Unter anderen saß auch die bisherige Stadtschülerrats-Sprecherin Saskia Zwilling (im Vordergrund) auf dem Podium und diskutierte über die Situation der Jugendlichen in Achim. (Viola Heinzen)

Achim. Das Thema Jugend wirft viele Fragen in Achim auf. Fragen, die man nur gemeinsam klären kann. Das hatte sich die Bürgerstiftung gedacht und daher zur Podiumsdiskussion ins Kasch geladen. Im Rahmen der Reihe „Zeitgespräche – Blick in das Jahr 2030“ wurde schließlich das Thema „Jugend heute und morgen“ diskutiert. Anwesend waren Vertreter von Jugendorganisationen sowie Jugendliche selbst, mit denen sich die Gäste austauschen konnten. Sascha Erbacher, Kuratoriumspräsident der Bürgerstiftung Achim, übernahm die Moderation. Er verzichtete auf eine Vorstellungsrunde, stattdessen wurden alle wichtigen Infos über die Podiumsmitglieder hinter ihnen auf eine Leinwand projiziert. „Die Bürgerstiftung ist nicht nur für die Älteren, sondern für alle Bürger“, meinte Erbacher und eröffnete die Diskussion.

Gleich zu Anfang waren sich die Podiumsmitglieder einig: Das Angebot für Jugendliche sei sehr vielfältig in Achim. „Es ist das Problem, die Jugendlichen zu erreichen“, sagte Finn-Niklas Gerken, Jugendsprecher der Feuerwehr Achim und Ortsjugendvorsitzender der DLRG. Häufig würden junge Leute gar nichts von den vielfältigen Angeboten wissen. Schon früh gab es die ersten Wortmeldungen aus dem Publikum. Kindergruppen in Vereinen seien häufig überfüllt, das Problem sei es, diese Kinder dann auch auf längere Zeit zu halten. Eine Lösung präsentierte Jan Henning-Göttsche, Jugendsozialarbeiter von SoFa Achim. Man dürfe die Kinder nicht überfordern und müsse langsam anfangen. „Jugendliche sind häufig wie ein scheues Reh“, unterstrich er seine Meinung noch einmal.

Vor allem das Thema Sport und Vereine wurde diskutiert. „Wie kann Vereinsarbeit noch funktionieren, wenn es an Teilnehmern mangelt?“ lautete etwa eine Frage aus dem Publikum. Saskia Zwilling, bis zu diesem Sommer Stadtschülerrats-Sprecherin in Achim, berichtete aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. „Ich glaube, der springende Punkt ist: Kinder werden immer unselbstständiger.“ So würden die meisten Jugendlichen von den Eltern und von der Schule schon zu viel Druck bekommen. Dadurch hätten sie nicht die Zeit für regelmäßigen Sport in den Vereinen. Das konnte Isabel Fahl, zweite Vorsitzende der Karateabteilung im TSV Achim, aus ihrer eigenen Arbeit im Verein bestätigen.

Viel gesprochen wurde an diesem Abend auch über die Themen Handynutzung und soziale Netzwerke. Und so schweiften die Sprechenden durchaus zwischendurch vom eigentlichen Thema gehörig ab. Zum Beispiel bei der Frage, ob Jugendliche ihr Handy zu viel benutzen. Vor allem aus dem Publikum kam die Aufforderung, die Jugendlichen mehr über soziale Medien zu Vereinen oder Aktionen zu locken. Dabei gingen die Gäste auch aufeinander ein. Einige brachten das Gegenargument, dass Social Media sich zu schnell entwickeln würde, um es zu benutzen.

Schließlich fragte Gesa Kaemena, Sozialpädagogin der Stadt, die im Publikum anwesenden Jugendlichen: „Wie wollt ihr angesprochen werden?“. Die meisten meinten, dass sie lieber persönlich angesprochen und informiert werden. Dabei sei es jedoch schwierig, Jugendliche heute zu begeistern. „Was für ein Aufwand es ist, Jugendliche anzulocken“, weiß Jan-Henning Göttsche. Die, die dann kämen, seien häufig die, die auch wirklich Lust dazu hätten. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob man überhaupt mehr Mitglieder und Teilnehmer bräuchte.

In einer Bestandsaufnahme fasste das Podium die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammen. Man müsse einen Weg finden, die Jugendlichen, die Lust haben etwas zu unternehmen in Achim, besser zu erreichen. Als Positivbeispiel einer Aktion, bei der dies gut funktioniert hätte, wurde das "Campus Open Air“ genannt. Sascha Erbacher zog das Fazit: „Ich denke, der erste Schritt ist gemacht.“ Fortgeführt werden sollen die Zeitgespräche im März 2019 zum Thema Bildung.