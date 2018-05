Koordinator Jan-Henning Göttsche (sitzend, ganz rechts) begleitet das Projekt "Skatepark Sottrum" seit der ersten Stunde. Nach sieben aufreibenden Jahren der Planung und Umsetzung können die Jugendlichen jetzt endlich die "Funbox" auf dem Areal befahren. (FOCKE STRANGMANN)

Sottrum. Nie hätten Jan-Henning Göttsche und die jungen Besucher des Sottrumer Jugendtreffs damit gerechnet, dass sich ihr Traumprojekt vom Skatepark hinter dem Jugendhaus an der Alten Dorfstraße über Jahre hinziehen könnte. Doch erst jetzt, nach unzähligen nervenaufreibenden und kräftezehrenden Arbeitseinsätzen fällt der Druck von ihm und allen am Bau beteiligten Menschen so langsam ab. Grund dafür ist die offizielle Abnahme der sogenannten Funbox auf dem rund 700 Quadratmeter großen Areal, die den Jugendlichen nun endlich die ersehnten Fahrten auf dem Parcours ermöglicht.

Göttsche, der seit Jahren zum Betreuerstab zählt und das aufwendige Projekt seit dem ersten Tag begleitet, steht die Erleichterung über die ohne nennenswerte Beanstandungen erfolgte Freigabe des für die Skater so wichtigen Bauelements ins Gesicht geschrieben. "Das entlastet uns als Jugendtreff sehr. Ich habe die Tragweite des Projektes unterschätzt und hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend werden könnte", sagt der Koordinator und verteilt sogleich ein dickes Lob an die jungen Bauhelfer, die mit ihrer nimmermüden Energie den größten Anteil an der Verwirklichung der "Funbox" gehabt hätten. "Ihren Einsatz kann man nicht hoch genug bewerten. Sie haben sich auch fachlich voll eingebracht", nennt Göttsche als Beispiel die Tischler-Lehrlinge, die sich nach der Arbeit nicht zu schade waren, aus freien Stücken noch Überstunden auf der Anlage dranzuhängen.

Vor mehr als sieben Jahren standen die Pläne für den Bau einer Skateanlage beim Sottrumer Jugendtreff erstmals im Raum. Von der Gemeindeverwaltung, die mittlerweile als Bauherr fungiert, in ihrem Vorhaben unterstützt, machten sich die Jugendlichen des Ortes voller Euphorie an der Realisierung des Projektes. Der Lemgoer Architekt Ingo Naschold hatte die Anlage so geplant, dass sich die Skater aus der Region auf dem Areal ordentlich austoben können. Bereits 2015 sollte der Skatepark am Jugendtreff, der im März 2011 erstmals in der Sottrumer Politik diskutiert worden war, eröffnet werden. Doch daraus wurde nichts, zahlreiche Hürden standen der Vollendung im Wege und stellten Jugendlichen auf eine harte Geduldsprobe. Das Warten auf die großen Sprünge ging derweil weiter. „Es lag an der Finanzierung“, schildert Jan-Henning Göttsche das Hauptproblem.

Die Gemeinde sprang derweil im Mai 2016 mit einer finanziellen Soforthilfe von 500 Euro ein, die für das Material der Oberkonstruktion bei der damals halb fertigen Funbox dringend benötigt worden war. Die Mitglieder des Sottrumer Gemeinderates hatten sich im März dieses Jahres derweil dafür ausgesprochen, in die Vollendung der Arbeiten im Skatepark zu investieren. "Es ist ein Verfahren abgeschlossen worden, jetzt kommt das nächste", blickt Jan-Henning Göttsche vertrauensvoll auf die hiesige Politik, die nun im nächsten Arbeitsschritt das Ausschreibungsverfahren für bundesweite Skateanlagenbauer vorbereitet, damit die Anlage schon bald weitere Attraktionen für Skater erhält.

Die neue Funbox-Rampe soll nunmehr das Herzstück des Sottrumer Skateparks bilden. Das mit speziellen Skatesmart-Platten verkleidete und sechs mal sechs Meter große Objekt kann sich sehen lassen. Chefplaner Ingo Naschold zeigte sich mit dem Ergebnis bei der Prüfung hochzufrieden. "Es mussten nur noch ein paar Metallkanten angebracht werden. Ansonsten war die Funbox mängelfrei", lobt Jan-Henning Göttsche die tadellose Arbeit der Jugendlichen vor der Endabnahme.

Ziel ist es nunmehr, dass die in der Mitte des Areals stehende "Funbox" von allen Seiten von den Skatern angefahren werden kann. Um viele Fahrwege zur Rampe und Tricks zu ermöglichen, ist noch der Bau einer Mini-Rampe auf der Anlage geplant.