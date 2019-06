Petra Dunker (links) und Martina Schmudlach konnten beim Klassentreffen in Achim viele alte Freunde begrüßen. (Björn Hake)

Sie habe zunächst nicht abschätzen können, wer ihrer Einladung Folge leisten würde, erklärte Petra Dunker am Sonnabendabend. Mit Hilfe ihres Mannes hatte die Achimer Zahnärztin ein Treffen vorbereitet, das letztendlich 51 Ehemalige auf den Plan gerufen hatte. Angereist aus mehreren Teilen Deutschlands und sogar aus Übersee, einte die muntere Gruppe Kindheit und Schulzeit im fernen Nigeria. „Die Sehnsucht nach alten Geschichten bringt uns immer mal wieder zusammen“, fand Petra Dunker eine Erklärung für das zahlreiche Erscheinen ihrer Gäste beim Klassentreffen in Achim.

Seinen Anfang genommen hatte das Beisammensein bereits am Freitag im Garten des Ehepaares. „Das tolle Wetter hat uns natürlich in die Karten gespielt“, freute sich Erhard Dunker, der zum Empfang der Freunde ein afrikanisches Curry zubereitet hatte. Unterstützt von seinen Kindern hatte er eine Vielzahl von Komponenten geschnippelt und zusammengefügt, um den Duft und Geschmack längst vergangener Zeiten erneut präsent werden zu lassen. „Scharf gewürztes Huhn bildet die Basis“, Mango-Chutney, Nüsse, Red Pepper, Rosinen, Bananen, Zwiebeln, Kokos, Grapefruit – um nur eine Auswahl zu nennen – gehören, neben natürlich Reis, auch dazu. Der Phantasie seien keine Grenzen gesetzt; „der Tisch muss auf jeden Fall voll sein“.

Hatte der Freitagabend im privaten Umfeld der Dunkers bereits den Grundstein für ein intensives Miteinander gelegt, so gelang das Treffen am Sonnabend im Restaurant Atrium nicht weniger eindrucksvoll. Unter breiten Schirmen vor der Sonne geschützt, wurden Erinnerungen wach und gepflegt. Gleichzeitig schmerzte jedoch die Erkenntnis, dass ein Revival in Nigeria kaum oder gar nicht mehr möglich sei.

„Ohne eine offizielle Einladung oder ein festes berufliches Engagement ist heute keine Einreise mehr möglich“, bedauert Rainer Köhler die negative Entwicklung in dem westafrikanischen Land. Der in Washington ansässige IWF-Manager zeichnete ein dunkles Bild des an Rohstoffen reichen Staates, der nicht in der Lage gewesen sei, aus den vorhandenen Ressourcen etwas zu machen, stattdessen in Korruption und Misswirtschaft versinke. Dazu komme anhaltender Terror durch die islamistische Gruppe Boko Haram, die sowohl im Norden als auch im Tschad, im Niger und in Kamerun aktiv sei.

„Kein Platz also, an dem wir unseren Kindern vermitteln könnten, was unser Leben damals ausgemacht hat“, bedauert Rainer Köhler. Von den ehemals 500 Schülern der deutschen Schule lebe seines Wissens niemand mehr in dem einstmals blühenden, nun jedoch zerrissenen Land, in dem viele Völker und Stämme miteinander konkurrierten. „Während die Bevölkerung ihr Leben in bitterster Armut fristet, verdienen in erster Linie Oligarchen und das Militär an Deals außerhalb der Legalität." Ein weiteres Beispiel für die desolate Situation: Mit Zement beladene Schiffe werden vor der Küste versenkt, weil der Baustoff durch die hohe Luftfeuchtigkeit unbrauchbar ist.

Obwohl Facebook und Co. die Vorbereitung des Treffens durchaus erleichtert hätten, sei nun doch ein ganzes Jahr ins Land gegangen, resümierte Petra Dunker. „Nach dem Kaffeetrinken zum Abschluss des Klassentreffens wird sich, wie auch bei den Zusammenkünften in der Vergangenheit, niemand gerne auf den Heimweg machen. „Der Zusammenhalt ist eng, und wir wissen ja nicht, ob und wann wir uns wiedersehen."