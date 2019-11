Auch wenn die Bäume finanziell nicht in den Himmel wachsen, geht es der Stadt Achim derzeit besser als sie einst geschätzt hat. (Sebi Berens)

Aus der eigentlichen Halbjahresprognose der Haushaltssituation der Stadt Achim ist eine Dreivierteljahresprognose geworden, die aufgrund des mittlerweile fortgeschrittenen Jahres 2019 dafür bereits verlässlicher ist. Demnach erwartet Kämmerer Peter Hollwedel sogar ein um rund 1,8 Millionen Euro besseres Jahresergebnis, das sich auf knapp zwei Millionen Euro insgesamt belaufen dürfte. Das hat der Herr der Zahlen am Donnerstagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal gesagt und ihnen gleichzeitig die Gründe genannt, die dazu geführt haben.

Und diese sind aus Sicht der Verwaltung nicht so schön: Weil diverse Stellen bei der Stadt Achim nicht besetzt werden konnten und daher keine Personalkosten angefallen sind, stehen unterm Strich rund 1,4 Millionen Euro mehr auf der Habenseite. Allein eine Million Euro davon machen die unbesetzten Posten im Fachbereich Bildung, Soziales und Kultur aus, die die Verwaltung bei der Kinderbetreuung (Kitas) zu verzeichnen hat. Auf knapp 400 000 Euro belaufen sich die unfreiwilligen Einsparungen im Fachbereich Bauen und Stadtplanung, in dem der Verwaltung Bauingenieure fehlen. „Beides sind keine Einsparungen, die uns glücklich machen“, unterstrich der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg, „ganz im Gegenteil: Dieses Geld hätten wir sehr gerne ausgegeben.“ Aber es sei eben kein Personal zu finden gewesen.

Zudem warnte der Verwaltungsvizechef davor, angesichts des nun prognostizierten besseren Jahresergebnisses in Euphorie zu verfallen, denn schon in den kommenden Jahren sorge alleine die noch zu schaffende soziale Infrastruktur dafür, dass hohe Folgekosten entstehen. „Diese Entlastung ist trügerisch und sie wird nicht ausreichen, die Belastung dauerhaft in eine schwarze Null umzuwandeln“, betonte Kettenburg. Bereits für das Jahr 2020 wird in Achim daher ein Nachtragshaushalt fällig, da die Stadt aber über einen genehmigten Doppelhaushalt 2019/2020 verfügt, bleibe sie auch im ersten Halbjahr 2020 handlungsfähig, wenn die Genehmigung für den Nachtragshaushalt noch nicht vorliegen wird.

Kämmerer Hollwedel hatte aber auch eine schlechte Nachricht parat: Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Achim an ihren Mutterkonzern Stadt fällt um eine knappe Million Euro geringer aus. Und das dürfte nach Ansicht des städtischen Finanzexperten nicht nur in diesem Jahr so sein, sondern auch in den Folgejahren.

Geschrumpfte Gewinnausschüttung

Auf Nachfrage erklärte Stadtwerkechef Sven Feht am Freitag dazu, dass die verminderte Gewinnausschüttung aufgrund der Netzregulierung der Bundesnetzagentur „alle Stadtwerke“ treffe. Das hänge mit den Netzentgelten und den Kapitalzinsen zusammen, die durchschnittlich auf zehn Jahre berechnet würden. „Die letzten sechs Jahre gab es eine Niedrigzinsphase, sodass die Netzerlöse deutlich heruntergegangen sind“, erklärte Feht. Das habe mit gesetzlichen Vorgaben der Netzregulierung zu tun und bedeute ausdrücklich nicht, dass die Stadtwerke schlecht gewirtschaftet hätten. Auch auf die Preise für den Endverbraucher habe dies keinen Einfluss. Die Stadtwerke Achim haben just bekannt gegeben, dass sie für 2020 die Preise für Erdgas und Fernwärme senken und den Strompreis erhöhen werden. Laut Feht gleichen sich für Kunden, die Gas und Strom von den Stadtwerken Achim beziehen, die Kosten somit aus.

Mehr Geld als ursprünglich geplant bringt Achim in diesem Jahr wieder mal die Gewerbesteuer ein. „Obwohl wir die schon recht optimistisch knapp 21 Millionen Euro festgesetzt haben, dürfte es am Ende eine gute Million mehr sein“, sagte Kämmerer Peter Hollwedel. Er schilderte auch, dass sich die Stadt im Investitionsbereich wieder mal zu viel vorgenommen hat: Von den eingeplanten 22 Millionen Euro für Investitionen gibt Achim in diesem Jahr wohl nur 14 Millionen Euro aus. Die Differenz geht als Haushaltsrest mit ins nächste Jahr.