen und begeisterte damit das Rieder Publikum. Die „Hupfdohlen“ tanzten bei ihrer Ballermann-Party unter anderem den griechischen Sirtaki und sangen dazu einen abgewandelten deutschen Text.

Kinderkarneval des TSV Bierden im Achimer Kasch. Foto: Marvin Ibo Güngör (Marvin Ibo Güngör)

Etwas fürs Auge war der Tanz der von Katrin Rode und Jessika Rektorik vorbereiteten „Roten Funken“. Beim Auftritt der Gruppe „Sextett“ war mit Timo Winkelmann ein ehemaliger Fußball-Torjäger des gastgebenden MTV Riede zu sehen, der beim Ballett „Schwanensee“ sein ganz besonderes Talent präsentierte. „Spezi hat’s zerlegt“, verriet der Karnevalspräsident, und so musste Bernd Bielefeld solo als Partypirat für Stimmungsmusik sorgen. Mit dem Licht der Handy-Taschenlampen wurde er gebührend gefeiert. Die Narren sangen die bekannten Songs ausgelassen und lautstark mit. Beim Abschießen der Konfettikanone musste zwangsläufig die Hand übers Getränkeglas gehalten werden.

Aber was ist Karneval ohne Büttenredner? In Riede gab’s diesen in Person von Neubürger Pino auch, aber ohne Bütt. Dabei ging es unter anderem um die Schwiegermutter, passende Blumengeschenke und Verhütungsmethoden. Pino, den sie auch den Rieder Chuck Norris nennen, trug dabei einen grünen OP-Anzug aus dem Krankenhaus. Schunkeln und das Singen der Rieder Karnevalshymne war an diesem Abend in vollbesetzter Halle immer wieder angesagt. Und als alle Programmpunkte abgehakt waren, da durfte bis weit in die Nacht getanzt und gefeiert werden.

"Bierden helau" hieß es ausnahmsweise im Achimer Kasch, wo das Prinzenpaar sein Narrenvolk dann auch von der Bühne grüßte. (Björn Hake)

Gleiches galt für die Bierdener Jecken und ihr Prinzenpaar Larne und Jasmin, die am Sonnabendabend erstmals mitten in Achim Karneval feierten, ehe am Sonntag dann noch die Kinder an der Reihe waren. Unter dem Motto „Bierden Helau“ luden die Närrinnen und Narren des TSV Bierden zur Karnevalsparty ein. Zuvor standen noch Prinzengarde, Büttenrede, Tanzgruppen und Showeinlage des Besenballetts auf dem Programm – erstmals mit dem Moderatorenduo Volker Clausen und Klaas Tucholke.