Klare Worte gab es gegen Ende der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung im Ratssaal zu hören. Während es in den anderthalb Stunden zuvor vornehmlich um Neubau- und Erweiterungsbauvorhaben gegangen war, fasste der Achimer Verkehrsplaner Stefan Schuster den Sachstand zum Thema Unterhaltung der vorhandenen Straßen und Wege zusammen.

Schuster, ein Mann des offenen Wortes, begann seinen Vortrag mit einer Reihe von Schadensbildern, die er auf der großen Leinwand zeigte. „Die Nutzungsdauer ist mehrere Jahre überschritten“, sagte er zu einem Beispiel und erklärte, dass es zwar immer ein paar Jahre bringe, wenn eine kaputte Straße einfach mit neuem Asphalt überzogen werde, aber: „Das ist nicht das, was der Bauingenieur gelernt hat.“ Ein dringender Patient sei die Mühlenfeldstraße, wo laut Schuster über kurz oder lang eine Komplettsanierung angesagt ist. „Da sehen Sie schon die Ausbesserungen der Ausbesserungen“, ließ er die Fraktionsvertreter zu den gezeigten Bildern wissen.

„Da rennen wir dann hinterher"

Wie berichtet, wird die Stadt Achim auch in diesem Jahr – jetzt, da der Haushalt genehmigt worden ist – die ausbesserungswürdigen Straßen auflisten und „möglichst viele“ von ihnen mithilfe von kleineren Tagesbaustellen reparieren, aber fest stehe auch: „Jede Straße, die man aufmacht und wieder schließt, ist nicht mehr so stabil.“ Das sei insbesondere ein Problem, wenn die Versorger – Schuster nannte die EWE, Telekom, Stadtwerke Achim und den Trinkwasserverband – Straßen und Wege aufmachten und sie hinterher nur laien- und/oder schadhaft wieder verschließen. „Da rennen wir dann hinterher. Sie glauben gar nicht, wie mühselig und langwierig das sein kann, bis man da jemanden erreicht.“ Aber die Stadt Achim müsse ihre Forderungen in solchen Fällen vorbringen.

„Ganz sicher“ werde der Gieschen-Kreisel repariert, der durch die Schwerlasttransporte für den Windpark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Direkt mit Beginn der Sommerferien am 4. Juli und dann inklusive des folgenden Wochenendes werden vier Tage lang die Ein- und Ausfahrten jeweils halbspurig gesperrt, Ampeln kommen laut Schuster zur Verkehrsregelung zum Einsatz. „Das wird den Verkehrsfluss erheblich beeinflussen“, weiß der Verkehrsexperte der Verwaltung.

Nach dem ersten Wochenende in den Sommerferien ist dann die Uesener Feldstraße (L 156) an der Reihe, die von der Rewe-Kreuzung bis über die Eisenbahnstrecke hinaus saniert werden soll. Sofern bei der in Kürze anstehenden Submission eine Firma gefunden wird, will die Stadt nun doch nicht mehr den Abschluss der Arbeiten auf der Autobahn 27 abwarten. „Wir werden mit den Sommerferien dort beginnen“, betonte Schuster, der bis dahin stets erklärt hatte, das Ende der Autobahnbaustelle abwarten zu wollen. Aber: Es könne parallel funktionieren, „da sich der Rückstau in Richtung Walsrode bildet und nicht in Richtung Achim“, wie Schuster ausführte.

In mehreren Bauabschnitten wird die Sanierung der L 156 erfolgen, die Baustelle zieht dabei von der Rewe-Kreuzung immer weiter in Richtung Uesener Feld. „Rewe, die Apotheke und der Kinderarzt bleiben immer anfahrbar“, versprach Schuster, schränkte aber ein: „Jedoch immer nur aus einer Richtung.“ Und er machte auch kein Geheimnis daraus, dass die Anwohner der Uesener Feldstraße während der Bauphase mit erheblichen Einschränkungen werden leben müssen. Sie kämen auch nicht in jeder Phase mit ihren Fahrzeugen bis an ihre Häuser, sondern müssten einen Fußweg in Kauf nehmen. „Das wird kein Zuckerschlecken, geht aber nicht anders.“

Stefan Schuster sagte aber auch ganz deutlich, dass es passieren könne, dass keine Firma mit den Sanierungsarbeiten beauftragt werden kann. Dann wären stattdessen die Borsteler Landstraße und Achimer Brückenstraße die Kandidaten für eine Sanierung.

Zur Sache

Umleitung während der Bauarbeiten an der L 156

Aus Sicherheitsgründen wird die Uesener Feldstraße für die Dauer der Bauarbeiten voll gesperrt. Es ist vorgesehen, dass dies in einzelnen Bauabschnitten erfolgt, die sich an den einmündenden Straßen Worpsweder Straße, Desmastraße und Steuben-Allee sowie der Parkplatzzufahrt REWE orientieren. Umleitungsstrecken werden über die Bahnhofstraße in Baden (K 6/K 23) und Achim eingerichtet. Auf die Sperrung der L 156 wird mit Schildern frühzeitig auf der A 27 und vor Thedinghausen hingewiesen. Schleichverkehre durch die angrenzenden Wohngebiete sollen durch beschränkte Straßensperrungen - „Zufahrt gesperrt, Anlieger frei“ - unterbunden werden. Bei Fragen können sich Bürger per E-Mail an sanierungL156@stadt.achim.de und über die Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 80 an die Stadt wenden.