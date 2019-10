Auch nach den Herbstferien werden im Gebäude der Grundschule Uphusen voraussichtlich erst einmal nur Schulkinder zu finden sein. (Jonas Kako)

Gewarnt hatte Wiltrud Ysker schon des Öfteren davor. Im Grunde wurde die Achimer Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Kultur nie müde, in den Sitzungen des Sozialausschusses darauf hinzuweisen, dass die Stadt sich zwar redlich bemühe, mit zahlreiche Neu-, Um- und Anbauten zusätzliche Kitaplätze zu schaffen, alles aber damit steht und fällt, ob sie auch passendes Personal findet.

Für die geplante Kitagruppe an der Grundschule in Uphusen sind diese Befürchtungen nun zur Gewissheit geworden. Eigentlich hätten zu Beginn dieses Monats 25 zusätzliche Kitakinder unter dem Dach der Grundschule einen Betreuungsplatz bekommen sollen. Doch der Start musste jetzt erst einmal verschoben werden – auf unbestimmte Zeit. Grund dafür ist genau das, was Ysker prophezeit hatte: Die Stadt findet schlichtweg nicht das notwendige Personal.

Drei Kräfte gesucht

Benötigt würden für den Betrieb der Gruppe insgesamt zwei Erzieher und eine Vertretung, also insgesamt drei Kräfte. „Gefunden haben wir derzeit allerdings noch keine“, bedauert Ysker. „Die Situation spitzt sich wirklich immer mehr zu.“ Das ist in Uphusen umso bedauerlicher, weil die Planungen der Stadt zur Einrichtung der Kitagruppe im Vorfeld für einigen Unmut gesorgt hatten. Insbesondere die ursprünglich vorgesehene Raumaufteilung hatte, wie berichtet, speziell bei der Schule Kritik hervorgerufen. Nach einigem Hin und Her hatten sich alle Beteiligten schließlich kurz vor dem Beginn der Sommerferien auf einen Kompromiss geeinigt.

Mehr zum Thema Betreuung in Achim Kinderoase schafft Platz 65 neue Kitaplätze entstehen an der Achimer Steubenallee bereits zum Januar 2020. Möglich wird das, ... mehr »

Dieser sah vor, dass die Schule ihren Klassenraum gegenüber der Bibliothek für die Einrichtung einer Kitagruppe zur Verfügung stellt, die Bibliothek als Sanitärbereich umgebaut wird und die Bibliothek selbst in einen kleinen Raum im Gebäudeteil der Awo zieht. Die Sommerferien hatte die Stadt dann auch dafür genutzt, die Umbauarbeiten vorzunehmen. „Im Prinzip könnte die Kitagruppe jetzt jeden Tag starten“, sagt Ysker. „Wenn denn das Personal da wäre.“

Räume stehen leer

Somit stehen die vorbereiteten Räumlichkeiten aktuell leer. „Wenn allerdings die Herbstferien vorbei sind und wir längerfristig kein Personal für die Kitagruppe finden, werden wir vor Ort natürlich eine Vereinbarung treffen, dass die Schule die Räume weiter nutzen kann“, sagt Ysker. „Es wäre ja sinnlos, sie über längere Zeit einfach leer stehen zu lassen. Wir müssen dann schauen, dass wir untereinander eine gute Lösung finden.“

Wiltrud Ysker hofft allerdings, dass diese Übergangsphase nicht allzu lange dauert. Dafür führe die Stadt immer wieder Bewerbungsgespräche und versuche, die Personallücke zu schließen. Denn die drei Erzieher, die in Uphusen fehlen, sind nicht die einzige personelle Baustelle im Kitabereich. Insgesamt fehlen in Achim nach Angaben von Ysker derzeit acht Erzieher. „Die Situation ist wirklich sehr angespannt“, bedauert die Fachbereichsleiterin. „Da hilft es uns auch nicht, dass Achim dieses Problem nicht alleine hat, sondern überall Erzieher fehlen.“