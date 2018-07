Noch ist alles ruhig an der Grundschule in Uesen. Bald rollen hier jedoch die ersten Baggern an. (Björn Hake)

Achim. So still wie im Moment ist es an der Grundschule in Uesen wohl selten. Die Sommerferien und damit auch die fehlenden Schüler machen sich deutlich bemerkbar. Doch allzu lange wird diese Ruhe nicht anhalten, denn schon bald rollen dort die ersten Bagger an, um den Startschuss für den geplanten Erweiterungsbau zu geben. "Zum Ende der Ferien – vermutlich in den letzten drei Wochen – sollen die ersten Arbeiten in Uesen beginnen", bestätigt Marco Schaubitzer, Mitarbeiter im Fachbereich "Bauen und Stadtentwicklung". Derzeit würden noch einige letzte Vorbereitungen laufen, damit zum Ende der Ferien die Baustelle eingerichtet werden kann und die Erdarbeiten beginnen können.

"Der Erweiterungsbau der Grundschule ist in diesem Sommer die größte Baumaßnahme für uns", sagt Schaubitzer. Ansonsten bestünden die Arbeiten aktuell hauptsächlich aus Planungen. In der Regel bietet sich für den Gebäudeservice der Stadt insbesondere in den Sommerferien die Gelegenheit, Umbauten, Sanierungen oder kleinere Reparaturen vorzunehmen, weil die Schulen und auch die Sporthallen in dieser Zeit über einen längeren Zeitraum leer sind. "In diesem Jahr steht aber gar nicht so viel an", resümiert Schaubitzer. Man sei aktuell viel mit den Planungen zu den anstehenden Großprojekten wie dem Umbau der IGS und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Baden beschäftigt.

Ein weiteres Ziel sei es, die letzten Restarbeiten an der Außenanlage der Kita am Lahof abzuschließen. Die Einrichtung hatte Ende vergangenen Jahres den Betrieb aufgenommen. "Aber mit der Einweihung sind manchmal noch nicht alle Arbeiten durch", sagt Schaubitzer. "Nun wollen wir jedoch das Gesamtprojekt beenden." Darüber hinaus stünden einige kleinere Instandhaltungsarbeiten wie der Austausch eines Heizkörpers oder die Wartung der Heizungsanlage in einigen Schulen auf dem Programm. "Solche Arbeiten versuchen wir natürlich bestenfalls auch in die Ferienwochen zu legen. Doch auch für dieser Zeiten müssen wir erst einmal Handwerker finden." Schließlich seien die Sommerferien bei vielen Bau- und Handwerksbetrieben ebenfalls eine beliebte Urlaubszeit.

Ein zusätzlicher Knackpunkt sei darüber hinaus noch der ohnehin schon angespannte Markt (wir berichteten). Aufgrund der guten Auftragslage seien kaum noch Planer oder Baufirmen zu bekommen. Auch das sei natürlich ein Grund dafür, dass aktuell keine größeren Baumaßnahmen vollzogen werden. "Glücklicherweise haben wir in den vergangenen Jahren viel vorgeleistet und sowohl in Schulen als auch in Sporthallen viel gemacht und notwendige Sanierungen vorgenommen", sagt der Produktgruppenleiter für das Liegenschaftsmanagement. Daher befinde man sich aktuell bei der Planung und Umsetzung der nötigen Bauarbeiten absolut im Soll.

"Besser kann es natürlich immer werden, aber wir müssen in unserem zeitlichen und finanziellen Rahmen natürlich auch immer Prioritäten setzen." Und eine dieser Prioritäten liege eben auf dem Erweiterungsbau der Grundschule Uesen. Insgesamt ein Jahr lang sollen die Arbeiten dauern, im Zuge derer die Schule unter anderem eine Mensa und zusätzliche Klassenräume bekommt. "Natürlich können wir die Arbeiten bei so großen Maßnahmen nicht ausschließlich in den Ferien stattfinden lassen, aber unser Ziel ist es, den täglichen Schulbetrieb so wenig wie möglich zu behindern." Aus diesem Grund wolle man mit den "groben Arbeiten" eben auch schon in den Sommerferien anfangen.

Kosten in Höhe von drei Millionen Euro hat die Verwaltung für den geplanten Erweiterungsbau angesetzt. "Wahrscheinlich werden es aber eher drei Millionen Euro plus ,x'", prophezeit Schaubitzer. Wie hoch dieses "x" ausfallen wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. "Das wissen wir erst, wenn alle Angebote der beteiligten Firmen vorliegen."