Gemeinsame Sache: Monika Jessing, Sigi Brüns und Stephanie Roscher (von links) zeigen ihre Werke im ehemaligen Käsewerk. (Björn Hake)

Noch sind die Wände im ehemaligen Etelser Käsewerk karg und wenig dekorativ. Dass sich das bald ändert, daran arbeiten momentan drei Frauen. Sigi Brüns, Monika Jessing und Stephanie Roscher planen in den großen Räumen nämlich eine Ausstellung, die am Freitag, 1. November, mit einer Vernissage um 19 Uhr beginnt. Gemeinsamer Schwerpunkt der Ausstellung mit dem Titel „Zoom“ ist die Fotografie, „wobei die Motive und die Herangehensweisen nicht unterschiedlicher sein könnten“, sagt Stephanie Roscher. Zusätzlich wird es im Käsewerk auch Malerei und Mode zu sehen geben.

Monika Jessing verwandelt mit Hilfe eines Überbleibsels der Käseproduktion in Form profaner Kunststoffgitter Stoffe zu Designobjekten und zaubert daraus Kleider – sowohl direkt aus den Gittern als auch aus den designten Stoffen. In der Fotografie fängt sie, durch Bewegung von Kamera und Objekt, Form und Farben mit hohem Abstraktionsgrad ein. „Digitale Fotografie nähert sich gegenständlicher Darstellung in der Malerei und lässt den Betrachter in die unterschiedlichsten Farbwelten eintauchen“, beschreibt sie die Bilder.

Bei Stephanie Roscher steht die Natur im Vordergrund. Vor allem Blumen. „Gewachsenes wird genau inspiziert“, sagt sie. „Die Natur steht im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt und strahlt vor Schönheit.“ Dabei sind die fotografierten Blumen am Ende gar nicht mehr von gemalten Bildern zu unterscheiden. Um die 50 Werke wird Stephanie Roscher zeigen.

Der Traum von New York

Und auch Sigi Brüns – quasi die Gastgeberin, denn sie hat in dem Käsewerk auch ihr Atelier – beteiligt sich mit ihren Bildern an der Ausstellung. „Ich habe mir dieses Jahr einen Traum erfüllt und bin nach New York gereist. Dort habe ich Menschen, Details und Gebäude mit dem Fotoapparat eingefangen, die diese besondere Stadt ausmachen“, verrät sie. „Ihre Vielfältigkeit, Freiheit und Geschichte. Der Glamour und das ganz normale Leben liegen ganz dicht beieinander.“ Ein zweiter Teil ihrer Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Plastik und nennt sich dementsprechend „Plastic Fantastics“. „Ein kleiner Wink, der darauf hinweisen soll, für was alles Plastik verwendet wird.“

Dass alle drei Frauen gemeinsam ausstellen, das ist eine Premiere. „Wir sind seit Langem befreundet, gemeinsame Sache haben wir aber bisher noch nicht gemacht“, verrät Sigi Brüns. „Unsere Sachen passen aber gut zusammen, auch wenn sie sich voneinander unterscheiden.“ Von dem Standort sind ihre beiden Mitstreiterinnen auf jeden Fall begeistert. „Hier ist so viel Platz, ich könnte noch viel mehr aufhängen“, verrät Stephanie Roscher. „Man muss sich aber ja irgendwann entscheiden. Vielleicht kommt aber auch noch das eine oder andere Stück während der Ausstellung hinzu, wer weiß.“ Die Werke sind übrigens auch käuflich zu erwerben, darauf weisen die drei Frauen hin.

Gespräch über Kleidung

Wie aber kam es zu der Idee, eine Ausstellung zum Thema „Zoom“ auf die Beine zu stellen? „Wir saßen zusammen und Monika sagte, dass bei Kleidung oft zu wenig auf das Detail geachtet wird. So entstand schließlich die Idee, Dinge genauer zu betrachten und heranzuzoomen“, erläutert Sigi Brüns die Entstehungsgeschichte.

Auf mehrere Räume verteilt, wird es die Werke der drei Frauen zu sehen geben. Platz genug ist in dem ehemaligen Käsewerk allemal vorhanden. 2006 war es, als das 1924 gegründete Familienunternehmen seine Zelte in Etelsen abgebrochen hat, um in Seckenhausen (Gemeinde Stuhr) einen neuen Standort aufzubauen. Sigi Brüns versucht seitdem, das Gebäude sinnvoll zu nutzen und veranstaltet in regelmäßigen Abständen immer wieder Ausstellungen in dem Gebäude.

Die Ausstellung im ehemaligen Käsewerk in Etelsen, Etelser Bahnhofstraße 6, startet am 1. November, 19 Uhr, mit der Vernissage. Zu Gast ist an diesem Tag auch Christina Duckwitz von der Kunsthalle Bremen. Am 2. November hat das Käsewerk in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso am 3. November. Zuletzt kann die Ausstellung am 10. November in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Die Künstlerinnen sind an allen Tagen vor Ort.