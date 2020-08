Die Gruppe Don Mendo sorgte am Sonnabendabend für gute Stimmung im Achimer Kasch. (Björn Hake)

Das Achimer Kasch-Team ist auch in Corona-Zeiten darum bemüht, für Unterhaltung zu sorgen. Aus diesem Grund fand am Wochenende die Veranstaltung „Knasttöne“ statt. Auf der Wiese gegenüber dem Amtsgericht, daher auch der Name, sollten von Freitag bis Sonntag allerhand Musiker und Künstler zusammenkommen, um für Musik sowie Unterhaltung zu sorgen. Aufgrund des angekündigten schlechten Wetters wurde der Veranstaltungsort vor dem ehemaligen Gefängnis jedoch verlegt (wir berichteten). Stattdessen zogen die Musiker ins naheglegene Kasch um.

Beginnen durften am Freitagabend der Achimer Musiker Till Simon mit seiner Band. Zu hören gab es Klänge aus Irland. Till Simon durfte am nächsten Tag gleich wieder auf die Bühne zurückkehren. Beim Schmetterabend, dieses Mal am Nachmittag, unterstützte er die Karaoke-Sänger mit seiner Liveband. Den Abschluss des Sonnabends bildete ein Konzertabend.

Dieses Bild war allen, die schon einmal eine Veranstaltung während der Corona-Krise besucht haben, bekannt: Desinfektionsmittel am Eingang, einspurige Wege und Masken erst am Platz abnehmen – das Kasch-Team achtete genau darauf, dass die Hygienebestimmungen eingehalten wurden. Normalerweise passen in den Konzertsaal 280 Besucher, diese Anzahl wurde jedoch um 200 Plätze gekürzt. Diese Einschränkungen sorgten für eine eher gemütliche Atmosphäre. Aufgrund des großen Abstandes gab es genug Platz, um jeder Sitzgruppe einen eigenen Tisch zu bieten. So konnten die Gäste bei Essen und einem Cocktail den Abend genießen.

Entspannte Atmosphäre

Das Kasch-Team hätte trotzdem lieber seine Veranstaltung im Freien stattfinden lassen. „Es ist schon schade“, sagte Susanne Groll, „die Stimmung wäre einfach anders“. Trotzdem gab es auch für die Organisatoren etwas Positives durch den Ortswechsel. Die Hygienebestimmungen seien im Kasch sehr viel einfacher einzuhalten. Draußen bestände immer die Gefahr, dass mehr Gäste kommen, als zu kontrollieren sind. So konnte nun der Abend sehr viel entspannter stattfinden.

Auf insgesamt drei Gruppen konnten sich die Besucher am Sonnabendabend freuen. Den Anfang machten die Band Koalas. „Wir beginnen mit unserer Hausband“, scherzte Dennis Meinken vom Kasch in seiner Begrüßung, denn die meisten Mitglieder dieser Gruppe wohnen direkt um die Ecke. Den Koalas war die Freude anzusehen, wieder auf einer Bühne zu stehen. „Ich glaube, ihr seid genauso froh, einfach mal wieder eine Veranstaltung zu haben, wie wir“, meinte ihr Frontmann Patrick Heym. Zusammen präsentierten sie ihre selbst geschriebenen Songs, eine Mischung aus der Musik der 1980er-Jahre und moderner Klänge. Am Ende ihres Auftrittes konnte sich Koala über einige Käufe ihrer CD, was auch gleichzeitig eine Spende an die Band darstellte, freuen.

In eine ganz andere Kerbe schlug Don Mendo. Die Musik dieser Bremer Gruppe schickte das Publikum einmal durch Spanien, Portugal und die Karibik. Don Mendo nahm die Zuschauer auf eine Reise durch die Weltmusik mit – begleitet durch rhythmisches Klatschen und spanische Gesänge. Besonderes Augenmerk lag dabei immer auf der Gitarre. In ihrer Zugabe schienen die Gitarrensoli gar kein Ende zu nehmen. Den Abschluss des Abends bildete das Duo Pure Invention. Zu zweit beendeten sie den Abend mit ihren Akustik-Cover-Songs.

Den Besuchern im Kasch war anzusehen, wie sehr sie es genossen, einfach mal wieder Livemusik zu hören. „Wir vermissen das einfach“, gab eine Gruppe den Grund an, warum sie ins Kasch gekommen waren. „Wir wollen die lokale Kultur wieder unterstützen“, hieß es weiter. Auch das Kasch-Team zeigte sich zufrieden. „Es war alles wunderbar“, sagte Dennis Meinken. „Man merkt, dass die Leute hungrig sind."

Auch Silke Thomas vom Kasch zeigte sich am Sonntag zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltungen: „Es hat alles super geklappt. Die Menschen haben sich bei uns gut aufgehoben gefühlt“, sagte sie. „Natürlich herrscht bei einigen Besucherinnen und Besuchern Unsicherheit, wenn es um die Hygienebestimmungen geht, aber ich glaube, diese Unsicherheit konnten wir allen nehmen.“