Bürgermeister Andreas Brandt (links) und Rolf Korb, im Rathaus für das Bauprojekt zuständig, hoffen, dass die Gerüste im Schulneubau bald der Vergangenheit angehören. (Björn Hake)

Langwedel. Eigentlich sollten die momentanen Herbstferien dazu genutzt werden, die Einrichtung aus dem alten Oberschulgebäude in Langwedel in den Neubau zu bringen und dort zu installieren. Denn nach den Ferien sollte dort der Schulbetrieb starten. Das war zumindest dem letzten öffentlich bekannt gegebenen Zeitplan der Gemeinde zu entnehmen, nachdem schon der eigentlich vorgesehene Umzug in den vergangenen Sommerferien verschoben werden musste. Doch an Schulbetrieb ist im neuen Gebäude derzeit noch nicht zu denken. „Wir sind nicht soweit, wie wir es uns erhofft haben“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt. Denn die Arbeiten sind noch in allen Stockwerken im vollen Gange, wie sich bei einem Baustellenrundgang am Montagvormittag gezeigt hat.

Sehen einige der Räume mit angebrachten Deckenplatten und Heizkörpern sowie gestrichenen Wänden schon ganz gut aus, gibt es gerade im Erdgeschoss, wo sich mit der Aula und der Mensa das Herzstück der Schule befinden wird, noch mehr zu tun. Farbe sucht man bisher auch noch vergebens, später sollen die Flure grauen Fußboden und blaue Wände, die Klassen- und Differenzierungsräume blauen Fußboden haben.

Dass der Schulneubau dem einst kalkulierten Zeitplan deutlich hinterherhinkt, hat laut Rolf Korb, der die Bauamtsleitung dieses Projektes seit Anfang des Jahres innehat, drei Ursachen. Die erste Verzögerung war dadurch entstanden, dass auf die ursprüngliche Ausschreibung für die Fensterarbeiten keine Angebote eingegangen waren. Erst als bei einer erneuten Ausschreibung hochwertigeres Material vorgesehen wurde, gab es Interessenten. „Alleine das führte zu einer Verzögerung von etwa einem halben Jahr“, schätzt Korb. Das nächste große Problem entstand, als die engagierte Trockenbaufirma den Auftrag einfach nicht ausgeführt hat. Glücklicherweise habe man relativ schnell eine andere Firma für den Trockenbau gewinnen können. „Aber der gesamte Bauablauf war einmal mehr gestört“, betont Korb. Schließlich seien am gesamten Projekt rund 30 unterschiedliche Firmen beteiligt, deren Arbeiten aufeinander abgestimmt sein müssen.

Momentan gibt es Probleme mit dem Estrich. Im Boden befindet sich noch immer Restfeuchtigkeit. „Wir sind dabei, die Gründe dafür zu klären“, lässt Korb wissen. Denn eigentlich hätte der Boden besonders auch aufgrund des niederschlagsarmen und warmen Sommers längst trocken sein müssen. So aber ist eine Verlegung des Fußbodens aktuell schlichtweg nicht möglich. Korb geht davon aus, dass erst einmal Trocknungsgeräte aufgestellt werden müssen. Mit sechs bis acht Wochen weiterer Verzögerung kalkuliert er deshalb.

Bisher im Kostenrahmen

Immerhin hat all das keinen Einfluss auf den Betrieb der Oberschule. Denn im alten Gebäudebestand kann der Unterricht ganz normal weitergehen. Die Helene-Grulke-Schule, die mit einer Klasse in der neuen Schule vertreten sein wird, hat, bis es soweit ist, vorübergehend in der Grundschule Völkersen einen Unterrichtsort gefunden. So entstehen keine zusätzlichen Kosten, wie es bei einer vorübergehenden Containerlösung der Fall gewesen wäre, wenn die bald ausgedienten Schulgebäude nicht mehr den Ansprüchen entsprochen hätten. Apropos Kosten: Trotz der Verzögerungen bei den Arbeiten ist die Verwaltung zuversichtlich, das angepeilte Budget von 16,3 Millionen Euro wenn überhaupt nur minimal zu überschreiten. „Bisher sind wir im Kostenrahmen“, betont Korb.

Mit einem neuen konkreten Fertigstellungstermin tut er sich angesichts der bisherigen Verzögerungen verständlicherweise schwer. Aber Korb gibt zumindest eine grobe Einschätzung ab. Das Ende der Arbeiten erhofft er sich für Ende des Jahres, sodass im Januar und Februar 2019 der Umzug erfolgen könnte.