Auch Vertreter der Bremer Firma Focke waren bei der Ottersberger Berufsorientierungsmesse am Start. Sie gaben Tipps zu einigen Berufsbildern, etwa zum Zerspanungsmechaniker. (FR)

Wie geht es weiter nach dem Ende der Schulzeit? Auf der Schwelle zum Start in das Berufsleben stellt sich wohl jeder junge Mensch diese Frage. Zwar bietet die Ottersberger Berufsorientierungsmesse an der Wümmeschule keine Garantie für eine Einstellung als Auszubildender, den Schülern kann sie dennoch in jedem Fall wertvolle Impulse geben bei der Berufswahl und womöglich schon als Türöffner bei Ausbildungsbetrieben aus der Region dienen. „Mich begeistern das Interesse und die Disziplin, mit der die Schüler hier mitmachen“, stellte dann auch Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz am Donnerstag während der fünften Auflage der Messe, die unter der Trägerschaft der Koordinierungsstelle Berufsorientierung der Agentur für Arbeit in Verden steht, zufrieden fest.

Viele Wege

Ob Schreibtisch oder Werkstatt, anpacken oder tüfteln, Ausbildung, soziales Jahr oder duales Studium: Es gibt viele Wege, die Jugendliche nach der Schule einschlagen können. Die Ottersberger Wümmeschule unterstützt ihre Schülerinnen und Schüler seit Jahren schon frühzeitig bei der Berufsfindung. Mit Martina Baestlein von der Unternehmens- und Personalberatung „US Consulting“ hat sich das Kollegium daher einen Profi an die Seite geholt.

Gemeinsam mit Lehrer Uwe Hübner und Schulleiter Walter Schlöffel-Pitschke hatte die Trainerin erneut eine „Praktische Berufsbildorientierung“ auf die Beine gestellt, an der 50 Schüler aus dem 9. Jahrgang und zehn Schüler aus dem 10. Jahrgang teilgenommen haben. „Der Vorteil dieser kleinen Messe ist, dass die Schüler in ihrem gewohnten Umfeld von den Firmen besser und intensiver erreicht werden“, erklärte Baestlein. Das Aufgebot der Ausbildungsunternehmen war klein, konnte sich aber durchaus sehen lassen. Sieben Firmen und Institutionen waren mit von der Partie: Emigholz Reifen- und Kfz-Service (Bremen), Volksbank eG Wümme-Wieste Sottrum, Focke Maschinenbau (Bremen), Sylke Bahrenburg Beautypark (Hellwege), Bundeswehr (Bremen), Buss Fertiggerichte (Ottersberg) und Stiftung Waldheim (Cluvenhagen). Alle Abgesandten waren mit zahlreichen praktischen und theoretischen Tipps zu den Berufsbildern am Start. Die Firmen hatten sich professionell vorbereitet und Equipment aus dem Arbeitsalltag mitgebracht.

Viele neue Eindrücke

Die Schüler waren derweil in Gruppen eingeteilt und wechselten im Uhrzeigersinn nach einer gewissen Zeit den Informationsstand. Dabei erhielten die künftigen Absolventen viele neue Eindrücke und zögerten nicht, Fragen zu stellen. Ein Junge war positiv überrascht, dass bei der Bundeswehr auch eine zivile Laufbahn in ganz verschiedenen Berufsgruppen möglich ist. Ein Mädchen aus der 9. Klasse interessierte sich indes für den Friseurberuf und durfte ihre Geschicklichkeit gleich mit einer Zopffrisur unter Beweis stellen. Bei dem trendorientierten Mädchen kam es zudem sehr gut an, dass im „Beautypark“ von Sylke Bahrenburg nach erfolgreicher Ausbildung zur Friseurin noch eine Zusatzausbildung zum Hair-and-Beauty-Artist absolviert werden kann.

Zum ersten Mal war die Stiftung Waldheim in Ottersberg dabei, eine soziale Einrichtung für Menschen mit Behinderungen mit Hauptsitz in Langwedel-Cluvenhagen. In den verschiedenen Einrichtungen der Stiftung werden aktuell etwa 60 junge Erwachsene ausgebildet. Von der Pflegeassistentin bis hin zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin könne in unterschiedlichen Berufsfeldern gearbeitet werden, erfuhren die Schüler. „Wer sich nicht sicher ist, wo seine Talente und Stärken liegen – ob im kaufmännischen oder praktischen Bereich – sollte sich für ein Praktikum entscheiden. Das kann gerne auch in den Ferien sein“, gab derweil Ralf Demuth, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Ottersberg, den Schülern mit auf den Weg.