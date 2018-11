Die Polizei hält Ausschau nach Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg führen jetzt die Ermittlungen zu dem seit 1969 ungeklärten Verschwinden der damals 15-jährigen Elke Kerll aus Nienburg fort und setzen dabei weiter auf die Mithilfe der Bevölkerung. Nachdem bei der Polizei offenbar nun ein anonymer Hinweis eingegangen ist, wonach sich die Leiche der Elke Kerll auf einem näher beschriebenen und noch abzusuchenden Grundstück befinden soll, haben die Ermittler die Hoffnung, dass es tatsächlich Zeugen gibt, die seinerzeit tatrelevante Beobachtungen gemacht haben.

Verschwunden im Dezember 1969

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1969 feierte die damals 15-jährige Elke Kerll mit Freunden in Nienburg zunächst in der Diskothek Schauburg, später im Scandia-Club. Von dort begab sie sich, begleitet von einer Freundin und deren Freund, laut Pressemitteilung zu der Wohnung von Bekannten an der Straße Am Riedekamp in Holtorf-Nienburg, wo sie übernachten wollte. Nach Zeugenaussagen soll sie am frühen Morgen des 14. Dezember 1969 (Sonntag) die Wohnung in Holtorf verlassen haben, um per Anhalter zu ihrer Arbeitsstelle, einem Kinderheim in Loccum, zu fahren. „Seither verliert sich ihre Spur“, erklärt die Staatsanwaltschaft Verden. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass Elke Kerll Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist.

Polizei hat konkrete Fragen

Nun hofft die Polizei auf die späte Hilfe von Augenzeugen, die sich bei den Beamten in Stolzenau unter der Telefonnummer 0 57 61 / 9 20 60 melden können. An diese Zeugen wenden sich die Ermittler nochmals mit folgenden Fragen: Wer hatte 1969 – wenn auch nur los – Kontakt zu Elke Kerll? Wer hielt sich 1969 regelmäßig in der Diskothek Schauburg auf und hatte dort Kontakt zu Elke Kerll? Wer hat Elke Kerll am Wochenende 13./14. Dezember 1969 gesehen? Trug Elke Kerll an diesem Wochenende oder sonst eine rote Handtasche? Wer hat in der Nacht oder am Morgen des 14. Dezember 1969 Beobachtungen im Bereich der Verdener Landstraße/Carlotastraße in Nienburg gemacht? Wurde Elke dort irgendwo gesehen? Wer hat im Bereich Am Riedekamp, Verdener Landstraße/Carlotastraße am Morgen des 14. Dezember 1969 Beobachtungen im Zusammenhang mit auffälligen Fahrzeugen (Volkswagen oder Skoda in der Farbe weiß, orange oder blau) gemacht?

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.