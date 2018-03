Rund 30 Aussteller, darunter auch Helga Oeding aus Langwedel, sind am Sonntag dabei. (Focke Strangmann)

Achim. "Wer einmal kreativ tätig ist, der hört damit so schnell nicht auf": So beschreibt Angelika Osmers ihre Leidenschaft für den Hobbykunstbasar "Unsere Steckenpferde", den sie nun mittlerweile schon seit über 35 Jahren in Achim organisiert. Auch am kommenden Sonntag, 4. März, lädt sie wieder zum Treffen der Künstler und Kreativen ins Achimer Kasch ein. Rund 30 Aussteller werden dieses Mal mit dabei sein. "Ich denke jedes Jahr, dass ich sicherlich nichts Neues mehr für die Ausstellung finde", sagt sie. "Aber ich werde immer wieder eines Besseren belehrt."

Dabei war die ursprüngliche Idee hinter dem Kunsthandwerkermarkt gar nicht die, möglichst viele verschiedene Aussteller zusammenzutrommeln. Eigentlich wollten Osmers und ihre vier damaligen Mitstreiterinnen nur die Ergebnisse ihres eigenen kreativen Schaffens im Rahmen eines Basars verkaufen. "Zu Hause wurde es einfach zu voll, da haben unsere Männer uns dazu animiert." Dass sie mit diesem Vorschlag eine über dreißigjährige Veranstaltungsreihe in Achim lostreten würden, hatte sich aber damals wohl keiner von ihnen vorgestellt.

Das ursprüngliche Ziel, den Bestand an Handgemachtem und Dekoration im eigenen Haus etwas zu reduzieren, hat Osmers nach eigenen Angaben auch bei Weitem nicht erreicht. Im Gegenteil: "Auf jedem der Märkte finde ich immer noch etwas, das ich gerne haben möchte und mit nach Hause nehme." Auch in diesem Jahr wird das vermutlich nicht anderes sein, wenn man hört, wie Osmers von ihren Ausstellern für den diesjährigen Ostermarkt schwärmt. "Es überrascht mich immer wieder, wie viel kreatives Potenzial in den Leuten steckt", sagt sie. "Es sind häufig ganz alltäglichen Dinge, aus denen man etwas ganz Besonderes machen kann."

Beispielsweise Michael Petersen aus Böel, der aus altem Besteck Schmuck herstellt oder Petra Brückner aus Bremen, die aus Baumwollstoff Brötchenbeutel und Brotkörbe macht. "Gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr an Nachhaltigkeit gedacht wird, ist das natürlich interessant", sagt Osmers. Passend zum anstehenden Osterfest ist dieses Mal unter anderem auch Irene Pahl aus Verden wieder mit dabei. Sie verkauft gemeinsam mit ihrer Enkeltochter handgemalte Ostereier. "Für den kreativen Nachwuchs ist also auch schon gesorgt", freut sich Osmers

Um das Angebot auf ihren Weihnachts- und Ostermärkten immer wieder zu erweitern, ist sie selbst das ganze Jahr über auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs. "Die Konkurrenz wird schließlich immer größer", sagt sie. Mittlerweile müsse man den Besuchern schon etwas Besonderes bieten, um sie anzulocken. "Früher vor über 30 Jahren haben wir Gestricktes und Figuren aus Salzteig verkauft und die Leute sind gekommen, heute sind die Ansprüche der Besucher schon etwas höher", weiß Angelika Osmers. Umso mehr Wert legt sie darauf, die Zahl der Aussteller nicht zu groß werden zu lassen. "Lieber wenige, aber dafür besondere Dinge", ist ihre Devise.

Sorge, dass die Auswahl an "besonderen Dingen" irgendwann zu Ende geht, hat sie nicht. "Im bin sicher, dass es immer wieder eine neue Nische gibt, in der die Leute kreativ werden." Wie lange sie selbst noch als Organisatorin der Steckenpferde aktiv sein wird, auf diese Frage will Osmers im Moment noch keine Antwort geben. "Diese Entscheidung verdränge ich aktuell", sagt sie. "Noch bleibt alles erst einmal beim Alten."

Die Oster-Ausstellung "Unsere Steckenpferde" hat am Sonntag, 4. März, von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Sie findet im großen Saal und im Foyer des Achimer Kasch statt. Neben den Kunsthandwerkerständen gibt es auch wieder eine Kaffeetafel. Der Eintritt ist frei, allerdings wird um eine freiwillige Spende von 20 Cent für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke gebeten.