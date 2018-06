Petra Grove hatte Buddy am Straßenrand aufgelesen und ihn nun zurück zu John Mallmann, Lilly und Sarah Albrecht (von links) gebracht. (Björn Hake)

Achim. Weg war er. Einfach von der Leine losgerissen und dann von der Terrasse in Embsen verschwunden: Buddy, der 15 Jahre alte Jack-Russell-Terrier. Entlaufen ist er am Mittwochmorgen und sofort hat John Mallmann aus Oyten, Vater von Buddys Besitzerin, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Hund zu finden und Institutionen wie Tierheime, Polizei und Bauhof vorzuwarnen. Und auch den ACHIMER KURIER bat Mallmann um Hilfe – ebenso wie ganz Embsen, wie er erzählt. Am Donnerstag erhielt er den ersehnten Anruf der Polizei, nachdem deren Sprecher Helge Cassens die Anfrage unserer Redaktion erhalten und die gemeldeten Hunde-Funde in der Region abgeglichen hatte: Buddy war demnach bereits am Mittwochmittag – und damit relativ schnell nach seinem Verschwinden – von einer Frau im Bereich der Autobahnanschlussstelle Oyten gefunden und mit nach Lilienthal genommen worden. Am späten Donnerstagnachmittag brachte Finderin Petra Grove den kleinen Buddy dann nach Hause.

"Ich hatte auch befürchtet, dass der kleine Kerl einen 40-Tonner zur Notbremsung zwingen und einen Unfall verursachen könnte", erzählt Mallmann, warum seine Sorge nicht nur dem Leben des Hundes galt. Das befürchtete Szenario hätte gut eintreten können, wie Petra Grove zu berichten weiß – sie hatte Buddy aus dem Auto heraus gesehen, als er die viel befahrene Straße überquerte. "Ich dachte, er sei ausgesetzt worden", erzählt sie. Mithilfe einer Bekannten und von zwei Kindern, die vorbei radelten, gelang es ihr, Buddy ins Auto zu setzen.

Seine Besitzer hat sie nun überglücklich gemacht. Denn Buddy ist seit zwei Jahren taub, hat Orientierungsprobleme sowie andere gesundheitliche Probleme. "Aber er soll noch vernünftig sein Gnadenbrot bekommen", erzählt Mallmann. Schließlich ist der weiß-schwarze Jack Russell bereits im Alter von sechs Wochen zur Familie gestoßen. Warum Buddy sich losgerissen hatte und weglief, kann sich Mallmann nicht erklären. "Möglicherweise hat er eine läufige Hündin gewittert", vermutet er.

"Er schläft gerne und viel"

Buddys Geschirr, mit dem er auf der Terrasse angeleint war, hatte Mallmann bereits in 300 Metern Entfernung vom Haus während seiner Suche am Mittwoch in Embsen gefunden. Dass der Menschen und insbesondere Kinder liebende Hund von einem Finder mitgenommen worden sein könnte, darauf wäre Mallmann nicht gekommen. "Ich hätte gedacht, dass er entweder angefahren wird oder sich in irgendeinem Garten mit Schuppen zum Schlafen hingelegt hätte. Er schläft nämlich gerne und viel."

Und auch die Lilienthalerin Petra Grove, die selbst zwei Hunde besitzt, zögerte nicht, den fremden Hund zu verwöhnen. Sie badete ihn, kochte ihm Rinderzunge und schenkte ihm ein neues Halsband. "Ich dachte, wir bleiben auf dem Hund sitzen", erzählt sie. Am Freitag wäre sie mit Buddy zur Polizei, die sie ja bereits telefonisch über ihren Fund informiert hatte, zum Auslesen gegangen. Aber: Buddy ist nicht gechippt und hätte somit auch nicht auf diesem Weg mit seinen Besitzern in Verbindung gebracht werden können. Er wäre dann vermutlich in irgendein Tierheim gekommen, wo er hätte ausharren müssen. Dieses Schicksal und dieser Stress konnten dem Jack Russell erspart werden, weil dank der Initiative von John Mallmann und glücklicher Umstände ein filmreifes Happy End zustande kam.

"Ich bin jetzt erleichtert, dass der Hund wieder zu Hause ist", sagte Petra Grove nach der Übergabe, bei der sie als Dankeschön von Buddys Besitzern einen großen Blumenstrauß erhalten hatte. Die waren alle emotional "ein bisschen aufgewühlt", wie John Mallmann ausführt – aber froh, dass sie ihren Jack-Russell-Terrier wohlbehalten zurückbekommen haben.