Für Kira Hustedt sei ihre berufliche Zukunft „schon früh klar gewesen“. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement nahm die 21-Jährige im vergangenen Juni die Arbeit in der Personalabteilung der Harald Hustedt GmbH in Oyten auf. Dem Unternehmen, das ihr Großvater Harald Hustedt 1977 als kleinen handwerklichen Betrieb damals noch in Bremen gegründet hatte und das ihr Vater Jörg Hustedt seit rund 20 Jahren als Geschäftsführer leitet. Nun ist mit Kira Hustedt auch die dritte Generation im Familienbetrieb angekommen.

Es gab jedoch „keinen Zwang“, wie Jörg Hustedt betont haben möchte. Seine ältere Tochter etwa habe nicht so Lust auf einen Bürojob und ist im Pferdebereich tätig. Seine Frau hingegen hat der 51-Jährige am Hauptsitz an der Industriestraße an seiner Seite. Denn die ehemalige Krankenschwester ist seit 2003 in der Buchhaltung der Harald Hustedt GmbH tätig. „So sehen wir uns immerhin mal“, merkt Jörg Hustedt mit einem Lachen an. Denn schließlich stehe er um 4 Uhr morgens auf und sei dann auch bis abends in der Firma.

Eine Firma, die laut des Geschäftsführers im Sanierungsbereich „alles rund ums Haus“ bietet. Kerngeschäft seien die Malerarbeiten, das Fußbodenverlegen und der Trockenbau. Raumausstatter, Spezialabteilungen zur Beseitigung von Brand- und Wasserschäden sowie Gefahrstoffen und die externe Näherei und Polsterei ergänzen das Dienstleistungsangebot. Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Kunden liege dem Unternehmen nach eigenen Angaben besonders am Herzen. „Umsatz- und personaltechnisch sind wir über die Jahre immer weiter gewachsen und haben uns breiter aufgestellt“, sagt Jörg Hustedt.

Lobende Worte für die Gemeinde Oyten

Im Jahr 2000 erfolgte der Umzug in die Gemeinde Oyten, wo seine Eltern inzwischen auch hingezogen waren. Dort kam eine neue Lagerhalle hinzu, 2012 wurden Büros und der Lagerbereich ausgedehnt und im April 2019 konnten weitere Räume in der Nachbarschaft erworben werden. „Und wir haben gerade erst wieder eine Lagerhalle dazugekauft“, erzählt Jörg Hustedt, der lobende Worte für die Gemeinde Oyten findet. „Wenn man im Rathaus anruft, dann kümmern die sich wirklich um einen“, betont er. Neben dem Hauptsitz in Oyten werden drei Niederlassungen in Berlin-Brandenburg, Weser-Ems und Hamburg/Schleswig-Holstein betrieben, sodass große Teile Norddeutschlands von der Harald Hustedt GmbH abgedeckt werden können – „schon eine Herausforderung“, wie der Geschäftsführer anmerkt.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen inzwischen rund 160 Mitarbeiter, viele von ihnen sind seit vielen Jahren Teil des Teams, einige etwa schon seit den 90er Jahren. Und es dürfen gerne noch ein paar mehr werden. „Wir suchen Mitarbeiter – egal für welches Gewerk“, sagt Jörg Hustedt. Erwarten würde sie ein familiäres Umfeld. „Die Mitarbeiter schätzen es, dass die Firma in Familienhand ist“, ist Kira Hustedt überzeugt und berichtet von einer besonderen Geste ihres Vaters: „Jeden Morgen steht er auf dem Hof, um alle ankommenden Mitarbeiter zu begrüßen.“

Ein Job, den irgendwann auch die 21-Jährige einmal übernehmen könnte. Grundsätzlich sei es natürlich das Ziel, irgendwann die Geschäftsführung zu übernehmen. „Aber ich brauche noch ein bisschen“, merkt sie angesichts der bisher erst wenigen Monate im Unternehmen verständlicherweise an. „Ich hoffe also, dass mein Papa noch ein bisschen durchhält.“ Und der 51-Jährige denkt auch noch gar nicht ans Aufhören. Geplant sei es, bis 65 zu arbeiten. Und bis dahin? Möglichen weiteren Expansionsplänen ist Jörg Hustedt nicht abgeneigt: „Es geht immer weiter.“