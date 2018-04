Mit „Wenn jetzt Sommer wär“ landete Sänger Pohlmann 2006 einen großen Charterfolg. Zusammen mit seiner Band kommt er im Juni zum Achimer Stadtfest. (B.Schnermann)

Achim. „In Achim ist doch nichts los.“ Sätze wie diesen habe Bürgermeister Rainer Ditzfeld in der Vergangenheit oft gehört. Seit dem letzten Stadtfest sei die Stimmung aber komplett umgeschlagen. „Ich habe selten so zufriedene Gesichter auf dem Achimer Stadtfest gesehen“, berichtete der Verwaltungschef bei der Vorstellung des Programms für die diesjährige Auflage vom 15. bis 17. Juni.

Das zweite Stadtfest mit dem Achimer Unternehmen "Solight" an Bord soll dem Vorgänger, bei dem die Band Torfrock spielte, musikalisch in nichts nachstehen. Diesmal hat die Veranstaltungstechnikfirma den Sänger Pohlmann gewinnen können, dessen Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ 2006 im Radio rauf und runter lief. Samt Band wird der Musiker am Freitag auf der Bühne am Bibliotheksplatz stehen.

Fans des Deutschrock können sich zudem auf die Band Illegal 2001 am Sonnabend freuen. „Wir haben die Fühler sehr weit ausgestreckt, weil die Messlatte mit Torfrock sehr hoch lag“, berichtete Ulrik Borcherdt, einer der Geschäftsführer von Solight. Mehrere Monate habe die Suche nach Nachfolgern in Anspruch genommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Marko Thönsing, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), die das Fest gemeinsam mit "Solight" und der Stadt veranstaltet. „Ich bin mir sicher, dass wir ein ähnliches, wenn nicht sogar besseres Stadtfest auf die Beine stellen.“

Der Startschuss fällt am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr mit dem Anstechen des ersten Bierfasses. Danach macht die Band Stürmer Deluxe ihrem Namen alle Ehre. Die Wolfsburger verstehen sich auf Coverversionen aus dem deutschen Rockpop. Das Zeitfenster von 22 bis Mitternacht beansprucht Pohlmann für sich. Der Liederschreiber hat eine treue Fangemeinde. „Wir sind davon überzeugt, dass seinetwegen auch viele von außerhalb kommen werden“, sagte Borcherdt. Die Umbauphasen zwischen den Konzerten wird wieder DJ Tim Faust musikalisch überbrücken.

Der Sonnabend startet ab 11 Uhr mit einem Kinderprogramm auf der Hauptbühne. Vereine und Sportstudios können dort etwas aufführen. Ab 18 Uhr wird es wieder laut in der City. Den Anfang machen We are Riot aus Bremen. Mit Lenna aus Stuhr folgt eine ebenfalls lokale Band. Gegen 22 Uhr betreten Illegal 2001 die Bühne. Laut Borcherdt spielt die Kultband aus Schleswig-Holstein nur noch ausgewählte Konzerte, eines davon in Achim.

Frühschoppen ist am Sonntag ab 11 Uhr angesagt. Dazu spielt die Funk-und-Soul-Coverband Caliber 38 Reloaded. Im Anschluss bieten Vereine ein Bühnenprogramm dar. Parallel lockt der verkaufsoffene Sonntag in die Fußgängerzone. Grundsätzlich geht es beim Stadtfest nicht nur um Musik. „Der Einzelhandel steht im Fokus“, sagte Marko Drews, Projektleiter bei Solight. Schausteller sollen für das typische Volksfest-Flair sorgen. An deren Konstellation haben die Organisatoren wenig geändert. „Wir haben die Nieten herausgezogen, um sie durch Perlen zu ergänzen“, sagte Drews. Kulinarisch wird es gewohnt vielfältig. Pulled-Pork-Burger, Zuckerwatte, geräucherter Lachs, Kartoffelgerichte und noch mehr Köstliches wird seinen Duft verbreiten. Zwei Bierbuden, eine Wein- und eine Cocktailbar werden in Bühnennähe platziert sein. Am Baumplatz sollen sich zwei Fahrgeschäfte drehen. Zum einen wie voriges Jahr der Hip-Hop-Jumper, zum anderen nach 30 Jahren erstmals wieder der Polyp. Hauptschauplätze der Sause werden die Bühne am Bibliotheksplatz, die Chillout-Bar bei „Enterprise“ und die Privatbühne bei den „Katakomben“ sein. Die geschlossene Festmeile verläuft wieder vom Anfang der Obernstraße bis zum Kreisel.

An ihrem Sicherheitskonzept wollen die Organisatoren festhalten. „Die Eingänge werden zugestellt, es werden Gespräche mit der Polizei stattfinden“, sagte Ditzfeld. 2017 war die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle verlaufen. „Unser oberstes Ziel ist, dass wir das wieder so friedlich über die Bühne bringen“, sagte Borcherdt.



Vereine, die sich auf der Bühne des Stadtfestes präsentieren wollen, können sich per Telefon unter 0 42 02 / 9 19 63 85 oder per E-Mail an info@solight-achim.de anmelden.