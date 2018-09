Ist mit ihrer Kamera alleine aber auch mit einer Fotogruppe unterwegs: Sylvia Bothmer. (Björn Hake)

Langwedel. Schon seit Jugendzeiten ist Fotografie das große Hobby von Sylvia Bothmer. Lange Zeit bekam aber nur ein ausgewählter Personenkreis die Bilder der Daverdenerin zu Gesicht. Bis sie sich sagte: „Ich will nicht nur fürs Archiv fotografieren.“ Dreimal wurde eine Auswahl ihrer Fotos inzwischen ausgestellt und viele Bands nutzen ihre Konzertfotos inzwischen für ihre medialen Auftritte. Über zwei Jahre hat sich Bothmer aber nun dem Projekt gewidmet, einen Fotokalender mit „Langwedeler Ansichten“ zu erstellen. Entstanden ist ein Bildkalender im A3-Format mit Aufnahmen von verschiedenen Orten im Flecken Langwedel, der ab sofort erhältlich ist. Zu sehen sind unter anderem Impressionen vom Schleusenkanal, dem Häuslingshaus oder dem Schloss in Etelsen – natürlich jahreszeitlich passend zum jeweiligen Monat im Kalender aufgenommen.

Ihr persönliches Lieblingsmotiv ist die St.-Sigismund-Kirche. Als Ur-Daverdenerin nicht sehr verwunderlich. „Ich bin nie hier rausgekommen, wohne aber auch einfach sehr gerne in Daverden“, sagt sie. Fotografie sei für sie der ideale Ausgleich zum Bürojob. „Es ist der kreative Ausgleich“, betont Bothmer. Wenn sie mit der Kamera unterwegs ist, sei sie vom Kopf her absolut dabei und alles andere rücke in den Hintergrund. Um sich fortzubilden und weiterzuentwickeln, hat sie schon diverse Workshops und Kurse besucht. Dadurch sind Kontakte entstanden, die letztlich zur Gründung einer kleinen Fotogruppe mit Gleichgesinnten geführt haben. „Wir verabreden uns und gehen gemeinsam los“, erzählt die 53-Jährige. Was dann fotografiert werde und mit welcher Technik, das sei dabei sehr unterschiedlich.

Doch häufig sei Bothmer auch alleine mit ihrer Kamera unterwegs. Ihre besondere Vorliebe gehöre der Konzertfotografie. „Meine Kinder und mein Mann machen Musik. So bin ich dazu gekommen“, erklärt die Hobbyfotografin. Doch auch in der Natur und in Städten sei sie gerne unterwegs auf Motivsuche. „Aber eigentlich muss ich gar nicht nach Motiven suchen, denn Motive sind überall – man muss sie nur sehen“, erzählt Bothmer.

Auf die Idee, einen Kalender mit Langwedeler Ansichten zu machen, sei sie auch gekommen, weil sie gerne einmal etwas für den Verein für Kultur und Geschichte in Daverden machen wollte, in dem sie Mitglied ist. Deswegen gehen zwei Euro pro verkauftem Kalender als Spende direkt an den Verein, der in den vergangenen Monaten die Restaurierung des Küsterhauses in Daverden vorangetrieben hat. Natürlich darf auch dieses historische Gebäude im Kalender nicht fehlen, mit einer Ansicht, die es so heute gar nicht mehr gibt. Denn das Foto wurde vor den umfangreichen Arbeiten aufgenommen.

Wenn das Küsterhaus nach Fertigstellung aller Arbeiten mit neuem Leben gefüllt werden soll, dann will auch Bothmer ihren Teil dazu beisteuern. Im Kopf habe sie regelmäßige Ausstellungen, von ihren Bildern aber natürlich auch von anderen Fotografen und Künstlern aller Art. „Darum würde ich mich zukünftig gerne kümmern“, kündigt die 53-Jährige an.



Der Kalender ist für 18 Euro zu erwerben. Erhältlich ist der Kalender in Langwedel bei der August Wilkens GmbH, Magazin 47, Buchhandlung Vera Rohrberg und Varnhorn Optik, in Daverden bei der Paracelsus Apotheke, in Etelsen bei Wilhelm Meyer (Postfiliale) sowie im Hofladen Früchtenicht in Völkersen. Er kann auch per E-Mail an sylviabothmer@gmx.de bestellt werden.