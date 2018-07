Vorerst bleibt beim Bahnhofsumfeld in Etelsen alles wie es ist. Die Umbauarbeiten mussten wieder verschoben werden. (Braunschädel)

Langwedel. Eigentlich hätte das Bahnhofsgelände in Etelsen schon sein benötigtes Upgrade erhalten sollen. Doch auf neue Abstellmöglichkeiten für Autos und Fahrräder und ein schöneres Erscheinungsbild müssen Bahnreisende weiter warten. Zunächst hatte im vergangenen Jahr die Ankündigung der Bahn, in Etelsen und Cluvenhagen Lärmschutzwände zu errichten, für eine Aufschiebung der Pläne gesorgt. "Glücklicherweise gerade noch rechtzeitig, sonst hätten wir den Parkplatz fertig gehabt und er wäre direkt wieder kaputtgefahren worden", erzählt Bürgermeister Andreas Brandt. Die Lärmschutzwände stehen nun seit April, doch mit den Ausbauarbeiten der Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage wurde dennoch nicht begonnen. Denn erneut hat der Flecken von der DB Netz AG einen Hinweis erhalten, der die bisherigen Pläne über den Haufen wirft. Wie Brandt berichtet, sollen nächstes Jahr Planungen für ein drittes Gleis zwischen Bremen-Sebaldsbrück und Langwedel aufgenommen werden.

"Eigentlich wollten wir so nah wie möglich an die Lärmschutzwand ran", erläutert das Gemeindeoberhaupt. Da man aber nun Platz für ein weiteres Gleis lassen müsse, habe man keine Wahl, als die Parkplätze so nah wie möglich an der Straße anzulegen. Dafür seien nun aber erst einmal Anpassungen in den Planunterlagen mit der Bahn notwendig. Auch die Politik müsse dann aufgrund der Änderungen noch einmal beteiligt werden, bevor ein erster Spatenstich erfolgen kann. Wie lange sich der Umbau des Umfeldes nun verzögert, dazu möchte Brandt keine Prognose abgeben. So lange dauern wie die Verlegung und Inbetriebnahme des geplanten dritten Gleises wird es aber ganz sicher nicht. "Das ist sehr aufwendig und dauert bestimmt noch zehn bis 15 Jahre", schätzt der Bürgermeister. Die erneuten Verzögerungen wirken sich indes nicht negativ auf die Förderung aus dem Programm des Landes für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus.

Tour durch den Flecken

Der Bahnhof in Etelsen ist nur einer der Orte gewesen, an dem die SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Bürgermeister Brandt und der SPD-Kreisvorsitzende Bernd Michallik im Rahmen der „Tour der Ideen“ im Flecken Halt gemacht und sich über die neuesten Entwicklungen ausgetauscht haben. Zum Thema örtlicher Breitbandausbau erläuterte Brandt in Völkersen, dass nach Abschluss der derzeitigen Arbeiten 124 Haushalte eine bessere Datenleitung erhalten werden. „Die Ortschaft Völkersen wird mit diesen Arbeiten an das Glasfasernetz angebunden. Dadurch ergibt sich die technische Möglichkeit, dass auch die übrigen Kabelverzweiger an das Netz angeschlossen werden können und ein schnelles Internet über die bestehenden Telefonleitungen ermöglicht wird.“

Dringenden Handlungsbedarf sehe er noch bei der Anbindung der Neubaugebiete Mühlenreith und Alte Gärtnerei, für deren Versorgung der Flecken Langwedel 2017 Anträge zur Förderung aus dem Bund-Länder-Programm Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) gestellt habe. Eine Entscheidung der Landesregierung stehe bis heute jedoch aus. Liebetruth berichtete, dass es landesweit mehr GAK-Förderanträge von 2017 gegeben habe, als GAK-Mittel vorhanden gewesen seien. Sie stellte in Aussicht, dass das Land auf ein Sondervermögen zur Digitalisierung zurückgreifen will, um alle GAK-Förderanträge von 2017 bedienen zu können.

Durch die Gemarkung Allerdorf führte die politische Radtour über Lindholz nach Cluvenhagen, wo eine Hochspannungsleitung durch das Wohngebiet verläuft. Brandt erläuterte Liebetruth, dass damit zu rechnen sei, dass die Leitung frühestens nach Fertigstellung des Ersatzneubaus ab dem Jahr 2023 außer Betrieb genommen und zurückgebaut werden könne. „Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens liegt mittlerweile aus“, sagte der Verwaltungschef.

Halt gemacht wurde auch an der Daverdener Kreuzung, wo Brandt ihr von der Verkehrsproblematik berichtete: „An dieser Stelle hat die Unfallhäufigkeit aufgrund der gestiegenen Verkehrsbelastung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Nach Erstellung eines Verkehrsgutachtens hat nun die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Planungen zur Installation einer Vollsignalanlage aufgenommen." Der Landkreis Verden habe sich als Baulastträger ebenfalls an dem Projekt beteiligt und bereits sein Einverständnis zu der Maßnahme signalisiert. Liebetruth machte deutlich, dass sie eine zügige Installation der im Verkehrsgutachten empfohlenen Vollsignalanlage unterstützt.

Zum Abschluss der Radtour zeigte Langwedels Bürgermeister Liebetruth und Michallik noch die kommunale Sportanlage an der Oberschule. „Diese Anlage muss grundlegend erneuert werden, damit sie wieder uneingeschränkt für den Schul- und Vereinssport genutzt werden kann“, sagte Brandt. Liebetruth informierte dazu: „Im Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2019 ist ein Investitionsprogramm für kommunale Sportstätten vorgesehen. Weil immer weniger Kinder schwimmen können, sind als Schwerpunkt für dieses Förderprogramm bisher Hallenbäder vorgesehen." Sie wolle sich aber dafür einsetzen, dass auch Langwedels multifunktionaler Sportplatz von einer Förderung profitieren kann.