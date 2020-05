Die allgemeine Situation bei der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen gestaltet sich coronabedingt weiterhin schwierig. Seit dem 18. März gilt als Vorbeugemaßnahme gegen das Virus ein Besuchs- und Betretungsverbot für die Gemeinschaftseinrichtungen. In den Tagesförderstätten der Stiftung finden Menschen mit Behinderung normalerweise individuelle Förder- und Beschäftigungsangebote, auch arbeitsvorbereitende Tätigkeiten werden – unter Anleitung von pädagogischen Fachkräften – ausgeübt. Dort wird gemeinsam gespielt, gebastelt und gearbeitet. Die Wände in den Räumen mit Namen wie Blume, Tulpe oder Sternhängen hängen voll bunter, selbst gemalter Bilder, Bastelarbeiten und Fotoschnappschüsse der betreuten, beeinträchtigten Menschen – doch aktuell kommt aufgrund der Beschränkungen kein weiterer Wandschmuck dazu.

Arbeiten seit Ende März

Um das Beste aus der für alle unbefriedigenden Situation zu machen, kamen die Mitarbeiter der Stiftung Waldheim schon Ende März auf die Idee, Mundbedeckungen zu nähen. Schließlich zeichnete sich bereits damals, noch vor der Verordnung der Maskenpflicht in Geschäften und dem ÖPNV, der große Bedarf an den Masken ab. Geboren wurde die Idee in einem Gespräch unter Kollegen. „Der Impuls kam aus dem Café im Clüverhaus“, erinnert sich Annelore Metterlein, Fachdienstleiterin Näherei. „Mein Team nahm die Idee sofort auf, suchte nach geeigneten Stoffen und seitdem rattern im Waldheim die Nähmaschinen.“

Die Kollegen aus den Tagesförderstätten wurden mit einbezogen, die Betreuungsräume kurzerhand zu Nähstuben umgerüstet und seit knapp sieben Wochen nähen alle eifrig Mundmasken. Wie eifrig, das zeigen die Zahlen. Kürzlich konnte bereits die 12 000er-Marke geknackt werden.

Auch die Teams der Waldheim Werkstätten sind involviert, denn außer einer Notbetreuung finden auch hier keine offiziellen Arbeiten statt. Im Café im Clüverhaus wird genäht und in den Werkstätten werden die Mundbedeckungen verpackt und konfektioniert. „Alle arbeiten Hand in Hand und haben mittlerweile Berge von Stoff und kilometerweise Gummiband verarbeitet“, heißt es von der Stiftung Waldheim. „Wir bekamen Anrufe von Mitmenschen, die helfen wollten und nun ehrenamtlich für uns nähen. Eine großartige Geste, für die wir sehr dankbar sind“, ergänzt Dieter Haase, Vorstandsmitglied der Waldheim-Gruppe.

Zunächst ging es um die Deckung des großen Eigenbedarfs. Immerhin arbeiten rund 800 Menschen in und für die Waldheim-Gruppe, hinzu kommen weitere 800 Menschen mit Behinderung, die ambulant und stationär betreut werden. Doch seit Ostern werden die bunten Masken in verschiedenen Ausführungen und Größen auch extern verkauft. Für fünf Euro können Interessenten sie in der Apotheke im Hufeisen in Achim-Uesen sowie in der Alten Apotheke, Obernstraße in Achim, erwerben.

Wichtig ist es der Stiftung Waldheim zu betonen: „Die Mundmasken aus dem Waldheim erreichen nicht den offiziellen Schutz-Standard des Robert-Koch-Instituts.“ Dennoch schützen sie, indem sie Tröpfcheninfektion und das Einbringen von Keimen in Mund und Nase verhindern.