So wirklich etwas anzufangen wusste die Grundschule Bassen mit der Fläche im hinteren Teil des Schulgeländes hinter der großen Turnhalle in der Vergangenheit nicht. Denn zum Toben für die Kinder kam der Bereich nicht in Frage, weil er vom sonstigen Gelände für die Aufsichtspersonen nicht einzusehen ist. Und so reifte bei Schulleiter Volker Penczek und Lehrer Ralph Spill die Idee, ein Naturschutzprojekt in die Wege zu leiten. Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine Wildblumenwiese und eine Kräuterschnecke angelegt worden waren, kam am Dienstagvormittag noch ein großes Insektenhotel dazu. Mittendrin natürlich einmal mehr bei einem Naturschutzprojekt in der Gemeinde Oyten: die Wühlmäuse.

Mit dabei war auch die Klasse 3 b, die sich um die Wildblumenwiese und die Kräuterschnecke kümmert. Interessiert betrachteten sie die kleinen Löcher im Schilf, Bambus oder gebohrten Langholz des Hotels, in dem zukünftig insbesondere die Wildbienen ein Zuhause finden sollen. Finanziert wurde das Hotel von der Kreisjägerschaft mit Unterstützung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Dazu gehört auch eine Infotafel, unter anderem mit wissenswerten Informationen über Wildbienen, die am Dienstag ebenfalls aufgestellt wurde.

Thema auch im Unterricht

„Das Ziel ist es, dass die Kinder das verstehen und weitertragen“, erklärt Spill. Passend dazu werde das Thema Insekten und Schmetterlinge derzeit auch im Unterricht behandelt. In einem Schaukasten verfolgen die Mädchen und Jungen dabei aktuell sogar, wie sich aus einer Raupe ein Schmetterling entwickelt. Auch wenn die Schüler der Klasse 2022 auf die weiterführenden Schulen wechseln, soll das Naturschutzprojekt weitergehen. Laut Spill sei es „langfristig“ ausgelegt. Die Wildblumenwiese habe sich in ihrem zweiten Sommer auch prächtig entwickelt. Immer wieder blühten andere Wildblumen und viele Insekten bevölkerten den wild sprießenden Lebensraum. „Selbst die Trockenheit und Hitze in diesem Sommer konnten der kleinen Oase für Wildbienen, Wespen, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, Käfer oder Schwebfliegen nichts anhaben“, zeigt sich Spill sehr zufrieden.

Auch beim Anlegen der Blühwiese hatten die Wühlmäuse die Schule mit ihrem Know-how und ihrer Arbeitskraft schon tatkräftig unterstützt. „Sie sind schon eine riesengroße Hilfe“, betont Spill. Und für die Wühlmäuse ist es nicht die erste Schule in der Gemeinde, der sie in Naturschutzbelangen zur Seite steht. An der Grundschule Sagehorn haben die Senioren zum Beispiel ebenfalls eine Blühwiese angelegt und mit der IGS besteht schon seit Jahren eine Zusammenarbeit. Auch dort soll im kommenden Jahr ein Insektenhotel aufgestellt werden. „Aber das bauen wir mit den Schülern selbst, sodass diese aktiv beteiligt werden“, sagt Wühlmäusen-Sprecher Erhard Hopert. Als nächstes größeres Projekt steht für die Ehrenamtlichen aber erst einmal etwas außerhalb eines Schulgeländes auf dem Programm: das Ausbaggern des Hölschenteichs.