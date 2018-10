Wer zieht in einem Jahr als neuer Bürgermeister ins Oytener Rathaus ein? Für potenzielle Kandidaten wird es in den kommenden Wochen darum gehen, sich in Stellung zu bringen. (Viola Heinzen)

Eine Woche ist es her, dass Oytens Bürgermeister Manfred Cordes angekündigt hat, zum November 2019 – und damit zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Amtszeit – den Chefsessel im Rathaus zu räumen. Eine Nachricht, die sowohl bei den Mitarbeitern in der Verwaltung, wie auch bei den politischen Gemeindeverbänden durchaus für Überraschung gesorgt hat – und zwangsläufig auch für geschäftiges Treiben hinter den Kulissen. Denn natürlich stellt sich nun für alle Parteien die Frage, ob sie im kommenden Jahr einen Kandidaten ins Rennen schicken und wenn ja, wer es sein soll.

Bei der Oytener SPD will man keine Zeit verschwenden. Laut Marcus Neumann, Teil der Doppelspitze des Ortsverbands, sollen in diesen Tagen alle Mitglieder angeschrieben werden. Jeder könne seinen Hut in den Ring werfen, ein erster Eindruck der potenziellen Bewerber soll bei einer parteiöffentlichen Vorstandssitzung am 13. November gewonnen werden. Mitte Januar 2019 könnte auf einem Parteitag dann der Kandidat oder die Kandidatin gewählt werden. „Ich bin guter Dinge“, sagt Neumann auf die Frage, ob er glaube, dass es Interessierte aus den Reihen der Oytener Sozialdemokraten geben wird. Bei den vergangenen drei Wahlen war für die SPD stets der scheidende Bürgermeister Cordes erfolgreich gewesen.

Sitzungen werden terminiert

Einen genauen zeitlichen Fahrplan hat die Oytener CDU noch nicht, der Vorstand komme aber bald zusammen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, erzählt Vorstandsvorsitzender Hermann Ehlers. „Wir müssen uns nun erstmal auf die neue Situation einstellen“, berichtet er, dass die Christdemokraten vom vorzeitigen Rückzug Cordes überrascht gewesen seien. Jede Partei sei natürlich bestrebt, einen Kandidaten aufzustellen. Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl in Oyten 2014 war für die CDU Kai Grönke angetreten, musste sich mit etwas mehr als 25 Prozent der Stimmen aber recht deutlich geschlagen geben.

Auch die Grünen hatten vor vier Jahren mit Christine Hempel eine Bewerberin ins Rennen geschickt, die mit 7,75 Prozent der Stimmen letztlich chancenlos gegen Amtsinhaber Cordes bleiben sollte. „Das Abschneiden war schon traurig“, sagt Karin Labinsky-Meyer, stellvertretende Vorsitzende der Oytener Grünen, die aber glaubt, dass die Voraussetzungen für einen Kandidaten der Grünen jetzt ganz andere wären. Momentan sei der Ortsverband dabei, eine Sitzung zu terminieren, bei der mit der Diskussion darüber begonnen werden soll, ob erneut ein eigener Bewerber aus dem Lager der Grünen ins Bürgermeisterrennen geschickt wird. Aus demokratischer Sicht wäre das natürlich begrüßenswert, findet Labinsky-Meyer.

Überlegungen auch bei FDP und AfD

Erste Gespräche zu diesem Thema sind auch bei der FDP und der AfD geplant, den beiden weiteren Parteien, die mit einer Fraktion im Oytener Gemeinderat sitzen. „Ich könnte es mir durchaus vorstellen, einen eigenen Kandidaten zu stellen“, sagt Thomas Ceglarek-Brockshus, Vorsitzender der FDP Oyten. Doch noch habe seit der Verkündung der Nachricht keine Sitzung stattgefunden. Gleiches gilt für die Oytener AfD, dessen Fraktionsmitglieder sich vor der nächsten Ratssitzung kommenden Montag aber einmal über das Thema austauschen wollen, wie Ingo Köhn berichtet. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir den Bürgern eine Alternative bieten möchten“, lässt das AfD-Ratsmitglied bereits verlauten.

Neben möglichen Bewerbern aus den politischen Reihen sind für die Bürgermeisterwahl, die sehr wahrscheinlich im kommenden Jahr am 26. Mai parallel zur Europa- und Landratswahl stattfinden wird, natürlich auch Parteilose oder Mitarbeiter aus dem Rathaus als Kandidaten denkbar. Automatisch fällt bei Letzteren der Name Axel Junge. Doch der derzeitige Stellvertreter von Cordes wird ihn definitiv nicht beerben. „Ich bin mit meinem jetzigen Job sehr zufrieden und habe keinerlei Ambitionen auf den Bürgermeisterposten“, lässt Junge auf Nachfrage verlauten.