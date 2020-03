Das Jahr ist es gerade einmal etwas mehr als zwei Monate alt, da gerät beim TSV Etelsen schon ein Datum in 2021 ins Blickfeld. Genauer gesagt der 21. Januar, denn für diesen Tag ist die nächste Generalversammlung angesetzt. Und eines ist jetzt schon klar: Vorsitzender Manfred Rischkopf und sein Stellvertreter Rainer Metko werden dann nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr für die Vorstandsarbeit zur Verfügung stehen. Und so hat nun schon fast ein Jahr im Voraus die Suche nach Nachfolgern begonnen. Eine Suche, die sich schwierig gestaltet. Denn bisher hat noch niemand Interesse bekundet – dabei verfügt der TSV Etelsen immerhin über rund 1200 Mitglieder.

Aber vielleicht sind es auch genau diese Größe des Vereins und die großen Fußstapfen, die Rischkopf hinterlassen wird, die die Suche erschweren. „Ich glaube, dass die Leute Bedenken haben, das Amt nicht ausfüllen zu können“, sagt der Vorsitzende. Dabei sei die Vorstandsaufgabe nicht mit überzogenen Erwartungen verbunden. „Jeder arbeitet im Ehrenamt anders, doch immer für den TSV Etelsen und so, wie es sich im Einklang mit Beruf und Familie gestalten lässt.“

Hervorheben möchte Rischkopf die positive Ausgangssituation, die die Nachfolger an der Vorstandsspitze erwarten wird. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt der Etelser. Die weiteren Vorstandsmitglieder Göksel Kunc (ebenfalls stellvertretender Vorsitzender), Jennifer Schelcher (Kassenwartin) und Martina Gold (Schriftwartin) hätten bereits zugesagt, ihre Ämter – wenn alles normal läuft – weiterzuführen. Zum „Präsidium“ zählen noch fast 20 weitere Personen. Insgesamt ein „absolut homogenes Team“, befindet Rischkopf.

Position in jüngere Hände legen

Stellt sich natürlich auch die Frage, warum er dieses verlassen möchte. „Es muss einfach auch mal Schluss sein“, erklärt Rischkopf. Er werde schließlich 72, sein Mitstreiter Metko 70 Jahre alt. Die Posten sollen in jüngere Hände gelegt werden. Im vergangenen Jahr hatte Rischkopf auch schon sein Amt als stellvertretender Vorsitzender bei der Arbeitsgemeinschaft Langwedeler Sportvereine abgegeben. „Ich habe auch definitiv gesagt, ich mache beim TSV Etelsen Schluss“, will er betont haben, dass es auch keine Möglichkeit geben werde, ihn für eine weitere Amtszeit zu überreden, wenn sich bei der Nachfolgersuche kein Erfolg abzeichnen sollte.

Noch sind ja mehr als zehn Monate Zeit, doch Rischkopf und Metko würden gerne schon deutlich vor den Wahlen Nägel mit Köpfen machen. Denn so wären eine bessere Einarbeitung und ein fließender Übergang gewährleistet. Wobei das Duo natürlich auch nach dem 21. Januar 2021 nicht einfach so völlig von der TSV-Bildfläche verschwinden werde. „Wir sind bereit, weiter beratend tätig zu sein“, kündigt Rischkopf an, für den in nächster Zeit einige Gespräche mit in seinen Augen potenziellen Nachfolgern anstehen werden. Natürlich alles in Absprache mit seinen Vorstandskollegen.

An diesem Montag, 9. März, findet etwa eine erweiterte Vorstandssitzung statt, bei der das Thema oben auf der Agenda steht. In der aktuellen Ausgabe des Vereinsmagazins heißt es auf der Titelseite auch „Wir brauchen dich! Ohne Ehrenamt – kein Verein“, um die Mitglieder für die aktuelle Lage zu sensibilisieren. Schließlich feiert der TSV 2021 sein 100-jähriges Bestehen. Ausgerechnet dann ohne geschäftsführenden Vorstand dazustehen, wäre besonders bitter für den Verein – oder wie Rischkopf es nennt: ein „Super-Gau“.