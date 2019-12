Etwas Besonderes spielte sich drinnen im MSC ab, denn dort stapelten sich rund 400 Geschenke, die für einen Euro verkauft wurden, um die Kasse der Initiative aufzufüllen. (Jonas Kako)

Landauf, landab gibt es Weihnachtsmärkte und nach zweijähriger Pause auch wieder einen am Morsumer Schützen-Centrum (MSC). Die Initiative „Mensch Morsum“ hat dafür gesorgt und dürfte sich durch das große Interesse der Bevölkerung bestätigt fühlen. „Ganz früher fanden an diesem Standort bereits Weihnachtsmärkte statt, doch irgendwann hat das Gasthaus Döhling diese Veranstaltung ausgerichtet. Seit zwei Jahren aber nicht mehr“, berichtete Matthias Daneke von der Initiative „Mensch Morsum“. Also bestand Handlungsbedarf.

Der Sonnabend zwischen dem Thedinghauser Nikolausmarkt und dem Event in Blender wurde als Zeitpunkt ausgewählt. Nunmehr war es endlich soweit: In fünf hölzernen Buden, im Feuerwehrhaus, in einem kleinen Zelt sowie im MSC gab es reichlich Angebote für Groß und Klein: Die Landjugend verkaufte heißen Glühwein, die Werder-Wichtel Crêpes und frische Waffeln, die Handball-Spielgemeinschaft MOIN zeichnete fürs Dosenwerfen verantwortlich. Bratwurst und Pommes servierte die Feuerwehr, der Spielmannszug verkaufte Knipp mit Einlegegurke, und der Kindergarten beteiligte sich mit Kuchenspenden.

Außerdem spielte der Posaunenchor Blender-Lunsen auf und betrieb der Schützenverein Morsum kurzfristig mit dem Lichtpunkt-Gewehr Eigenwerbung. Die Kinder konnten sich außerdem beim von Jannik Joppien organisierten Stand der Evangelischen Jugend des Kirchenkreises Verden von Lia Groh schminken lassen. „Bunte Schmetterlinge und der Farbentraum sind besonders gefragt“, erzählte sie. Viele Kleinkinder verpassten das Ganze aber schlafend in ihrem Kinderwagen, während die Mütter das Ambiente genossen.

Etwas Besonderes spielte sich drinnen im MSC ab, denn dort stapelten sich rund 400 Geschenke, die für einen Euro verkauft wurden, um die Kasse der Initiative aufzufüllen. „Wir hatten per Handzettel die Bürger in Morsum und Ahsen-Oetzen aufgerufen, Pakete mit Sachen zu füllen, die nicht mehr gebraucht werden. Natürlich nicht mit Schrott“, sagte Matthias Daneke. An zwei Stellen – bei Petra Niebler und Petra Roselius – mussten diese abgegeben werden. „Eigentlich hatten wir nur mit 300 Päckchen gerechnet“, fügte der Organisator an.

Heimatbuch Morsum ist zu haben

Verkauft wurden an diesem Tag auch Bücher, die einst der mittlerweile verstorbene Heimat-Autor Kurt Asendorf veröffentlicht hatte. Die Samtgemeinde besaß nämlich noch etliche Exemplare vom „Heimatbuch Morsum“. Wer noch ein Buch kaufen möchte, kann per E-Mail an menschmorsum@web.de Kontakt mit Petra Roselius aufnehmen. Zusammen mit ihr hatte Daneke die Vorbereitungen für die erste große Veranstaltung der vor mehr als zwei Jahren gegründeten Initiative angeschoben. Daneke: „Bereits im August, September haben wir uns damit beschäftigt, wie wir das am besten machen.“ Vereine und Institutionen wurden angeschrieben. Die Rückmeldungen fielen positiv aus, sodass einem Weihnachtsmarkt nichts im Wege stand.

Die Buden hatte ursprünglich Polar-Fenster gebaut. Sie wurden für den Weihnachtsmarkt wieder zusammengeholt, zusammengebaut sowie schließlich aufgestellt und boten am Sonnabend Schutz. Ganz so schlecht wie befürchtet fiel das Wetter aber nicht aus. „So geht das“, atmete Daneke nachmittags auf. Später kam aber doch noch Regen auf.

„So ein Fest steht und fällt mit unseren Vereinen und Institutionen. Wir wollen den Weihnachtsmarkt weiter beibehalten“, dachte Roselius schon an die Zukunft. Die Initiative „Mensch Morsum“ sprüht aber auch vor neuen Ideen. So ist sie bestrebt, eine Bücherkiste anzubieten. „Es wird aber noch ein Platz oder eine alte Telefonzelle gesucht“, verrät die Mitorganisatorin. Es wurde aber auch schon einiges bewegt: Eine Gruppe kümmert sich um das Ortsbild, Blumenzwiebeln wurden gesteckt, und für den Bolzplatz am Jan-Richter-Platz sollen bald Fußball-Tore geliefert werden. Es bewegt sich also einiges in den Ortschaften Morsum und Ahsen-Oetzen – ein Plus für die Dorfgemeinschaft.