Birgit Bruelheyde an der Stätte ihres Wirkens. Nun verlässt die 61-Jährige die Grundschule Bassen. (Björn Hake)

Oyten-Bassen. "Eine Schule, die Du zusammengehalten hast" – so lautete eine der Zeilen, die der Schulchor in einem selbstgedichteten Lied an Birgit Bruelheyde am Dienstagnachmittag gerichtet hat. Und dem wird wohl niemand widersprechen, wenn es um die Grundschule Bassen geht. Denn seit November 1992 ist Bruelheyde – mit einer Mutterschaftsunterbrechung – für die Leitung der Einrichtung zuständig gewesen und hat sich für dessen Belange unermüdlich eingesetzt. Doch nach mehr als 20 Jahren ist nun Schluss. Auf die 61-Jährige wartet der Ruhestand. Am Dienstag wurde sie in der Aula feierlich verabschiedet.

Und nicht nur der Kinderchor ("tolle Lehrerin") hatte zum Abschied lobende Worte für Bruelheyde parat. "Hohe Motivation", "Souveränität" oder "fachliche Qualität" waren nur einige der Stichworte, mit denen Schuldezernent Jörg Rokitta die geleistete Arbeit der scheidenden Schulleiterin hervorhob. Und Bürgermeister Manfred Cordes betonte: "Es ist beispielhaft, wie Sie die Schule nach vorne gebracht haben." Auch ihr sei es zu verdanken, dass diese Schule, die mit Volker Penczek im Übrigen bereits einen Nachfolger für die Leitung gefunden hat, einen solch guten Ruf genieße.

Eine Schule, bei deren nächstem Großprojekt Bruelheyde nun nicht mehr dabei sein wird. Die Rede ist von der Realisierung der Ganztagsschule. Die vergangenen Jahre war die 61-Jährige intensiv daran beteiligt gewesen, ein Modell für die Ganztagsschule zu entwickeln, das nun zwar in den Grundzügen steht (wir berichteten), aber, bis zu dessen Umsetzung es noch eine Weile dauern wird. Denn dafür müssen erst einmal neue Räumlichkeiten geschaffen werden. Bei den letzten großen Um- und Erweiterungsarbeiten an der Bassener Grundschule 2003 war Bruelheyde indes mittendrin gewesen und erlebte in diesem Zusammenhang auch ein kurioses Highlight ihrer Zeit in Bassen. Denn als für eine Gruppe Schulanfänger dringend noch ein Raum benötigt wurde, da sprang eine Bürgerin mit einer Finanzspritze ein. Diese hatte bei einer Fernsehsendung soeben fünf Millionen Euro gewonnen und stellte davon 50 000 Euro für einen Containeranbau zur Verfügung, der auch heute noch in Benutzung ist. "Das war schon sehr aufregend", erinnert sich Bruelheyde daran zurück, dass damals auch das Fernsehen vor Ort gewesen ist.

Besonders an ihrem Job gefallen habe ihr immer die Arbeit mit den Kindern. "Sie haben mich jeden Tag aufs Neue lebendig gehalten", erzählt sie. Das werde sie vermissen, ebenso wie ihr Kollegium in Bassen, mit dem es in mehr als zwei Jahrzehnten stets eine sehr harmonische Zusammenarbeit gewesen sei. Diese Kontinuität bei der Arbeitsstelle war bei Bruelheyde im Übrigen nicht immer so gewesen. "Am Anfang meiner Laufbahn war ich in fünf Jahren an sechs unterschiedlichen Schulen", erzählt sie.

Umso größer sei die Freude gewesen, dann einmal etwas Dauerhaftes gefunden zu haben. Einige Dinge wird die 61-Jährige aber in Zukunft trotz der gewissen Wehmut nicht vermissen, wie sie erzählt – etwa die in ihren Augen wenig konstante Schulpolitik oder die häufig mangelnde Zeit aufgrund der vielen Arbeit. Zahlreiche private Projekte seien aufgeschoben worden, denen möchte sie sich nun im Ruhestand widmen, auch ein paar Reisen seien geplant. Ansonsten gilt für den neuen Lebensabschnitt: "Ich lasse alles auf mich zukommen."